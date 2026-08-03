¿Quién es José Fernando Bustos-Díaz? El hispano que EE. UU. busca desde hace más de una década

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univision, José Fernando Bustos-Díaz es el único hombre identificado como hispano o latino que actualmente integra la lista de los 15 fugitivos más buscados del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service o USMS, por sus siglas en inglés).

Este listado reúne a los prófugos considerados de mayor prioridad para el USMS, la agencia federal de aplicación de la ley más antigua del país, fundada en 1789, ya que esta institución funciona como brazo ejecutor de los tribunales federales y se encarga de capturar fugitivos, proteger al poder judicial y administrar bienes ilícitos incautados.

De conformidad con las autoridades estadounidenses, el nombre de José Fernando Bustos-Díaz fue incorporado al listado oficial del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos el pasado martes 26 de enero del 2021, más de una década después de escapar de una prisión de Texas, donde cumplía una condena de 35 años por asesinato.

Esto se debe a que, según el USMS, José Fernando Bustos-Díaz se declaró culpable, en diciembre del 2005, del homicidio de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples heridas provocadas por golpes y armas punzocortantes. Por lo tanto, tras la sentencia, fue enviado a una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas.

¿Quién es José Fernando Bustos-Díaz?

De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, José Fernando Bustos-Díaz escapó de la Unidad Dolph Briscoe, una prisión estatal para hombres adultos, el pasado martes 6 de abril del 2010, junto con otro interno, Octavio Ramos-López, después de que ambos abrieron un agujero en la cerca perimetral de dicho penal.

Frente a este escenario, las autoridades estadounidenses emitieron órdenes de captura contra ambos, y el caso quedó en manos del Grupo de Trabajo de Fugitivos Lone Star del Servicio de Alguaciles, una unidad especializada y multiinstitucional del USMS que, en mayo de 2010, inició una investigación para localizar a Bustos-Díaz y Ramos-López.

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Dadas las circunstancias, las indagaciones llevaron a los investigadores hasta una vivienda en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde, con apoyo de las autoridades mexicanas, fue detenido Ramos-López, quien posteriormente fue extraditado a EE. UU. Sin embargo, Bustos-Díaz evitó su captura y desde entonces permanece prófugo.

Es por esta razón que el Servicio de Alguaciles lo incorporó a su listado de los 15 fugitivos más buscados, reservada para personas cuya localización representa una prioridad para el Grupo de Trabajo de Fugitivos Lone Star, creado en marzo del 2005 en el Distrito Oeste de Texas para investigar, localizar y capturar a prófugos violentos.

Se declaró culpable de asesinar a una mujer a puñaladas en el 2005 mientras trabajaba en Texas. (Foto Prensa Libre: U.S. Marshals Service)

La recompensa por José Fernando Bustos-Díaz

En la actualidad, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$25 mil (Q190 mil 707) por información que conduzca directamente a la captura de José Fernando Bustos-Díaz, quien se declaró culpable de asesinar a una mujer a puñaladas en noviembre del 2005, mientras trabajaba en un rancho de Texas.

Por consiguiente, según su ficha oficial, mide 1.73 metros, pesa unas 161 libras, tiene cabello negro, ojos cafés y presenta varias características que podrían facilitar su identificación. Entre ellas figuran cicatrices de acné en el rostro, un tatuaje de un corazón con una cruz en la mano izquierda y el nombre "Vanessa" tatuado en las muñecas.