“Este mar de polígonos nos dejó sin aliento”: Curiosity descubre texturas de panal en Marte

El róver Curiosity, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la agencia de EE. UU. encargada de la exploración espacial, explora el cráter Gale, en Marte, desde agosto del 2012, de manera que su misión principal es determinar si el planeta rojo albergó alguna vez un ambiente capaz de sustentar vida microbiana.

Por lo tanto, el róver Curiosity de la NASA ha ascendido lentamente por el monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura ubicada en el centro del cráter Gale, en Marte, desde hace 14 años, debido a que los científicos creen que las zonas más bajas de este pico estuvieron cubiertas por lagos y arroyos hace miles de millones de años.

Frente a este escenario, y por primera vez en una década, Curiosity encontró evidencia que respalda esa hipótesis, ya que el róver captó, el pasado 30 de junio, un panorama de 360 grados en un valle, con una vasta planicie cuya superficie presenta un patrón similar a un panal de abejas que se extiende hasta donde alcanza la vista de su cámara.

Conforme a lo expuesto por la NASA, el róver Curiosity envió 340 capturas a la Tierra, donde los científicos encargados de la investigación del universo las unieron y descubrieron que, aunque no es la primera vez que encuentran fracturas poligonales, nunca antes habían detectado una extensión tan grande de este tipo de formaciones.

"Cicatrices de antiguos cuerpos de agua"

"A través del róver Curiosity hemos visto muchos paisajes fascinantes, pero este mar de polígonos nos dejó sin aliento. Medimos con atención sus formas y su composición química, y esperamos que los datos nos brinden indicios sobre cómo se formaron", explicó Ashwin Vasavada, el investigador principal de la misión especial en Marte.

Dadas las circunstancias, de acuerdo con Ashwin Vasavada, cada una de estas fracturas poligonales recién descubiertas mide entre 4 y 8 centímetros de ancho y se extiende en todas las direcciones desde la perspectiva del róver Curiosity, que ya había detectado patrones poligonales más pequeños en varias ocasiones a lo largo de los 14 años.

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"Algunas parecían grietas en el lodo, que se habrían formado a lo largo de diversos procesos. Los ciclos de temperatura, de calor y frío, pueden haber hecho que el lodo se expandiera y contrajera, fracturándose. Además, la compactación, mientras la superficie estaba cubierta, podría haber hecho que el sedimento perdiera agua", afirmó Ashwin.

Por consiguiente, desde que llegó a Marte el 5 de agosto del 2012, el róver Curiosity ha revelado numerosos datos e indicios sobre el agua que alguna vez hubo en el planeta rojo, además de posibles rastros de vida, ya que detectó unas 20 moléculas orgánicas y los científicos creen que algunas podrían ser precursoras del ARN y el ADN.

¿Química adecuada para sostener vida?

De conformidad con la NASA, todavía no se sabe si estas moléculas a base de carbono surgieron de procesos biológicos o geológicos, pero su presencia respalda la idea de que Marte tuvo la química adecuada para sustentar vida, dado que los minerales muestran que existieron lagos y ríos con niveles de acidez y salinidad compatibles con ella.

Asimismo, el análisis de la composición química de este campo de polígonos recién descubierto podría brindar más información sobre el agua que Marte perdió y, potencialmente, sobre sus condiciones de habitabilidad, de modo que, con cada colina que atraviesan, los científicos se acercan a desvelar el misterio del pasado del planeta.