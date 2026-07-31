Tres derrotas y un empate: Análisis de los guatemaltecos en la Copa Centroamericana

Durante la noche del pasado jueves 30 de julio se disputó el último partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en la que participan equipos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Desafortunadamente para los clubes guatemaltecos, ninguno de los cuatro representantes consiguió la victoria en su debut en la cuarta edición de la Copa Centroamericana. Es más, los tres primeros fueron derrotados como visitantes y Municipal, el único que jugó de local, solo fue capaz de conseguir un empate ante su afición.

Seis goles en contra y solo dos a favor: este fue el balance de los clubes guatemaltecos en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, un torneo en el que se esperaba un mayor protagonismo de los equipos nacionales, tomando en consideración que el Deportivo Mixco fue el único debutante a nivel internacional.

Dadas las circunstancias, estos resultados reflejan un mal inicio para los equipos guatemaltecos, que en las próximas tres jornadas de la fase de grupos deberán remar contracorriente para intentar sumar los puntos necesarios para avanzar a los cuartos de final, ya que solo los dos primeros de cada grupo clasifican a la siguiente ronda.

El debut de los guatemaltecos en la Copa Centroamericana 2026

CD Olimpia 2-0 Deportivo Mixco

El Deportivo Mixco debutó a nivel internacional en esta Copa Centroamericana 2026 gracias a que fue el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada de la temporada 2025-26. Sin embargo, en su estreno regional fue superado por el Club Olimpia de Honduras, que llegó a esta cuarta edición como campeón del Torneo Apertura 2025.

Tras un error defensivo del argentino Jorge Sotomayor, el hondureño Renán Benguché adelantó a los Leones al minuto 27. No obstante, pese a los reiterados intentos de los chicharroneros, dirigidos por el técnico guatemalteco Fabricio Benítez, Edwin Rodríguez sentenció el partido al minuto 80 con el segundo gol de la noche en Tegucigalpa.

Frente a este escenario, luego de perder 2-0 ante los merengues, el Deportivo Mixco debe mejorar la eficacia ofensiva, la solidez defensiva y la concentración, principalmente porque cometió dos errores en defensa y le faltó atención en momentos críticos. Además, debe corregir la forma en que los defensores retroceden y realizan las coberturas.

⏱️ | Fin del juego: ¡Ganó el Rey de Copas! 🦁

Triunfo melenudo ante Deportivo Mixco en nuestro debut en la Copa Centroamericana de @Concacaf. pic.twitter.com/Mq13TsaepZ — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) July 29, 2026

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Alianza FC 2-1 Antigua GFC

El campeón del Torneo Apertura 2025 de Guatemala, Antigua GFC, debutó en esta edición de la Copa Centroamericana ante Alianza FC, el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de El Salvador. Sin embargo, aunque el partido presentó un escenario similar al de Mixco, el resultado fue completamente distinto.

Los aguacateros perdieron 2-1 en San Salvador y estuvieron muy cerca de rescatar el empate, por lo que deben mejorar la efectividad ofensiva, dado que el partido se decidió por pequeños detalles que marcaron la diferencia, principalmente en la toma de decisiones en el último tercio de la cancha, donde faltó la definición frente al arco.

LD Alajuelense 1-0 Xelajú MC

En la que pudo haber sido la revancha por lo sucedido en la final de la Copa Centroamericana 2025, Xelajú MC, que llegó a esta edición como finalista del Torneo Clausura 2026, volvió a perder contra la Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón centroamericano tras derrotar a los superchivos el pasado 3 de diciembre del 2025 en Guatemala.

El partido se definió con un golazo del mexicano Ronaldo Cisneros, pero el cuadro de Quetzaltenango compitió bien, aunque le faltó efectividad en el ataque. Por ello, debe mejorar la contundencia, la concentración defensiva y la gestión emocional. Crear jugadas no basta; hay que afinar el toque final para aprovechar las pocas opciones claras.

CSD Municipal 1-1 CS Cartaginés

El campeón del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, Municipal, recibió a Cartaginés, segundo mejor ubicado en la tabla acumulada de la temporada 2025-26 de Costa Rica, y, aunque fue el único club guatemalteco que no perdió en su debut, los rojos fueron incapaces de asegurar la victoria ante una de las aficiones más fieles del país.

Los ediles deben mejorar la toma de decisiones, generar más ocasiones claras de gol y ser más efectivos frente al arco rival, ya que tienen la capacidad de encontrar espacios por las bandas con desmarques y centros precisos, así como de cambiar el ritmo del juego para romper la defensa contraria, pero pierden intensidad con el paso del tiempo.