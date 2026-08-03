Entran en vigor las fianzas de hasta US$20 mil para las visas de EE. UU: Los 50 países en la lista

Durante la tarde de este lunes 3 de agosto, el Departamento de Estado de EE. UU. indicó que el Gobierno de los Estados Unidos impondrá fianzas de hasta US$20 mil (Q152 mil 565) a los nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que soliciten visas de turismo y negocios para viajar e ingresar temporalmente a ese país.

La medida hace parte de un programa piloto que entró en vigor el pasado sábado 1 de agosto y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a Estados Unidos, procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de otras cuatro naciones de América.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, las visas B-1/B-2 de Estados Unidos son permisos de no inmigrante para negocios (B-1) y turismo o tratamientos médicos (B-2). Por lo tanto, su costo general de solicitud es de US$185 (Q1 mil 411) y permiten una permanencia de hasta 180 días por viaje.

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos publicó el cambio en el Registro Federal, y los funcionarios consulares tendrán discreción para decidir el monto de la fianza que exigirán a los solicitantes. Esta podrá ser de US$10 mil (Q76 mil 282), US$15 mil (Q114 mil 424) o US$20 mil (Q152 mil 565), según detalla el documento de la agencia.

Entran en vigor las fianzas para ingresar a EE. UU.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en este programa los solicitantes deben pagar el monto que se les indique para poder solicitar una visa. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y, según el Gobierno de EE. UU, les será devuelto una vez concluyan su estancia en ese país norteamericano.

Dadas las circunstancias, el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración, debido a que el mandatario republicano aseguró que se aplicará a los países cuyos ciudadanos suelen permanecer en ese país más tiempo del autorizado por sus visas.

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Frente a este escenario, de conformidad con lo señalado por el Departamento de Estado, durante el primer año del programa piloto se identificaron 20 mil solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de los solicitantes decidió abandonar el proceso y no pedir una visa, de modo que para la Administración Trump, esto representa una victoria.

Asimismo, según el documento del Departamento de Estado, esta restricción produjo una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, por lo que diversas organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron que las fianzas crean una barrera para acceder a las vías legales de ingreso.

¿Cuáles son esos países que tendrán que pagar hasta US$20 mil?

África:

Argelia

Angola

Benín

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Yibuti

Etiopía

Gabón

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Lesoto

Malawi

Mauritania

Mauricio

Mozambique

Namibia

Nigeria

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Zimbabue

Zambia

América Latina y el Caribe:

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Granada

Nicaragua

Venezuela

Asia y Oceanía: