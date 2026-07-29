Agentes vestidos de civiles: por qué han aumentado los operativos migratorios en aeropuertos de EE. UU.

The New York Times informó recientemente que la administración de Donald Trump ha intensificado los operativos migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos.

El medio explica que, entre las tácticas que utilizan los agentes migratorios en los aeropuertos, está vestirse de civiles para no ser detectados y arrestar a personas con visas vencidas, ya sea en los mostradores o en las puertas de embarque.

También señala que, en las últimas semanas, los agentes migratorios han estado en unos 15 aeropuertos de Estados Unidos y han arrestado a personas de más de doce países, aunque no se especificó el número de capturas.

Lo que se sabe es que esta nueva táctica es producto de una colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

"Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente", cita The New York Times al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta acción no solo representa un nuevo esfuerzo por fortalecer la política migratoria del presidente Donald Trump, sino que también ocurre en un momento en que las autoridades migratorias deben efectuar al menos dos mil arrestos diarios.

ICE is detaining foreign citizens at airports with expired U.S. visas, including spouses of Americans, according to documents obtained by The New York Times and interviews with immigration lawyers. https://t.co/gHPgFnhc6r — The New York Times (@nytimes) July 28, 2026

Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.

Al escanear su tarjeta de embarque, se activó una alarma, por lo que tuvo que esperar y, poco después, fue interceptada por dos agentes vestidos de civiles.

Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han discriminado nacionalidades, como muestra el caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.

ICE is now busting migrants who overstayed visas when they check into airports - reversing a Biden policy https://t.co/UwoO7Vr2Bq pic.twitter.com/ODO20aTcce — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Iryna Gorb, quien lleva más de diez años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.

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