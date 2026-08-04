ICE intensifica operativos en aeropuertos: alertan sobre el aumento de detenciones de inmigrantes

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó un récord de 46 mil arrestos en julio del 2026 e intensificó los operativos en los principales aeropuertos del país para apoyar las operaciones de seguridad.

Decenas de expertos y abogados de inmigración advierten que las principales terminales aéreas de los Estados Unidos se han convertido en un punto estratégico para detener a inmigrantes con procesos migratorios pendientes o visas vencidas antes de abordar sus vuelos, por lo que el ICE ha enfocado sus operativos en los aeropuertos.

Ante esta situación, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) citadas por la cadena de televisión estadounidense NBC, hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día en aeropuertos de Estados Unidos, donde se ha reforzado la campaña de deportación del presidente republicano Donald Trump.

Por lo tanto, las detenciones diarias del ICE en los aeropuertos estadounidenses han oscilado entre 20 y 40, un notable incremento con respecto al promedio de 10 arrestos diarios registrado hace casi un año, en agosto del 2025, de conformidad con la información divulgada por la cadena de televisión y radio estadounidense NBC.

¿Qué tipo de inmigrantes están arrestando?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sus operativos contra inmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil arrestan a personas con visas vencidas tanto en los mostradores de facturación como en las puertas de embarque.

Además, los operativos se han concentrado en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

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Frente a este escenario, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) ha emitido una alerta de viaje en la que insta a todos los inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (tarjeta verde) o de asilo a consultar con abogados de inmigración antes de planificar viajes aéreos dentro de EE. UU.

“En las últimas semanas hemos recibido múltiples informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en los aeropuertos de Estados Unidos durante los vuelos nacionales”, agregó en un comunicado Yunuen Trujillo, directora de Servicios Legales de CHIRLA, quien emitió la alerta.

Estados con más incidentes

The New York Times, un diario impreso y medio de noticias digital de Estados Unidos, indicó que se han reportado incidentes migratorios en los aeropuertos de Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia. Sin embargo, los principales son los de Los Ángeles y San Francisco, en California.

Asimismo, entre los últimos arrestos en los aeropuertos de EE. UU. destaca el de la venezolana Claudia Carolina Rodríguez, excapitana de un equipo de futbol universitario de Miami, Florida, quien tiene una solicitud de asilo vigente tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, que la protegía.