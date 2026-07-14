Sin fecha para reanudar el trámite de la tarjeta consular en EE. UU.

Aún no hay una fecha definida para que los migrantes guatemaltecos radicados en EE. UU. puedan tramitar de nuevo la Tarjeta de Identificación Consular (TICG). El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indica que el proceso se reanudará durante el segundo semestre del año, por medio de un plan piloto en dos ciudades estadounidenses.

Sin embargo, el Minex no detalla cómo es el procedimiento que se sigue ni los recursos con los que cuenta para rehabilitar el servicio.

"Seguimos con la misma situación desde enero del 2026. La matrícula consular (TICG) no ha sido restablecida y no tenemos noticias por parte del Minex de cuándo reactivarán el servicio en las sedes consulares en EE. UU. Seguimos en lo mismo", comenta Alfonso Pérez, de la Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles, California, ciudad donde, según indica, residen más de 2.5 millones de guatemaltecos.

Señala que desde el 2005 el documento les ha servido para identificarse ante las autoridades locales y para realizar trámites en bancos, centros educativos y servicios de emergencia, entre otros.

La TICG no es aceptada en todas las ciudades. En aquellas donde sí lo es, permite que los migrantes guatemaltecos demuestren que residen en el país norteamericano, pues tiene impresa la fotografía de la persona y su dirección. Sin embargo, no constituye una prueba de estatus migratorio.

"No tener un documento para identificarse viene a empeorar o complicar más la situación de nuestros migrantes que no tienen un estatus migratorio", indica Pérez.

Por otro lado, menciona que en EE. UU. tampoco hay un centro de impresión del Documento Personal de Identificación (DPI), por lo que no considera que este pueda sustituir la tarjeta consular.

Al revisar la cuenta de Facebook del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, hay comentarios de connacionales que preguntan cuándo volverán a entregar la TICG, pero la respuesta sigue siendo incierta.

Karla Peralta, una guatemalteca radicada en EE. UU., escribe: "Deberían tomar en cuenta que hay mucha gente guatemalteca que no tiene la matrícula consular. Ya es mucho tiempo de espera y la necesitamos".

Una de las respuestas que da el consulado a quienes consultan es: "Estimado connacional, por el momento el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles no está emitiendo tarjeta de identificación consular. Siga pendiente de nuestras redes sociales o comuníquese al número (213) 900-1098, extensión 5, para más información".

La TICG se ofrecía por un costo de US$25 y una vigencia de cinco años, según la información oficial.

En proceso

El Minex indica que avanza en la implementación de una estrategia integral para la identificación de los guatemaltecos en el extranjero, que, entre otros aspectos, incluye el desarrollo de un sistema propio para la emisión de la TICG, con mayores medidas de seguridad y eficiencia.

Añade que el proceso de emisión se reanudará durante el segundo semestre del 2026, sin dar un día concreto, y será por medio de un plan piloto que abarcará dos centros de impresión ubicados en Los Ángeles, California, y Lake Worth, Florida. Esto permitirá a los guatemaltecos radicados en EE. UU. realizar el trámite en las oficinas consulares.

El Minex reporta que actualmente hay 1 millón 420 mil 442 tarjetas de identificación consular vigentes, pero esta no sustituye al pasaporte; más bien, es un documento complementario de identificación para los connacionales que viven en el país norteamericano.

Fernando Castro Molina, analista migratorio, señala que el Minex suspendió de manera indefinida la entrega de la TICG tras la finalización del contrato de impresión con la empresa que brindaba el servicio, lo cual perjudica a miles de migrantes guatemaltecos que residen en EE. UU.

Si bien la Cancillería trabaja en la implementación de un sistema propio para reanudar el trámite de la tarjeta, Castro Molina lamenta que no se haya anticipado el problema y que la reanudación del proceso siete meses de retraso, pues la tarjeta dejó de emitirse en enero.

Considera que las autoridades del Minex debieron prever el vencimiento del contrato y, en paralelo, desarrollar el nuevo sistema para no interrumpir la entrega del documento.

Además, refiere que el plan para imprimir y distribuir la TICG únicamente en dos consulados resulta limitado y debería ampliarse a las 26 sedes consulares para mayor eficiencia, considerando que en EE. UU. hay más de 4 millones de inmigrantes guatemaltecos, la gran mayoría en situación irregular.

Preocupación

"Al no poseer estatus migratorio regular, muchos connacionales guatemaltecos no tienen acceso a licencias de conducir locales y dependen de esta tarjeta consular también para el cobro de cheques, realizar alquileres de viviendas e ingresar a edificios públicos. Asimismo, es un requisito para la apertura de cuentas bancarias en diversas entidades y para el cobro o envío de remesas", indica el analista.

Tanto Castro Molina como Pérez mencionan que no contar con un documento de identificación válido ante las autoridades locales aumenta la vulnerabilidad de los inmigrantes frente a detenciones y posibles procesos de deportación por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El analista recomienda que la implementación del nuevo sistema para la emisión de la TICG por parte del Minex sea transparente.

Se verificó en el portal Guatecompras (Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) si la Cancillería ha publicado algún evento relacionado con el desarrollo del sistema para la emisión de la tarjeta consular; sin embargo, en lo que va del año no se localizó alguno.