Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.: así busca hacerlo

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Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.: así busca hacerlo

Trump firmó una nueva orden para limitar la ciudadanía por nacimiento en EE. UU., pese a que el Tribunal Supremo bloqueó un intento anterior.

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Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento, pese a un fallo previo del Tribunal Supremo de EE. UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento, pese a un fallo previo del Tribunal Supremo de EE. UU. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en el país, pese a que el Tribunal Supremo ya bloqueó un intento anterior.

El republicano afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado “turismo de maternidad“, un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que buscaba restringir ese derecho.

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

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Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

La orden, que habría afectado a unos 255 mil niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que “los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción” y, por tanto, son ciudadanos.

Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

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