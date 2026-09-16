Seis propuestas buscan bajar el precio de las gasolinas y el diésel: qué plantea cada una y cómo avanzan

Mientras el decreto 21-2026 permanece detenido en el Congreso por una objeción, otras propuestas plantean reducir o exonerar temporalmente impuestos, otorgar apoyo económico temporal o establecer precios de referencia para contener el aumento en el precio de los combustibles.

El Congreso de la República tiene sobre la mesa un total de seis iniciativas relacionadas con el precio de los combustibles, cada una con mecanismos diferentes y en distintas etapas del proceso legislativo.

Las propuestas van desde la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la suspensión del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) hasta subsidios para el diésel y el establecimiento de precios de referencia.

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Además, este 16 de septiembre organizaciones civiles entregaron al Congreso una propuesta relacionada con la exoneración de impuestos a los combustibles, aunque aún no se conocen todos sus detalles.

A continuación, se presentan las propuestas según el avance que han alcanzado en el Congreso y no por la fecha en que fueron presentadas.

Las propuestas sobre el precio de los combustibles que están en el Congreso

La que más ha avanzado es la iniciativa 6844, que fue aprobada de urgencia nacional y se convirtió en el decreto 21-2026. Sin embargo, una objeción mantiene detenido su trámite y el Congreso podría conocerla el 22 de septiembre.

La segunda es la iniciativa 6809, Ley de Apoyo Temporal para el Consumo de Combustible. Este 16 de septiembre se anunció el dictamen favorable de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas.

La propuesta plantea una vigencia de seis meses, durante los cuales se suspendería temporalmente el IDP y el IVA se reduciría al 65%. También contempla un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q10 por galón de gasolina regular y superior.

Para financiar estas medidas, establece que el Ministerio de Finanzas Públicas

deberá determinar e identificar los espacios presupuestarios disponibles.

La tercera es la iniciativa 6812, Ley Temporal para la Estabilización del Precio de los Combustibles, la Protección de la Economía Familiar y el Fortalecimiento de las Actividades Productivas, que también plantea una vigencia de seis meses.

En este caso, su mecanismo contempla que en la factura del consumidor se detalle el valor correspondiente al IVA y al IDP y que estos impuestos no sean cobrados al usuario. Esa información sería trasladada posteriormente a las autoridades para que se reconozca a los expendedores el monto correspondiente.

Además, propone un subsidio de Q6 por galón de diésel, y establece que el Ejecutivo deberá realizar readecuaciones presupuestarias para financiarlo.

Actualmente, esta iniciativa se encuentra en análisis de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

La cuarta es la iniciativa 6815, Ley de Emergencia para Proteger la Economía Familiar y la Estabilización del Precio de los Combustibles, que plantea modificar temporalmente el IVA y el IDP y establecer precios de referencia.

La propuesta tendría una vigencia de 12 meses, con un IVA de 4% y un IDP de Q0.

Además plantea fijar como precios máximos Q36.50 para la gasolina superior, Q35 para la regular y Q34 para el diésel, mediante un mecanismo temporal para regular los precios de los combustibles.

La iniciativa es analizada por las comisiones de Energía y Minas y de Finanzas Públicas y Moneda.

La quinta propuesta es la iniciativa 6810, que plantea suspender el IDP y el IVA para las gasolinas regular y superior, por un lado. Y, por otro, se propone aplicar un apoyo económico de Q12 por galón de diésel.

La iniciativa contempla hasta Q1 mil 170 millones de financiamiento provenientes de una readecuación del presupuesto vigente. Según la información disponible, todavía no ha sido remitida a una comisión para su análisis.

A estas propuestas se suma, la sexta, presentada este 16 de septiembre por varias organizaciones civiles, que fue entregada al Congreso y plantea la exoneración de impuestos aplicados a las gasolinas.

Sin embargo, aún no se han dado a conocer todos sus detalles, por lo que está pendiente establecer si, además de la exoneración tributaria, contempla algún subsidio o apoyo económico.

El decreto 21-2026: la propuesta que ha llegado más lejos

La iniciativa 6844, denominada Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, fue conocida por el Congreso el 8 de septiembre y aprobada de urgencia nacional.

De esta iniciativa surgió el decreto 21-2026, que establece precios de referencia hasta el 31 de diciembre del 2026:

Gasolina superior: Q41 por galón

Gasolina regular: Q39 por galón

Diésel: Q39 por galón

A diferencia de otras propuestas, esta normativa no contempla una reducción de impuestos, sino un mecanismo para establecer precios de referencia.

El financiamiento contempla una readecuación del presupuesto del 2026 y un préstamo externo.

Sin embargo, aunque fue aprobado por el Congreso, el decreto quedó detenido después de que un diputado de la bancada Vamos presentara una objeción. El pleno tiene previsto conocer el tema el 22 de septiembre.

¿Qué puede pasar con las iniciativas?

Como se ha detallado en esta nota, las propuestas se encuentran en diferentes etapas del proceso legislativo.

El decreto 21-2026 es el que más ha avanzado, debido a que ya fue aprobado por el Congreso, aunque su trámite permanece detenido por la objeción presentada.

Las demás iniciativas deberán continuar el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye el análisis y dictamen de las comisiones respectivas antes de que puedan avanzar en el pleno.

Iniciativa No. Impuestos Subsidio o apoyo económico Precio o beneficio propuesto Estado 6809 Suspende el IDP y reduce el IVA al 65% a las gasolinas y diésel Sí Q12 por galón de diésel y Q10 para regular y superior Dictamen favorable 6810 Suspende IVA e IDP para las gasolinas regular y superior Sí Q12 por galón de diésel Pendiente de conocerse en el pleno 6812 Suspende IVA e IDP a las gasolinas y diésel Sí Q6 por galón de diésel En análisis de comisiones 6815 Reduce el IVA a 4% y fija el IDP en Q0 No plantea subsidio directo Precios de referencia mediante un consejo: Q36.50 superior, Q35 regular y Q34 diésel.

Esta propuesta propone limitar las ganancias excesivas. En análisis de comisiones 6844 / Decreto 21-2026 No modifica impuestos Sí Precios de referencia: Q41 superior, Q39 regular y Q39 diésel Aprobado, pero detenido por una objeción Pendiente Reducir impuestos Pendiente Propuesta presentada el 16 de septiembre por representantes de diferentes organizaciones Pendiente de seguimiento dentro del Congreso

Por ello, la eventual aplicación de nuevas medidas para contener el precio de los combustibles dependerá del avance de cada propuesta y, en el caso del decreto 21-2026, de lo que resuelva el Congreso respecto de la objeción.