Comisión de Comunicaciones avala iniciativa para reducir impuestos a los combustibles durante seis meses

La Comisión de Comunicaciones del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa de ley 6809, que dispone aprobar una nueva Ley de Apoyo Temporal para el Consumo del Combustible en Guatemala.

Dicha iniciativa de ley estipula una suspensión del 100% del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) y del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de gasolinas regular y superior y del diésel, como una medida directa de apoyo a los consumidores que diariamente hacen uso de los hidrocarburos en el país.

Según indicaron los diputados de la Comisión de Comunicaciones, el dictamen favorable surge como medida ante el incremento “desmedido” registrado en los últimos días en los precios de los combustibles, los cuales ya sobrepasaron los Q44 en todo el país.

El presidente de la citada sala legislativa, Jeovanni Domínguez, explicó que dicha ley tendría una vigencia de seis meses, del 15 de octubre del 2026 al 15 de abril del 2027.

Durante este lapso también se establecerían precios topes, según el diputado, para el galón de gasolina y de diésel, los cuales quedarían de la siguiente manera:

Q34.50 para el galón de gasolina regular,

Q36 para el galón de gasolina superior

Q35 para el galón de diésel.

Contenido de la iniciativa

El dictamen favorable de la iniciativa de ley 6809 propone la Ley del Apoyo Temporal para el Consumo de Combustibles en Guatemala, que tiene como finalidad la reducción temporal en los precios de los combustibles mediante la exención de impuestos y un aporte estatal complementario que estaría vigente del 15 de octubre del 2026 al 15 de abril del 2027.

En el dictamen se considera la suspensión temporal del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) y la exención parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El apoyo consiste en Q12 por galón de diésel y Q10 por galón de gasolina regular y superior.

Estos montos se establecen mediante una fórmula acumulativa establecida en el artículo 3 de la iniciativa.

Primero, se suspenderá temporalmente el 100% de las porciones del IDP reguladas en los artículos 1 y 3 del Decreto 38-92, destinadas al Fondo Común del Estado y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para diésel, gasolina regular y superior. No obstante, se aclara que se mantienen intactas las asignaciones de 10 centavos para la Municipalidad de Guatemala y 20 centavos para el resto de las municipalidades del país. Durante la suspensión, los contribuyentes no deberán pagar ni incluir en el precio la porción suspendida, según establece la propuesta.

Segundo, se declara exento el 65% del IVA causado por la venta al consumidor final de diésel y gasolinas regular y superior. La exención se limita a esa venta final; no exime el IVA de etapas previas ni afecta el crédito fiscal conforme al Decreto 27-92.

Como tercer punto, se fijan precios de referencia en Q35 por galón de diésel, Q34.50 por galón de gasolina regular y Q36 por galón de gasolina superior. Para este fin, la iniciativa de ley también estipula la creación de un aporte extraordinario complementario del Estado, variable, que cubrirá la diferencia entre las suspensiones y exenciones tributarias y lo necesario para alcanzar los precios máximos.

Este aporte extraordinario se financiará con saldos no comprometidos ni devengados de los ministerios del Estado para este 2026. El Ministerio de Finanzas podrá hacer readecuaciones presupuestarias, sin afectar asignaciones constitucionales ni gastos comprometidos, ni recurrir a nueva deuda pública (préstamos). El techo máximo para este aporte será de Q2 mil millones.

En cuanto a las medidas de control, la propuesta establece que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) deberá informar mensualmente al Congreso sobre economías, readecuaciones y ejecución. La iniciativa también establece que, si se alcanza el techo, se suspenderá el desembolso del aporte, sin afectar por sí solo la vigencia de las medidas y precios topes.

En materia de verificación, los expendedores deberán aplicar y exhibir visiblemente los precios topes junto con el precio de referencia previo. También establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará las medidas tributarias, y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), los precios y su exhibición, conforme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos. Se aplicarán sanciones del Código Tributario y de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario para quienes incumplan con estas medidas.

También establece que el reglamento operativo de la ley deberá ser emitido por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas dentro de los ocho días posteriores a la publicación, limitándose a mecanismos técnicos de fiscalización y traslado del beneficio. El decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario de Centroamérica.

¿Por qué solo el 65% del IVA?

El presidente de la comisión indicó que, según el análisis técnico realizado por los diputados y los asesores de la Comisión de Comunicaciones, se tomaron en cuenta varios aspectos para determinar la viabilidad de la suspensión parcial del 65% del valor del IVA en el precio del galón de combustible.

“Es sencillo, no podemos dejar a las municipalidades sin recursos para su funcionamiento, tomando en cuenta que hay municipalidades pequeñas que en su momento solo tienen recaudación de Q4 millones al año y creo que sin ello pues también nosotros en su momento veríamos que las municipalidades quedarían sin funcionamiento y si recursos para atender las necesidades de la población en su momento”, aseguró.

Domínguez también explicó que en la iniciativa se tomó en cuenta no afectar los fondos recaudados por concepto de este impuesto, destinados principalmente a educación, seguridad ciudadana y seguridad alimentaria.

“Entonces dejamos excluido en el dictamen ese 1.5% que va a servir para funcionamiento de las municipalidades. Estamos dejando excluido también el tema de educación primaria, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana. ¿Por qué el tema de seguridad alimentaria? Estamos claros que actualmente estamos atravesando una época de sequía y que el siguiente año se va a ver reflejado frente a las bajas cosechas y el alto costo de los granos básicos dentro de otros temas” aseveró.

Medida responsable

A criterio del diputado Gerson Barragán, del bloque Viva e integrante de la Comisión de Comunicaciones, esta propuesta de ley se analizó y se dictaminó favorablemente pensando en el bien común de la población y sin adquirir más deuda para el país.

“Lo que nosotros queríamos como comisión de comunicaciones es tener algo responsable, yo creo que en este momento los alcaldes van a tener su aporte, los consejos de desarrollo van a tener su aporte y donde no haya los saldos devengados de ahí va a salir el fondo compensatorio. Es necesario aclararle a la población que no se va ha hacer ningún préstamo como se dijo la semana pasada y eso fue una de las cosas que animó a que hubiera hechos de violencia” aseguró.

El diputado Rudy Pereira, quien también integra la comisión, afirmó que se hizo un análisis responsable y se tomaron en cuenta las sugerencias de los transportistas y de la población.

“La Comisión ha tomado en cuenta las sugerencias de los transportistas y ha tomado en cuenta lo que la población manifiesta en todos lados del país, que se tomaron en cuenta la eliminación de los impuestos, pero de forma responsable. Esta comisión ha hecho su análisis de que porcentaje de los impuestos se pueden quitar y que porcentajes tendrían que ser cubiertos con un subsidio”, aseguró.

Pereira también hizo una acotación para que en la propuesta de ley se definan qué montos del IVA continuarán vigentes y a qué sector estarán beneficiando.

Satisfechos con decisión

Por su parte, Marlon Prera, representante de la Unidad de Transportistas de Guatemala, quien estuvo presente en la reunión de la Comisión de Comunicaciones, expresó su satisfacción por el dictamen favorable que la sala de trabajo dio a la iniciativa 6809 y aseguró que, por parte de los transportistas, esperarían que esta pueda ser aprobada en la próxima sesión ordinaria que se realizará en el Congreso.

“Ellos hicieron la contrapropuesta – los diputados – vieron temas de números, fuentes de financiamiento e identificaron que a donde podían llegar era a 35% entonces me parece que es justamente la labor que debería hacerse y no quiero que se escuche mal pero como para negociar con el pueblo lo que puede hacerse y lo que no se puede hacer. Yo creo que se llego a un buen puerto, fijar precios en Q35.00 – para el diésel – todavía podemos mantener operaciones y quitar el Iva en un 65% eso es lo que nosotros queremos escuchar y queremos ver en el trabajo del congreso, que hagan contrapropuestas y que tomen en cuenta al pueblo”, concluyó Prera.