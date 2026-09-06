Gasolinas registran otro aumento y el MEM lo atribuye al conflicto en Medio Oriente

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Gasolinas registran otro aumento y el MEM lo atribuye al conflicto en Medio Oriente

Los combustibles registraron una nueva alza este fin de semana de Q1 para las gasolinas, y aunque el diésel no subió en esta ocasión ya supera los Q46 por galón aunque varía por región.

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combustibles dispensador de combustibles persona despachando 1 HPL

Los precios de los combustibles siguieron en incremento durante esta semana. El MEM argumenta que la volatilidad de los precios se deriva de lo que acontece en Oriente Medio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los precios de las gasolinas en Guatemala registraron un nuevo aumento de Q1 por galón este fin de semana. Y el diésel supera Q46 por galón en el área metropolitana.

Con esa alza, la gasolina regular llegó a Q41.09 por galón, mientras que la gasolina superior se sitúa en Q43.09 en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana.

Los precios por galón varían según la ubicación por municipios o departamentos.

La nueva alza se suma al aumento de Q0.50 por galón que reportó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) el 3 de septiembre.

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Este 3 de septiembre, el diésel subió Q2 por galón, mientras la gasolina regular aumentó Q1.31 y la superior Q1.51, en comparación con los monitoreos realizados a principios de semana. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

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En el caso del diésel, había registrado una baja de Q1 al inicio del mes, pero el 3 de septiembre tuvo un aumento de Q2 por galón, con lo que su precio llegó a Q46.39 el cual se mantiene este fin de semana.

Conflicto en Medio Oriente

Consultado el MEM, el sábado 5 de septiembre acerca de las razones de estos nuevos incrementos, indicó por medio de la oficina de comunicación social, que siguen vigentes las razones expuestas el 3 de septiembre, atribuidas al efecto del conflicto en Medio Oriente.

En ese boletín, el MEM explicó que “nuevas alzas en los precios de los combustibles comenzaron a hacerse notar esta semana, como consecuencia de acontecimientos recientes en Oriente Medio que han generado preocupación en los mercados energéticos internacionales”.

Entre las razones también menciona que el repunte de los precios se produjo luego de nuevos ataques en la región y de acciones atribuidas a Irán contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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“La situación ha generado incertidumbre ante posibles interrupciones en el suministro y transporte de petróleo, provocando presiones al alza en los precios internacionales del crudo y sus derivados”, agregó el MEM.

La institución argumentó que las variaciones internacionales se reflejan en los precios locales, debido a que Guatemala es un país 100% importador de combustibles y, por lo tanto, está expuesto a las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Aseguró que continuará realizando monitoreos para corroborar estas variaciones y dar seguimiento al comportamiento de los precios en el mercado nacional y agregó que el incremento en los precios de los combustibles no es un fenómeno exclusivo de Guatemala y que las tensiones geopolíticas y los riesgos para las rutas de transporte de petróleo tienen repercusiones en los mercados internacionales de la región.

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El fin de semana escalaron los ataques en Medio Oriente. El sábado, el Ejército de Estados Unidos informó que alcanzó tres buques petroleros vinculados a Irán, en respuesta al ataque con misiles balísticos contra dos de sus buques de guerra en la región.

Agencias internacionales también reportaron ataques iraníes contra países del golfo Pérsico, como Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de ofensivas contra buques mercantes saudíes en el estrecho de Ormuz.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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