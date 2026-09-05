48 Cantones anuncian protesta en la capital por el alza de los combustibles y niegan bloqueos

La Junta Directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron una marcha pacífica para el próximo martes 8 de septiembre en la Ciudad de Guatemala, pero aclararon que no han autorizado bloqueos de carreteras para la próxima semana.

El pronunciamiento surge después de varios días de bloqueos en Guatemala por el alto precio de los combustibles, que desde el 31 de agosto han afectado rutas del occidente, suroriente, Petén y la capital. A ese escenario se suma otra movilización anunciada por transportistas para el miércoles 9 de septiembre, también con destino al centro capitalino.

En un comunicado, los 48 Cantones señalaron que han circulado publicaciones en redes sociales y medios no oficiales que les atribuyen la intención de efectuar nuevos bloqueos.

La organización rechazó esa versión y aseguró que la única actividad anunciada es una marcha pacífica en la capital.

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“Desmentimos categóricamente la información falsa que circula en diversas redes sociales y medios no oficiales en la que se afirma que nuestra organización realizará bloqueos de carreteras durante la próxima semana”, señala el comunicado.

48 Cantones niegan haber autorizado cierres de carreteras

Las autoridades indígenas enfatizaron que el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán no ha autorizado ningún bloqueo de vías públicas, tanto en el ámbito municipal como departamental.

También indicaron que la movilización del martes se efectuará en ejercicio del derecho constitucional a la manifestación libre y pacífica.

Según el comunicado, el objetivo de la organización no es perjudicar a la ciudadanía ni afectar las actividades cotidianas de la población.

Los 48 Cantones también pidieron a la población y a los medios de comunicación consultar únicamente sus canales oficiales y evitar la difusión de rumores que, según señalaron, pueden generar “desinformación y zozobra”.

El documento no detalla la hora, el punto de partida, el recorrido ni el destino final de la marcha prevista para el 8 de septiembre. Tampoco señala expresamente en el comunicado cuáles serán las demandas que presentarán durante la movilización.

Dos movilizaciones están previstas en la capital

El anuncio de los 48 Cantones ocurre mientras Guatemala atraviesa una semana marcada por manifestaciones y bloqueos vinculados con el precio de los combustibles.

Las protestas comenzaron el lunes 31 de agosto y durante los días siguientes llegaron a interrumpir simultáneamente el tránsito en numerosos puntos del país. El martes 1 de septiembre, por ejemplo, se reportaron 24 bloqueos, principalmente en el Altiplano y otras rutas estratégicas.

Para el viernes 4 de septiembre, la cantidad de cierres había disminuido. En la actualización de Provial de las 16.47 horas, únicamente permanecía bloqueado un punto de la zona 1 capitalina, mientras otros ocho registrados durante esa jornada habían sido habilitados.

El conflicto se desarrolla después de que el diésel alcanzara en agosto Q45.39 por galón, uno de los valores más altos observados en los monitoreos recientes. El 1 de septiembre, Prensa Libre constató una reducción y encontró precios de entre Q44.37 y Q44.49 por galón en modalidad de autoservicio en las estaciones consultadas.

Transportistas también llegarán a la capital

A la marcha anunciada por los 48 Cantones se sumará, un día después, otra movilización convocada por el sector del transporte extraurbano de pasajeros.

Los transportistas anunciaron que el miércoles 9 de septiembre, a partir de las 8 horas, partirán desde Centra Sur y la colonia Molino de las Flores, Mixco, con dirección al centro de la Ciudad de Guatemala.

La medida forma parte de las acciones con las que el sector busca presionar al Ejecutivo y al Congreso para que adopten medidas frente al costo de los combustibles. (Foto: Prensa Libre, Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros).

Uno de los recorridos avanzará desde Centra Sur por la calzada Aguilar Batres, avenida Bolívar y el centro de la capital hasta el Palacio Nacional de la Cultura. El otro saldrá de Molino de las Flores y utilizará la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico para dirigirse al área central.

De esta manera, dos movilizaciones distintas están previstas para la próxima semana: la marcha de los 48 Cantones el martes 8 y la de los transportistas el miércoles 9. Hasta ahora, el comunicado de las autoridades indígenas de Totonicapán descarta que su convocatoria incluya bloqueos de carreteras.

*Con información de Andrea Domíngez y Lucero Sapalú

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