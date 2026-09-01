Diésel inicia septiembre a la baja después de dos semanas que marcaron precios históricos

El precio del diésel finalmente registra una reducción después de varios días de mantenerse en niveles históricamente altos en Guatemala. Este 1 de septiembre, el combustible se cotiza por debajo de los Q45 por galón en las estaciones de servicio monitoreadas por este medio.

Esta reducción de precio ocurre después de dos semanas en la que el diésel llegó a marcar Q45.39 por galón, uno de los precios más altos registrados en los monitoreos de precios de combustibles del país.

El diésel comienza septiembre a la baja

En un recorrido realizado por Prensa Libre este 1 de septiembre, el precio del diésel se ubicó entre Q44.37 y Q44.49 por galón en las estaciones de distintas marcas consultadas. Es decir, hay una diferencia de Q0.12 por galón entre las diferentes gasolineras.

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Si se compara con el precio del 22 de agosto, valor máximo alcanzado históricamente, cuando el precio observado llegó a Q45.39 por galón y que se mantuvo hasta hoy, la diferencia es de Q1.02 por galón en la estación con el precio más bajo registrado este martes.

Aunque la reducción de precios observada este día es de Q1, marca el primer descenso importante después de varios días de precios elevados.

Al momento de esta publicación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aún no había actualizado su reporte semanal de precios. La cartera mantenía publicados los valores correspondientes al 28 de agosto, por lo que los precios observados este 1 de septiembre corresponden al monitoreo realizado en estaciones de servicio y no a un nuevo precio promedio oficial del MEM.

Esta semana, los precios de las gasolinas continuaron su escalada en Guatemala, derivado de factores externos

Pese a ello, la Gasolina E10 Regular incorporó un beneficio económico para el usuario, dando un paso hacia la modernización de los combustibles en el país. pic.twitter.com/tCxotMk8pA — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) August 28, 2026

Bloqueos por aumento en el precio del diésel

Este 1 de septiembre se cumple el segundo día de protestas de transportistas en distintos puntos del interior del país, quienes han bloqueado carreteras para exigir al Organismo Ejecutivo y al Congreso medidas ante el incremento en el precio de los combustibles.

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A estas acciones también se anunció la incorporación de los 48 Cantones de Totonicapán, organización que informó este miércoles se sumaría a las protestas.

El pasado 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo anunció una nueva propuesta de subsidio, que contemplaba un apoyo de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular.

La iniciativa buscaba atender el incremento de los precios, pero su discusión no avanzó por la vía de urgencia. Después de varios intentos para incluirla en el trámite privilegiado, el 18 de agosto los diputados determinaron que debía continuar por el procedimiento ordinario.

El proyecto fue remitido a las comisiones de Energía y Minas y de Finanzas Públicas y Moneda para su análisis y dictamen. Hasta este 1 de septiembre, no se habían informado avances sobre los dictámenes necesarios para que la propuesta pueda regresar al pleno del Congreso.