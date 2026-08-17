Diésel alcanza su precio más alto en cinco años, mientras la gasolina regular se prepara para la mezcla con etanol

Los precios de los combustibles en Guatemala han registrado varios cambios durante los últimos meses, en medio de las variaciones del mercado internacional y los conflictos geopolíticos que han afectado las cotizaciones.

Los datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) muestran que las gasolinas bajaron a mediados de agosto, después de alcanzar sus precios más altos en los primeros días del mes. El diésel, en cambio, volvió a subir y este 17 de agosto alcanzó su precio más alto en lo que va del año y de los últimos cinco años, según el histórico de precios publicado por el ministerio.

Para este lunes 17 de agosto, el precio promedio en modalidad autoservicio son:

Gasolina superior: Q39.91 por galón

Q39.91 por galón Gasolina regular: Q38.91 por galón

Q38.91 por galón Diésel: Q43.92 por galón

Para este lunes 17 de agosto, el precio promedio en modalidad servicio completo son:

Gasolina superior: Q40.95 por galón

Q40.95 por galón Gasolina regular: Q39.94 por galón

Q39.94 por galón Diésel: Q44.94 por galón

En Guatemala, los precios de los combustibles han registrado incrementos durante los últimos días. El precio promedio registró alzas de Q1.64 por galón de diésel, en tanto que las gasolinas subieron Q0.52 por galón de superior y Q0.55 por galón de regular. pic.twitter.com/1GlLjfZHYX — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) August 17, 2026

¿Cuánto han subido desde el fin del subsidio?

El 6 de julio, los precios registrados por el MEM eran de Q37.01 para la gasolina superior, Q36.01 para la regular y Q35.17 para el diésel.

Al comparar los precios de esas fechas, la gasolina superior y la regular han aumentado Q2.90 por galón, mientras que el diésel acumula un incremento de Q8.75.

El comportamiento ha sido diferente durante el período. Las gasolinas llegaron a superar los Q42 por galón a principios de agosto, pero después bajaron.

El 3 de agosto, por ejemplo, la gasolina superior se ubicó en Q42.08 y la regular en Q41.08. No obstante para la semana del 10 de agosto, ambas bajaron Q2.53, hasta Q39.55 y Q38.55, respectivamente.

El diésel también bajó el 10 de agosto, de Q43.80 a Q42.38, pero este 17 de agosto volvió a subir.

Desde el 6 de agosto, los precios de los combustibles han registrado reducciones. Al 10 de agosto, las bajas acumuladas son: Por galón de superior: Q2.69 por galón de regular: Q2.72 y por galón de diésel: Q1.52 pic.twitter.com/FkBrQ6RgG5 — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) August 10, 2026

La gasolina regular cambiará por la mezcla E10

A los movimientos de precios se suma un cambio que comenzará el 22 de agosto, cuando Guatemala iniciará la incorporación de 10% de etanol y 90% de gasolina en la gasolina regular.

El cambio inicialmente se aplicará a la gasolina regular, mientras que la incorporación de E10 en la gasolina superior fue replanteada para una etapa posterior. Las autoridades todavía no han precisado cuándo se retomará ese proceso.

El ministro Edwin Barrios, titular de la cartera de Energía y Minas, ha explicado que la experiencia de otros países muestra que el etanol puede tener un menor costo que los derivados del petróleo, por lo que se espera que la mezcla pueda reflejarse en el precio de la gasolina en Guatemala.

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Sin embargo, las autoridades todavía no han indicado si los centros de distribución han detallado de cuánto podría ser la variación en el precio por la incorporación del etanol.

El diésel no tendrá cambios por el E10

Para los propietarios de vehículos y unidades de transporte pesado y de carga que utilizan diésel no tendrán ningún cambio en el combustible debido a esta medida.

El diésel no será incluido en la mezcla con etanol, por lo que la implementación del E10 no modificará su composición ni su precio por esta razón.