Gasolina con etanol en Guatemala: qué mezcla usan los vehículos de EE. UU.

A partir del 22 de agosto de 2026, las gasolineras — estaciones de servicio — comenzarán a vender gasolina regular con E10, una mezcla de 90% de gasolina y 10% de etanol.

El cambio ha generado dudas entre conductores, especialmente por una pregunta sencilla: ¿el vehículo que funciona con gasolina regular está preparado para usar etanol?

La respuesta cobra especial importancia por el origen de buena parte de los automóviles que circulan en el país. Según datos citados por Edwin Barrios, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), alrededor del 70% del parque vehicular corresponde a vehículos importados de Estados Unidos y, en Estados Unidos el E10 es la mezcla predominante.

¿Para qué sirve el etanol mezclado con gasolina?

El etanol es un combustible renovable que puede producirse a partir de materia vegetal y que se utiliza como componente de la gasolina. Entre sus funciones está actuar como oxigenante y aumentar el octanaje del combustible. El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que el E10 es la mezcla más común y que contiene 10% de etanol y 90% de gasolina.

Su utilización también está relacionada con políticas de calidad del aire y combustibles renovables. En Estados Unidos, por ejemplo, la expansión del E10 estuvo vinculada con las reformas a la Ley de Aire Limpio de 1990 y posteriormente con el Estándar de Combustibles Renovables.

E10 la mezcla más utiliza en Estados Unidos

La información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) señala que el E10 es una mezcla de 10% de etanol y 90% de gasolina y está aprobada para utilizarse en vehículos convencionales de gasolina, modelos de los años noventa.

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Por su parte, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, recuerda que actualmente, el E10 se comercializa en los 50 estados y explica que su utilización se extendió a partir de las modificaciones a la legislación de combustibles y aire limpio adoptadas desde la década de 1990. También señala que aproximadamente 97% de la gasolina en Estados Unidos contiene algún porcentaje de etanol y que el E10 es la mezcla más común.

En marzo de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala también señaló que una parte importante de los automóviles y motocicletas importados al país ya está familiarizada con el uso de E10 debido a su procedencia.

Conoce información verificada sobre el etanol y aclara tus dudas ante los rumores sin respaldo que están circulando en redes sociales: pic.twitter.com/EjXXbB13IO — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 21, 2026

Estados Unidos también permite gasolina E15

Durante el seminario Etanol en las Américas, realizado el 28 de julio, Agustín Torroba, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, explicó que la mezcla efectiva de etanol en la gasolina estadounidense ronda el 10.5% (E10).

No obstante, Torroba señaló que la política de biocombustibles de Estados Unidos funciona mediante mandatos volumétricos, por los cuales cada año se establece la cantidad de biocombustibles que debe incorporarse al mercado, es decir, el país también permite concentraciones superiores.

Y en esa línea, el experto comentó que, en respuesta a la volatilidad de los combustibles fósiles y los riesgos geopolíticos, Estados Unidos autorizó la comercialización de gasolina E15 durante todo el año, una mezcla que puede contener entre 10.5% y 15% de etanol, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Esto no significa que el E15 haya sustituido al E10. La mezcla de 10% de etanol continúa siendo la más común en Estados Unidos, mientras que el E15 está autorizado para, según se lee en la página web de EIA, los vehículos ligeros con año modelo 2001 o posteriores.

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Vehículos que aceptan hasta 50% de etanol

Con información del Departamento de Energía estadounidense, los vehículos de combustible flexible (VFF) tienen un motor de combustión interna y pueden funcionar con gasolina y cualquier mezcla de gasolina y etanol de hasta el 83%, es decir, los vehículos de combustible flexible pueden utilizar mezclas de mayor concentración de etanol.

Y según el Departamento de Energía a esta mezcla de cataloga como E85, que su composición es de entre 51% y 83% de etanol según la ubicación y la temporada, y está destinado a vehículos flex-fuel.

Gasolina sin etanol en Estados Unidos

La gasolina E0, es decir, sin etanol, no ha desaparecido completamente de Estados Unidos.

Según la EIA, puede encontrarse en algunos lugares y suele destinarse a herramientas, equipos de jardinería, embarcaciones y otros motores para los que el fabricante recomienda gasolina sin etanol.

¿Qué se autorizó en Guatemala?

La diferencia principal está en el porcentaje establecido para la primera fase de implementación en Guatemala. Mientras Estados Unidos permite diferentes mezclas, incluida la E15, Guatemala comenzará con una concentración de 10% de etanol en la gasolina regular, es decir, E10.

La diferencia: