Etanol en Guatemala: Impulso de los biocombustibles se aceleran por los conflictos geopolíticos

Durante un seminario organizado por la Oficina para América Latina del U.S. Grains & Bioproducts Council, el ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios, explicó los avances de la implementación y aseguró que la incorporación del etanol no responde a una obligación impuesta por un tratado internacional, sino al cumplimiento de los compromisos climáticos y energéticos asumidos por el país.

El funcionario recordó que Guatemala forma parte de acuerdos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París (COP21), cuyos objetivos fueron incorporados posteriormente a la legislación nacional.

El jefe de la cartera, además, aclaró que la transición hacia la gasolina E10 comenzará con la gasolina regular. Según explicó, la implementación será gradual, con el objetivo de facilitar la adaptación del mercado y generar confianza entre los consumidores sobre el desempeño del nuevo combustible.

Barrios también reconoció que uno de los principales desafíos será generar confianza entre los consumidores: "El reto ahora es establecer una rampa de confianza de los consumidores de gasolina y romper esa duda que tienen sobre que sus vehículos puedan dañarse", afirmó Barrios.

El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios, explicó los avances para la implementación de la gasolina E10 en Guatemala durante un seminario organizado por la Oficina para América Latina del U.S. Grains & Bioproducts Council.

Añadió que la obligatoriedad de la medida no debe interpretarse como una limitación para el consumidor, sino como una garantía de que toda la población tendrá acceso a un combustible con estándares uniformes de calidad: "mucho se confunde el tema de obligatoriedad con el tema de estabilidad de la calidad del combustible", expresó el funcionario.

Un dato importante, es que aunque la implementación de la gasolina E10 genera dudas entre algunos conductores, gran parte del parque vehicular de Guatemala ya ha utilizado este tipo de combustible. Esto se debe a que gran cantidad de los vehículos que circulan en el país son importados de Estados Unidos, donde la gasolina con 10% de etanol (E10) es el estándar desde hace varios años. Incluso, ese país ha ampliado temporalmente la comercialización de la gasolina E15 (15% de etanol) hasta finales de este año, una medida orientada a garantizar el abastecimiento.

América lidera la producción mundial de biocombustibles

Durante el seminario, el especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Agustín Torroba, presentó un panorama sobre el desarrollo de los biocombustibles en el continente.

Agustín Torroba, especialista en Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

El experto indicó que las Américas concentran cerca del 85% de la producción mundial de etanol, impulsadas principalmente por Estados Unidos y Brasil.

Torroba, además, explicó que el etanol continúa siendo el principal sustituto de la gasolina, mientras que el biodiésel reemplaza parcialmente al diésel fósil. Además, destacó el crecimiento de nuevos combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y para el transporte marítimo.

Guatemala se suma a los países que utilizan mezclas con etanol

Torroba detalló que los países de la región aplican principalmente dos mecanismos para promover los biocombustibles: los mandatos obligatorios de mezcla y los estándares de reducción de carbono.

Como ejemplo mencionó que:

Brasil utiliza mezclas de hasta 30% de etanol (E30) .

utiliza mezclas de hasta . Estados Unidos hasta hace poco mantenía un promedio cercano al 10.5% , que amplió el porcentaje de etanol recientemente.

hasta hace poco mantenía un promedio cercano al , que amplió el porcentaje de etanol recientemente. Colombia comercializa E10 .

comercializa . Guatemala se incorporará a este grupo con la entrada en vigor de la gasolina E10.

Conflictos internacionales impulsan el uso de biocombustibles

El especialista Torroba, además, aprovechó el espacio para comentar que debido a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y los conflictos geopolíticos han llevado a numerosos gobiernos a fortalecer sus políticas de biocombustibles para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

Algunos de los cambios que recientemente incorporaron los países fueron:

Argentina impulsa aumentar el etanol de E12 a E15 y el biodiésel de B7.5 a B10 .

impulsa aumentar el etanol de y el biodiésel de . Paraguay elevó el biodiésel de B5 a B8 .

elevó el biodiésel de . Estados Unidos autorizó para el resto del 2026 la mezcla E15 , en sustitución a la E10.

autorizó para el resto del 2026 la mezcla , en sustitución a la E10. Canadá fortaleció sus estándares federales de combustibles renovables.

fortaleció sus estándares federales de combustibles renovables. La Unión Europea analiza la adopción de mezclas E20 .

analiza la adopción de mezclas . Indonesia incrementó el biodiésel hasta B50 .

incrementó el biodiésel hasta . India ya superó el E20 e incorporó vehículos Flex Fuel dentro de su estrategia energética.

Según Torroba, estas decisiones reflejan que los biocombustibles han recuperado un papel estratégico, no solo por su aporte a la reducción de emisiones, sino también por su contribución a la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo agrícola.

¿Qué es un biocombustible y cómo lo aprovechan los países?

Los biocombustibles son combustibles elaborados a partir de materias primas de origen biológico o renovable, como cultivos agrícolas, aceites vegetales, grasas animales y residuos orgánicos. A diferencia de los combustibles fósiles, permiten sustituir parcialmente la gasolina y el diésel, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del petróleo importado.

Según Torroba, el biodiésel no solo contribuye a disminuir las emisiones contaminantes, sino que también fortalece la seguridad energética, ya que permite a los países aprovechar su propia producción agrícola para reducir la dependencia de combustibles importados. Por ejemplo, citó el caso de Brasil que utiliza principalmente caña de azúcar para fabricar etanol, mientras que Estados Unidos emplea maíz, explicó el especialista.

Por otro lado, comentó que, en el caso del biodiésel son comunes materias primas como el aceite de soya, aceite de palma, canola, además de aceites de cocina usados y grasas animales.

El especialista destacó que la experiencia en las Américas demuestra que los biocombustibles dejaron de ser únicamente una herramienta para combatir el cambio climático y se han convertido en una estrategia para impulsar el desarrollo agrícola, mejorar la competitividad y reforzar la seguridad energética, aprovechando las fortalezas productivas de cada país.

Guatemala primer país centroamericano en adoptar el biocombustible

Con la implementación de la gasolina E10 el próximo 22 de agosto, Guatemala se convertirá en el primer país centroamericano en adoptar una mezcla de etanol como parte de su estrategia de transición energética y reducción de emisiones.

Los países marcados en gris —México, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa— aún no han adoptado el biodiésel, de acuerdo con Agustín Torroba, especialista del IICA, con base en informes internacionales. (Foto, captura de Pantalla).

De acuerdo con los especialistas, esta medida no solo busca reducir las emisiones del transporte, sino también fortalecer la seguridad energética mediante el aprovechamiento de materias primas agrícolas, una tendencia que ha cobrado mayor impulso en los últimos años debido a la volatilidad de los precios del petróleo y los conflictos geopolíticos.