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Etanol en las gasolinas de Guatemala: qué contaminantes reduce y cuáles son sus efectos ambientales
El etanol puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes asociados con problemas respiratorios y cardiovasculares. Sin embargo, su producción también plantea desafíos ambientales por el uso de agua y tierra cultivable; y su posible impacto en la producción de alimentos.
La mezcla del etanol en las gasolinas regular empezará a partir del 22 de agosto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).
El etanol puede contribuir a reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la gasolina fósil. Al contener oxígeno en su composición, favorece una combustión más eficiente y disminuye contaminantes como el monóxido de carbono, material particulado fino, aromáticos, azufre e hidrocarburos tóxicos, cuya reducción puede disminuir riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Sin embargo, su producción también plantea desafíos ambientales. El cultivo de caña de azúcar y maíz requiere grandes extensiones de tierra y cantidades importantes de agua, lo que puede afectar los recursos hídricos y la biodiversidad. Además, destinar más terrenos a producir materias primas para etanol podría reducir los espacios disponibles para cultivar alimentos y elevar sus precios.