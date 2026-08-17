Etanol en las gasolinas de Guatemala: qué contaminantes reduce y cuáles son sus efectos ambientales

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Etanol en las gasolinas de Guatemala: qué contaminantes reduce y cuáles son sus efectos ambientales

El etanol puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes asociados con problemas respiratorios y cardiovasculares. Sin embargo, su producción también plantea desafíos ambientales por el uso de agua y tierra cultivable; y su posible impacto en la producción de alimentos.

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La mezcla del etanol en las gasolinas regular empezará a partir del 22 de agosto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

El etanol puede contribuir a reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la gasolina fósil. Al contener oxígeno en su composición, favorece una combustión más eficiente y disminuye contaminantes como el monóxido de carbono, material particulado fino, aromáticos, azufre e hidrocarburos tóxicos, cuya reducción puede disminuir riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Sin embargo, su producción también plantea desafíos ambientales. El cultivo de caña de azúcar y maíz requiere grandes extensiones de tierra y cantidades importantes de agua, lo que puede afectar los recursos hídricos y la biodiversidad. Además, destinar más terrenos a producir materias primas para etanol podría reducir los espacios disponibles para cultivar alimentos y elevar sus precios.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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