Bloqueos en Guatemala EN VIVO: continúan manifestaciones este 1 de septiembre por el alza del combustible

EEl lunes 31 de agosto, luego de más de 12 horas de protestas por el alza en los precios de los combustibles, 20 puntos fueron habilitados en distintas carreteras de Guatemala. Sin embargo, las manifestaciones fueron retomadas este martes.

De acuerdo con el reporte de Provial, la circulación vehicular se ha visto afectada en las rutas Interamericana, al suroccidente, RN-01, RD-PET-11, RD-TOT-01 y CA-13.

Los manifestantes han expresado su rechazo por el alto precio de los combustibles y para impedir el paso han colocado vehículos y otros obstáculos en distintas rutas.

El sector empresarial se han pronunciado por estos bloqueos de carreteras, pues ha afirmado que se afecta la economía y el abastecimiento a escala nacional.

A temprana hora de este martes 1 de septiembre ya se reportan de nuevo al menos seis rutas bloqueadas.

Muchas personas han tenido dificultades para llegar a su destino debido a las manifestaciones en rutas principales e intermunicipales.

Rutas bloqueadas

Ciudad de Guatemala

9a. avenida, entre 9a. y 10a. calles, zona 1

Ruta al suroccidente

Km 168.5 en Cuyotenango, Suchitepéquez

Km 278 en frontera el Carmen, San Marcos

Ruta CA-13

Km 550 en Melchor de Mencos, Petén

Km 478 tramo del Aeropuerto Mundo Maya, Santa Elena Petén

RD-PET-11

Km 445 La Libertad, Petén

RN-01

Km 231 en Palestina de Los Altos, Quetzaltenango

Km 212 en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

Km Km 259 en Esquipulas Palo Gardo, San Marcos

Km 296.5 en el sector La Hulera, San Pablo, San Marcos

Km 292.5 en el sector La Vega, San Pablo, San Marcos

Km 290 en el sector El Trébol, San Pablo, San Marcos

Km 291 en el sector Las Pilas, San Pablo, San Marcos

Km 282.5 en San Pablo, San Marcos

Se reporta otro bloqueo en el kilómetro 224 de la Ruta Nacional 1 que conduce de Quetzaltenango hacia San Marcos

1 de septiembre

1 de septiembre 2026, 07:16h Informan de bloqueo en San Juan Ostuncalco

El paso está interrumpido en el kilómetro 224 de la Ruta Nacional 1 que conduce de Quetzaltenango hacia San Marcos, en el tramo de San Juan Ostuncalco.

31 de agosto 2026, 19:48h 20 puntos son habilitados y solo un bloqueo continúa tras más de 12 horas de manifestaciones

Luego de más de 12 horas de manifestaciones en distintas carreteras de Guatemala, 20 puntos ya fueron habilitados y solo uno permanece bloqueado, según la actualización de Provial. Durante la jornada, los cierres afectaron rutas de varios departamentos del país.

El único punto que continúa bloqueado se encuentra en la 9a. avenida, entre 9a. y 10a. calles, zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Entre los últimos sectores habilitados figuran Tecpán y Las Trampas, en la ruta Interamericana; la frontera del Carmen, San Marcos; el aeropuerto Mundo Maya, Petén, y otros tramos que permanecieron cerrados durante la jornada.

31 de agosto 2026, 19:00h Cierres bajan a 10 y 11 puntos ya fueron habilitados

Los bloqueos en distintas carreteras de Guatemala se redujeron a 10 puntos la noche de este lunes 31 de agosto, mientras 11 sectores ya fueron habilitados, según la actualización de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Entre los puntos que ya tienen paso se encuentran Los Encuentros y Nahualá, Sololá; Río Bravo, Suchitepéquez; el crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos; San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, y San Cristóbal, Totonicapán. También fueron habilitados cinco sectores de San Pablo, San Marcos.

31 de agosto 2026, 18:17h Tres puntos son habilitados, pero 18 bloqueos continúan por protestas contra alza de combustibles

Primer párrafo

Al menos 18 puntos permanecen bloqueados en distintas rutas de Guatemala este lunes 31 de agosto, después de más de 10 horas de manifestaciones contra el alza en los precios de los combustibles. Los cierres continúan afectando la movilidad en carreteras de varios departamentos del país.

Durante la jornada fue habilitado el paso en el km 178 de la ruta Interamericana, en Nahualá, Sololá; en el km 247 de la ruta al suroccidente, en el crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos, y en el km 188 de la RN-01, en San Cristóbal, Totonicapán. Pese a estas habilitaciones, los bloqueos continúan en otros puntos del país.

31 de agosto 2026, 17:00h Provial reporta 20 puntos bloqueados luego de más de 10 horas de manifestaciones

De acuerdo con el reporte actualizado de Provial, 20 puntos continúan bloqueados en distintas carreteras de Guatemala, luego de más de 10 horas de manifestaciones.

Los cierres mantienen interrumpido el paso vehicular en distintos tramos del país, mientras Provial continúa monitoreando las rutas afectadas.

Provial reporta 20 puntos bloqueados en distintas carreteras del país. (Foto: Prensa Libre, Provial)

31 de agosto 2026, 14.15h Amcham advierte del impacto económico de los bloqueos y pide soluciones al Ejecutivo y al Congreso

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana señala que los bloqueos producen un impacto negativo en la actividad económica y encarecen la distribución de bienes y productos.

Tambié afirma que la interrupción de las rutas afecta a quienes se movilizan hacia sus trabajos o centros de estudio, así como a quienes pretenden acceder a un servicio esencial.

(Foto Prensa Libre: Amcham Guatemala).

31 de agosto 2026, 13.25h Cámara de Comercio interpone una acción de constitucionalidad por los bloqueos en carreteras

El sector empresarial solicita a la Corte de Constitucionalidad resolver con urgencia la acción de amparo.

La Cámara de Comercio de Guatemala pide que se ordene al presidente Bernardo Arévalo, al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y al director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, actuar con contundencia para liberar las distintas rutas afectadas por los bloqueos.

📢 Cámara de Comercio de Guatemala interpuso una Acción Constitucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad, para exigir la protección de los derechos ciudadanos vulnerados por los bloqueos. pic.twitter.com/zWzzD4LX7h — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) August 31, 2026

31 de agosto 2026, 12.45h Provial reporta 19 puntos bloqueados en carreteras del país.

Provial agrega un cierre vial en la 9a. avenida, entre 9a. y 10a. calles de la zona 1 de la capital, así como en el kilómetro 201 de la ruta departamental 1 de Totonicapán.

(Foto Prensa Libre: Provial).

31 de agosto 2026, 12.15h Cutrigua advierte de pérdidas económicas, retrasos y mayores costos logísticos por bloqueos

El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala rechaza los bloqueos promovidos por grupos de transportistas.

Cutrigua afirma que el Gobierno de Guatemala es responsable de garantizar la libre circulación y solicita acciones prontas y efectivas para restablecer el tránsito en las carreteras.

🚨 CUTRIGUA manifiesta:



Su rechazó a los bloqueos que afectan la libre circulación de personas y mercancías, generando pérdidas y paralizando al país.



El derecho a manifestarse no ampara vulnerar los derechos de terceros.



Se necesitan acciones inmediatas. pic.twitter.com/dYUo2qCjEK — CUTRIGUA (@CUTRIGUA) August 31, 2026

31 de agosto 2026, 12.05h Cámara de Comercio rechaza los bloqueos de carreteras de este lunes

El sector empresarial solicita a las autoridades restablecer la libre locomoción y el orden público.

La Cámara de Comercio de Guatemala señala que ningún grupo está por encima de la ley ni debe vulnerar los derechos de la población.

📢 Rechazamos enérgicamente los bloqueos de carreteras que nuevamente afectan a miles de guatemaltecos. pic.twitter.com/dx5GtXLKgp — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) August 31, 2026

31 de agosto 2026, 11.30h Agexport rechaza bloqueos y advierte de pérdidas para productores y empresas

El sector exportador coincide en que ha aumentado el precio de los combustibles, pero afirma que realizar cierres viales aumentará aún más los gastos.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores explica que un cierre de carretera pone en riesgo el empleo, afecta los compromisos comerciales que Guatemala debe cumplir y genera pérdidas a productores, transportistas, comerciantes y empresas.

Desde AGEXPORT hacemos un llamado al @GuatemalaGob y a las autoridades competentes a garantizar y restablecer el libre tránsito, prevenir nuevos bloqueos y hacer cumplir la ley.



Aquí nuestra postura⬇️ pic.twitter.com/quqsWQyYNK — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) August 31, 2026

31 de agosto 2026, 11.15h Liberan el km 247 de la ruta CA-2 Occidente

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informa sobre el restablecimiento paso vehicular en el crucero de La Virgen, Pajapita, San Marcos.

31 de agosto 2026, 11:00 h Provial reporta 18 bloqueos a escala nacional



Según el reporte de Provial, a las 11 horas de este lunes se registran 17 manifestaciones en distintas rutas del país.

31 de agosto 2026, 10:31 h Ruta a Totonicapán afectada por bloqueo



Con microbuses, manifestantes impiden el paso de vehículos en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional que conduce a Totonicapán.

Unas 50 personas permanecen en la manifestación. La movilidad vehicular es complicada en el sector.

31 de agosto 2026, 10:00h Cámara de Industria señala que los bloqueos afectan la economía



"Paralizar la productividad no reduce el precio de los combustibles, por el contrario, incrementa los costos para toda la economía. Según estimaciones del Observatorio de Políticas Industriales de CIG, un solo día de bloqueos representa una pérdida de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo", afirmó.

Agregó que afectar la movilidad, el abastecimiento, el empleo y la competitividad del país no es una solución. "Los bloqueos interrumpen las actividades productivas, generan pérdidas económicas y terminan perjudicando a miles de guatemaltecos", añadió.

Los bloqueos paralizan la productividad, generan pérdidas económicas y aumentan los costos para toda la población. Un solo día de bloqueos representa una pérdida estimada de Q217.59 por cada guatemalteco económicamente activo.



Lea la postura completa: https://t.co/4y4aRxQFya pic.twitter.com/uiqCBeSB2B — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) August 31, 2026

31 de agosto 2026, 09:43h Aeronáutica alerta por manifestación en cercanías de Aeropuerto Mundo Maya



Indica que las operaciones aéreas se mantienen programadas con normalidad.

Añade que, por ahora, el paso vehicular en el sector se encuentra bloqueado. Debido a ello, les recomienda a las personas que tienen viajes programados que anticipen su llegada al Aeropuerto más de lo recomendado por su línea aérea, para evitar contratiempos.

31 de agosto 2026, 09:36h Reportan bloqueo en la ruta a Quetzaltenango



También se informa de una manifestación en el kilómetro 188 de la Ruta Nacional, en el sector de La Morería, San Cristóbal Totonicapán.

La manifestación afecta el paso hacia hacia Quetzaltenango y San András Xecul. Los inconformes ha colocado mototaxis para impedir el paso.

Manifestación en La Morería, San Cristóbal Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Cortesía: Tonny Chan)

31 de agosto 2026, 08:55h Reportan manifestación en Sibilia, Quetzaltenango



La movilidad vehicular también está interrumpida en el área del referido municipio, donde los manifestante rechazan el alza en los precios de los combustibles.

31 de agosto 2026, 08:42h Camagro se pronuncia por bloqueos



"Los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución de alimentos e insumos esenciales, afectando a miles de pequeños productores, trabajadores y familias guatemaltecas, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país", afirmó en un comunicado.

31 de agosto 2026, 08:20h El paso está interrumpido en Tecpán Guatemala, Chimaltenango



El paso de vehículos también está interrumpido entre los kilómetros 87 y 88 de la ruta Interamericana, donde manifestantes han atravesado un camión y otros obstáculos.

31 de agosto 2026, 08:05h Informan de manifestación en el ingreso a la zona central de Petén



Transportistas bloquean el ingreso a la zona central de Petén frente al Aeropuerto Mundo Maya, en Santa Elena, Flores. Los manifestantes han atravesado vehículos para impedir el paso.

31 de agosto 2026, 07:55h Manifestación impide el paso en tramo de Río Bravo



Otro de los bloqueos se registra en el kilómetro 125 de la ruta al suroccidente. En el lugar, los manifestantes han colocado ramas para impedir el paso de vehículos.

31 de agosto 2026, 07:40h Bloqueos afectan la movilidad en Guatemala

Provial reporta al menos ocho carreteras con bloqueos este lunes 31 de agosto.