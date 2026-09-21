Esta es la razón por la que la Torre 17 del AeroMetro tendrá una inclinación de 10 grados

La última torre de la Línea 1 del AeroMetro tendrá una característica particular: estará inclinada 10 grados.

Se trata de la Torre 17, que se ubicará sobre el Bulevar Liberación, cerca de El Trébol y la Estación 4. Su montaje está previsto para el 23 de septiembre y, según CableVía, la inclinación responde a las condiciones del recorrido, ya que debe permitir mantener alineado el cable sin ocupar espacio adicional de la vía por donde circulan los vehículos.

Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, explicó que la posición de cada torre se determina de acuerdo con la trayectoria del cable y las condiciones del lugar donde debe instalarse.

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¿Por qué la Torre 17 tendrá 10 grados de inclinación?

Aunque a simple vista una torre inclinada puede generar dudas —tal y como sucedió con la Torre 9, estación Tecún Umán—, en ambos casos la configuración forma parte del diseño del sistema ha explicado Aguirre.

El representante de CableVía explicó que los puntos de apoyo del cable deben estar correctamente alineados para permitir el desplazamiento de las cabinas. En el AeroMetro se utilizan estándares europeos que admiten un margen de desviación de entre 1 y 3 milímetros.

Por ello, la ubicación de la parte superior de cada torre está condicionada por la trayectoria que seguirá el cable.

En el caso de la Torre 17, la solución fue inclinar la estructura 10 grados. De esta manera, el cable podrá mantener su recorrido entre las estaciones 3 —Camip— y 4 —Trébol I— sin que la base de la torre tenga que ocupar espacio adicional del Bulevar Liberación.

“Algunas torres se diseñan como la Torre 17, la cual tendrá 10 grados de inclinación para que el cable pase perfectamente recto entre las estaciones 3 y 4 sin tener que ocupar espacio en el bulevar”, explicó Aguirre.

#CableVía #Guatemala #Torre17 #Ingeniería ♬ original sound - David Bryner @cableviagt NO QUEDÓ INCLINADA. FUE DISEÑADA INCLINADA. En los próximos días muchos van a verla y probablemente van a pensar lo mismo: “¿Eso está bien?” Sí. La Torre 17 fue calculada y diseñada con una inclinación específica porque esa geometría cumple una función dentro del sistema: permite mantener la alineación correcta del cable y las poleas, y adaptarse mejor al espacio urbano disponible. Ya pasó antes con la Torre 9: algo que se veía extraño generó dudas… hasta que explicamos la ingeniería detrás. Por eso queremos anticiparnos. La instalación de la Torre 17 está programada para este miércoles 23 de septiembre. Cuando la veás levantarse inclinada, no estás viendo un error. Estás viendo cálculo, diseño e ingeniería convertidos en una estructura real. Porque en ingeniería, diferente no significa incorrecto. Significa que fue diseñado para cumplir una función. Compartí este video con alguien que seguramente va a preguntar por qué está inclinada. #AeroMetro

Así, la inclinación permite adaptar la estructura al espacio disponible sin alterar la trayectoria que necesita el sistema.

La cimentación ya está lista

La cimentación para instalar la Torre 17 ya está preparada. Aguirre indicó que en el lugar fueron fundidos tres pilotes de un metro de diámetro y ocho metros de profundidad, que servirán de soporte para la estructura.

También fue colocada la base de concreto sobre la que se instalará la torre.

Base de concreto que sostendrá la Torre 17 de la Línea 1 del AeroMetro, ubicada en el área de la estación El Trébol. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

El montaje está programado para el 23 de septiembre y con este se completaría la instalación de las 17 torres de la Línea 1 del AeroMetro.

Vista de los avances en la construcción del Complejo El Trébol, donde estará ubicada la Estación 4 de la Línea 1 del AeroMetro. La imagen corresponde a un video grabado el 21 de agosto de 2026. (Video, Prensa Libre: Esbin García)

La última torre de la Línea 1

La Torre 17 será el último punto de apoyo de la Línea 1, aunque no será la última estructura en instalarse.

Esta primera línea conectará Plaza España con El Trébol y tendrá cuatro estaciones. Debido a que el recorrido se construye sobre vías existentes, las estructuras deben instalarse procurando mantener el espacio destinado al tránsito vehicular.

Con el montaje de la Torre 17, previsto para el 23 de septiembre, se completará uno de los componentes principales de la infraestructura de esta primera línea. Posteriormente continuarán la instalación de equipos y otras etapas necesarias antes de las pruebas y verificaciones del sistema.