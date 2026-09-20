AeroMetro Línea 1: dónde quedarán las estaciones y qué lugares tendrán cerca

La construcción de la Línea 1 del AeroMetro avanza en distintos frentes, con las torres y estaciones en diferentes etapas de ejecución. A finales de agosto, CableVía informó que el proyecto registraba un avance general del 41%, nueve meses después del inicio de los trabajos de construcción.

Tanto Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, y Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro de la Municipalidad de Guatemala, indicaron que la obra avanza conforme al cronograma.

Mientras las obras modifican temporalmente la circulación y el entorno en distintos puntos de la ciudad, ya es posible identificar dónde estarán las cuatro estaciones de la primera línea, así como los principales puntos de referencia que tendrán cerca.

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¿Qué recorrido tendrá la Línea 1 del AeroMetro?

La Línea 1 del AeroMetro conectará Plaza España, zona 9, con El Trébol, junto a los puentes Gemelos del Trébol.

El recorrido tendrá aproximadamente 3 kilómetros y se estima que el trayecto completo tome entre 8 y 10 minutos. La distancia entre estaciones será de alrededor de tres minutos.

Recorrido previsto de la Línea 1 del AeroMetro, que conectará Plaza España, en la zona 9, con El Trébol, en la zona 8. (Foto, captura de pantalla Google Maps)

La tarifa prevista es de Q4.

El proyecto completo, que contempla las líneas 1 y 2, tendrá 495 cabinas. Según los desarrolladores, estas circularán con una frecuencia aproximada de ocho segundos entre una y otra, por lo que el sistema funcionará de manera continua, similar a un carrusel.

Los impulsores del proyecto estiman que el sistema podrá movilizar hasta 374 mil personas al día.

Aunque participan empresas nacionales en la construcción y desarrollo, Doppelmayr, empresa europea, está a cargo de la inversión, el sistema electromecánico y los sistemas de seguridad.

1. Estación Plaza España

La primera estación estará ubicada sobre la Calle Montúfar, entre la 12 calle y 6a. avenida de la zona 9. Estación Plaza España, será la segunda estación más grande de la Línea 1.

Es una de las estaciones que presenta mayor avance y actualmente se trabaja en el área destinada a los pasajeros.

Entre sus principales puntos de referencia se encuentran:

El Renap de la zona 9 , aproximadamente a una cuadra.

, aproximadamente a una cuadra. La Avenida Reforma , a unas dos cuadras.

, a unas dos cuadras. La estación Montúfar del Transmetro , en dirección hacia la zona 13, a una cuadra

, en dirección hacia la zona 13, a una cuadra La estación Tívoli del Transmetro, en dirección hacia la zona 13, a unas dos cuadras.

Vista frontal en 3D de cómo será la fachada de la estación Plaza España de la Línea 1 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

Por su ubicación, además de conectar el AeroMetro con otros puntos de transporte público y con uno de los principales corredores de la zona 9.

2. Estación Tecún Umán

La segunda estación también estará sobre la Calle Montúfar, aproximadamente cuatro cuadras después de Plaza España. Se ubicará sobre la 0 avenida de la zona 9 y, al incorporarse hacia el Boulevard Liberación, tendrá como referencia el Monumento a Tecún Umán.

Uno de los elementos que generó dudas entre usuarios fue la ubicación de la torre 9, debido a su relación con esta estación. Los desarrolladores aclararon que su ubicación forma parte del diseño original del proyecto.

La estación estará frente a o a una cuadra de:

La consulta externa de enfermedades “La Autonomía” del IGSS .

. La Unidad de Especialidades Quirúrgicas Tecún Umán .

. El inicio del puente a desnivel de avenida La Castellana.

Vista frontal en 3D de cómo será la fachada de la estación Tecún Umán de la Línea 1 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

Desde este punto, el recorrido continuará por el Boulevard Liberación, rumbo al Trébol, y pasará sobre la calzada Atanasio Tzul.

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3. Estación Camip

La tercera estación será Camip y estará aproximadamente a la altura de la 41 calle y 11 avenida de la zona 8.

La estación tendrá como puntos de referencia varios servicios de transporte y atención pública que actualmente utilizan miles de personas.

Entre ellos se encuentran:

La parada de buses extraurbanos que se dirigen hacia Quiché y San Marcos.

que se dirigen hacia Quiché y San Marcos. La estación de buses Camip , con rutas hacia Mixco.

, con rutas hacia Mixco. Rutas de Transurbano con dirección hacia la Calzada Roosevelt y la Calzada San Juan.

con dirección hacia la Calzada Roosevelt y la Calzada San Juan. El acceso al parqueo y vía peatonal del IGSS de Rehabilitación Camip.

Vista lateral en 3D de cómo será la fachada de la estación Camip la Línea 1 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

4. Estación Trébol II

La cuarta y última estación de la Línea 1 será Trébol II y será la más grande de este tramo.

Formará parte del Complejo El Trébol, ubicado entre la 3a. avenida y 41 calle de la zona 8, junto a la vía exclusiva que conduce hacia el Estadio El Trébol.

La estación estará cerca de varios puntos de conexión:

La pasarela de El Trébol , que comunica Pamplona con la zona 8.

, que comunica Pamplona con la zona 8. La estación El Trébol del Transmetro .

. Una estación de Transurbano con rutas hacia la Roosevelt y la calzada San Juan.

con rutas hacia la Roosevelt y la calzada San Juan. El área donde confluyen la avenida Bolívar, calzada Aguilar Batres y calzada Roosevelt.

Vista lateral en 3D de cómo será la fachada de la estación El Trébol I de la Línea 1 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

Este punto será uno de los principales nodos de conexión del sistema, debido a la cantidad de rutas de transporte público que convergen actualmente en el sector.

¿Cuándo estará terminada la Línea 1?

Los Aguirre y Solórzano comparten que la construcción avanza conforme al cronograma establecido. La meta es que la obra blanca esté concluida aproximadamente en junio de 2027.