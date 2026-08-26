AeroMetro: las dos estaciones que deberán respetar el patrimonio y memoria cultural de Guatemala

De las cuatro estaciones que componen la Línea 1 del AeroMetro dos tendrán un diseño especial por su cercanía con bienes patrimoniales y monumentos históricos.

La línea 1 del AeroMetro conectará la Plaza España con El Trébol mediante un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, que se estima podrá realizarse en entre 8 y 10 minutos.

Se espera que la línea 1 esté terminada en el primer semestre del 2027 para pasar a la etapa de certificación, antes de ser habilitada al público.

El trayecto contará con cuatro estaciones, que son:

Plaza España

Tecún Umán

Camip y

Trébol 1

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Las dos primeras estaciones tienen un tratamiento distinto debido a su ubicación y a la presencia de elementos considerados de interés cultural.

Durante un recorrido realizado por Prensa Libre, por invitación de Cablevía, empresa encargada en Guatemala de la construcción del proyecto, se conocieron los avances de las estaciones y algunos de los aspectos considerados para su construcción.

¿Por qué Cultura supervisa dos estaciones?

Las estaciones Plaza España y Tecún Umán se encuentran en entornos vinculados con bienes y monumentos que forman parte del patrimonio cultural de Guatemala. Por ello, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) participa en la definición y supervisión de los lineamientos que deben considerarse en estas áreas.

Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro de la Municipalidad de Guatemala, explicó que ambas estaciones tendrán un tratamiento arquitectónico especial debido a su ubicación.

En el caso de Tecún Umán, la cercanía con el monumento dedicado al Héroe Nacional representa un reto adicional para el diseño de la fachada. La Municipalidad trabaja con los lineamientos del MCD para que la nueva infraestructura tenga concordancia con el entorno.

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Según Solórzano, las fachadas de ambas estaciones buscan incorporar elementos que hagan referencia al contexto histórico de cada lugar, sin dejar de cumplir con la función de transporte.

Estación Plaza España, la primera

La primera estación de la línea llevará el nombre de Plaza España, debido a su cercanía con este conjunto histórico ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

La fuente fue creada por el guatemalteco Marcos Ibáñez y el arquitecto italiano Antonio Bernasconi, mientras que la cantería (tallado) estuvo a cargo de Matías España. La fuente fue inaugurada en 1789 y es un homenaje de la Capitanía General de Guatemala al rey de España de esa época Don Carlos III.

Originalmente estuvo instalada en la Plaza Mayor, actualmente Plaza de la Constitución, donde permaneció durante más de un siglo. En 1895, durante el gobierno de José María Reina Barrios, fue retirada para dar paso a un quiosco destinado a conciertos de la Banda Marcial.

En 1933, por orden del presidente Jorge Ubico, la fuente fue trasladada a su ubicación actual, en la 7a avenida y 12 calle de la zona 9.

En la fotografía se observa Plaza España. La calle ubicada al lado izquierdo conecta este conjunto patrimonial con la estación del AeroMetro, que llevará el mismo nombre. (Foto, Prensa Libre: cortesía MCD)

La Plaza España y su conjunto histórico están declarados Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que la construcción de la estación del AeroMetro debe considerar la protección del entorno.

Actualmente, la estación España es la estación más avanzada del AeroMetro.

Transeúntes caminan por Plaza España mientras observan los trabajos de construcción de la estación 1 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Tecún Umán funcionará como estación de giro del AeroMetro

La segunda estación será Tecún Umán, ubicada frente al monumento dedicado al Héroe Nacional en el Bulevar Liberación.

El monumento fue esculpido en 1964 por el artista guatemalteco Roberto González Goyri y tiene una altura aproximada de 6.5 metros.

El lugar es considerado de interés cultural, por lo que el diseño de la estación debe tomar en cuenta su relación con el monumento, según comentó Eduardo Aguirre, Ceo de Cablevía.

Aguirre explicó que la estación tendrá una particularidad funcional, ya que no solo permitirá el abordaje y descenso de pasajeros, sino que también funcionará como estación de giro para las cabinas del teleférico.

El monumento a Tecún Umán forma parte de las obras contempladas en el Decreto 1344 de 1960, que estableció la construcción de monumentos destinados a perpetuar la memoria del Héroe Nacional.

Monumento a Tecún Uman se encuentre en un terreno de la Finca “La Aurora”. La fotografía fue tomada desde el área de construcción de la estación 2 del AeroMetro, que llevará su mismo nombre. (Foto, Prensa Libre: Esbín García)

Actualmente, la estación Tecún se encuentra en etapa estructural y en otros sectores ya avanzan trabajos de fundición de las torres que sostendrán la infraestructura.

Fachadas con referencias culturales

Eduardo Aguirre, explicó durante el recorrido que las estaciones 1 y 2 tendrán elementos arquitectónicos vinculados con el contexto histórico de cada ubicación.

El objetivo, explicó, es que las fachadas incorporen patrones y elementos que evoquen la época y el entorno de ambos sitios.

De esta manera, el proyecto busca que las estaciones cumplan una doble función: servir como infraestructura para el transporte y, al mismo tiempo, integrarse al contexto cultural y arquitectónico de la ciudad.

Ambos representantes, comentaron que la infraestructura representa, además, un reto para la integración urbana, debido a que deberá combinar las necesidades de movilidad con las características de los espacios históricos por donde pasará.