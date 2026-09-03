AeroMetro: Línea 1 se prepara para el 2027, así se ven sus cuatro estaciones y el avance total del proyecto

La primera línea del AeroMetro, el teleférico urbano de Guatemala, que conectará Plaza España con El Trébol, registra un avance general del 41%, aunque sus estaciones avanzan a distintos ritmos.

La construcción de la Línea 1 del AeroMetro entra en una nueva etapa. Cablevía, empresa encargada del desarrollo del proyecto en Guatemala, reportó que la ruta que conectará Plaza España con El Trébol alcanza un 41% de avance general.

La primera línea tendrá un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, contará con cuatro estaciones y permitirá completar el trayecto en un tiempo estimado de entre 8 y 10 minutos. La tarifa prevista es de Q4.

Se prevé que la construcción total de la línea 1 concluya durante el primer semestre de 2027. Posteriormente, el proyecto entrará en una etapa de pruebas y certificación que podría extenderse por tres meses.

Sin embargo, el avance no es igual en cada punto de la ruta. Mientras una de las estaciones ya supera la mitad de su construcción, otra todavía se encuentra en la fase de excavaciones y colocación de pilotes.

Cablevía compartió con Prensa Libre el avance de cada una de las cuatro estaciones de la Línea 1.

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Plaza España: la estación con mayor avance

La primera estación de la Línea 1 es Plaza España, desde donde la ruta continuará hacia el bulevar Liberación y tendrá como siguiente punto la estación Tecún Umán.

Esta estación registra un 60% de avance, el porcentaje más alto de las cuatro.

Actualmente, además de los trabajos estructurales, ya se trabaja en el montaje del área destinada a los pasajeros, con lo que la obra comienza a tomar forma en los espacios que utilizarán los futuros usuarios del sistema.

Tecún Umán: el punto donde las cabinas deberán girar

La estación Tecún Umán tendrá una función particular dentro de la Línea 1, pues será el punto donde las cabinas deberán realizar un giro para incorporarse al bulevar Liberación rumbo al Trébol.

Según explicó Eduardo Aguirre, CEO de Cablevía, esta estación representó uno de los principales retos de ingeniería del proyecto. La estructura debía permitir el giro de las cabinas, pero al mismo tiempo debía convivir con el puente existente y con un espacio reducido para realizar la maniobra.

La estación registra un 35% de avance.

Ya hay torres terminadas, mientras otras continúan en construcción. A finales de agosto también se instaló una viga que dará soporte a la estructura necesaria para el giro de las cabinas.

CAMIP: excavaciones y trabajos que afectan el tránsito

La tercera estación será CAMIP, ubicada sobre el bulevar Liberación, frente al IGSS de Especialidades, cerca del puente que conecta con la avenida Castellana.

Esta fue una de las últimas estaciones en comenzar a trabajarse y actualmente se encuentra en una fase de excavación y colocación de pilotes, los soportes que se encuentran bajo tierra y que sostendrán parte de la estructura.

CAMIP registra un 15% de avance, el menor porcentaje entre las cuatro estaciones.

Los trabajos también han tenido un impacto en la circulación vehicular. Para construir la estación ha sido necesario ocupar temporalmente dos carriles de cada sentido del bulevar Liberación, lo que ha obligado a modificar rutas y ha complicado el tránsito en el sector.

Trébol I: una estación que será parte de un complejo

La cuarta estación, Trébol I, será la más grande de la Línea 1 y formará parte del Complejo El Trébol, donde también estará la conexión con la Línea 2 y el Transmetro.

El lugar tendrá funciones que irán más allá de recibir y despedir pasajeros. Allí estarán las oficinas del AeroMetro, además del área destinada al resguardo y mantenimiento de las cabinas de la Línea 1.

El complejo contará con tres módulos principales: la estación, las oficinas y el área destinada al parqueo de cabinas o bodegas.

Cablevía reporta un 25% de avance en el área de parqueo de las cabinas, mientras que las torres de la línea, las oficinas y la estación alcanzan un 60%.

Por sus dimensiones y las funciones que concentrará, Trébol I será uno de los puntos principales para la operación del sistema.

Comienzan los trabajos para la Línea 2

En conjunto, la Línea 1 registra un avance del 41% y mantiene como objetivo conectar Plaza España con El Trébol mediante un recorrido de aproximadamente tres kilómetros.

Mientras las estaciones de esta primera línea continúan tomando forma, a finales de agosto también comenzaron los trabajos preparatorios para la Línea 2 sobre la calzada Roosevelt, que permitirá extender el recorrido del AeroMetro hasta El Molino de las Flores, en Mixco.

En los primeros puntos de intervención ya se observa la delimitación de las áreas donde se desarrollarán las obras, principalmente en los sectores de conexión entre la avenida Bolívar, la calzada Aguilar Batres y el bulevar Liberación, en dirección hacia la calzada Roosevelt.

Por ahora, en estos puntos predominan las láminas que delimitan las áreas de trabajo, mientras se prepara el terreno para las siguientes fases de construcción de la segunda línea.