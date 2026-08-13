AeroMetro de Mixco al Trébol comenzará obras a finales de agosto: Así será la Línea 2 del teleférico

La Línea 2 del AeroMetro, que conectará El Molino de las Flores, en Mixco, con El Complejo Trébol, en la Ciudad de Guatemala, comenzará a construirse en las próximas semanas. El primer frente de trabajo estará en el área de El Trébol, donde se busca avanzar con la obra sin generar mayores complicaciones al tránsito.

Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro de la Municipalidad de Guatemala, explica a Prensa Libre que los trabajos de construcción de la Línea 2 del AeroMetro están previstos para comenzar entre finales de agosto y los primeros días de septiembre.

“La construcción de la Estación 5 de la Línea 2 está prevista para iniciar a finales de agosto o en los primeros días de septiembre”, Klamcy Solórzano.

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El AeroMetro es el primer sistema de transporte por cable que se construye en Guatemala y, según las autoridades municipales y la empresa desarrolladora, plantea una nueva forma de movilizarse entre Mixco y la Ciudad de Guatemala. El proyecto completo tendrá un recorrido de 8.9 kilómetros, un tiempo estimado de viaje de 28 minutos y 12 estaciones.

Mientras la Línea 1, que conectará el Trébol con Plaza España, avanza en su construcción, los trabajos comienzan a tomar forma para la segunda línea, que será la conexión del sistema con Mixco.

En la imagen se observa la Estación 4 del AeroMetro, ubicada en el Complejo Trébol, que formará parte del punto de conexión con la Línea 2 y Transmetro. (Foto, cortesía Municipalidad de Guatemala)

Línea 2 del AeroMetro

La Línea 2 comenzará en Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, en el complejo Centra Occidente, y llegará hasta el Complejo Trébol, del lado de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Según informó el director general de Doppelmayr, el proyecto contempla la construcción de la Central de Transferencia Intermedia de Occidente, que se ubicará en un terreno adquirido a la Conferencia Episcopal de Guatemala. (Foto, Google Maps)



El trayecto tendrá 6.8 kilómetros y contará con siete estaciones. De acuerdo con la planificación, el viaje completo entre ambos extremos podría realizarse en unos 20 minutos.

Estos son los detalles de la Línea 2 del AeroMetro:

Recorrido: 6.8 kilómetros.

6.8 kilómetros. Estaciones: 7

7 Torres: 50.

Nombre de las paradas: Molino de las Flores, Eskala-Cotió, Santa Rita, Utatlán, Kaminal Juyú-Mirador-Rus Mall, Hospital Roosevelt, El Trébol 2.

Molino de las Flores, Eskala-Cotió, Santa Rita, Utatlán, Kaminal Juyú-Mirador-Rus Mall, Hospital Roosevelt, El Trébol 2. Tiempo estimado de viaje: 20 minutos entre Molino de las Flores y El Trébol.

20 minutos entre Molino de las Flores y El Trébol. Tarifa: Q6 por viaje.

Q6 por viaje. Horario de operación: aproximadamente 17 horas al día.

aproximadamente 17 horas al día. Cabinas: alrededor de 350.

La propuesta busca ofrecer una alternativa de transporte para las personas que diariamente se movilizan entre Mixco y la capital, especialmente por la Calzada Roosevelt, uno de los corredores con mayor carga vehicular del área metropolitana, recalca Solórzano.

Estación El Trébol 2 será el primer frente de trabajo

Los primeros trabajos se concentrarán en la Estación Trébol 2, identificada como Estación 5, ubicada en el Complejo Trébol.

El inicio de la obra contempla el cerramiento del área y otros trabajos preliminares. Después comenzará la cimentación mediante pilotes, que servirán como base para las estructuras que sostendrán el sistema elevado.

Esta primera etapa de obra civil tendrá una duración aproximada de ocho semanas, un proceso similar al que actualmente se desarrolla en la Estación Trébol 1 de la Línea 1.

La nueva estación será más grande que la de la Línea 1 debido a que también contempla el área destinada al parqueo de las aproximadamente 350 cabinas que utilizará la Línea 2.

Tres estaciones se encontrarán en El Trébol

El Complejo Trébol será uno de los puntos más importantes del AeroMetro. Allí convergerán tres estaciones, dos correspondientes al teleférico urbano y otra conexión con Transmetro.

Uno de los elementos que permitirá esta integración será un puente aéreo sobre los puentes gemelos, que conectará la Estación Trébol 1 con la Estación Trébol 2.

La infraestructura permitirá que los usuarios puedan pasar de una línea del AeroMetro a otra y, además, conectar el sistema con Transmetro. La intención es que el área funcione como un punto de intercambio para quienes llegan desde Mixco o se movilizan hacia otros sectores de la ciudad, explica Solórzano.

En la parte superior derecha se observa el diseño de la pasarela que atravesará los puentes gemelos y permitirá conectar la Línea 1 y la Línea 2 del AeroMetro, además de facilitar el enlace con Transmetro. (Foto, cortesía Municipalidad de Guatemala)

¿La construcción afectará el tránsito?

La construcción tendrá un reto particular: avanzar sobre uno de los sectores más transitados de la ciudad sin agregar un problema mayor al que miles de personas enfrentan todos los días.

Por ello, durante la primera etapa se dará prioridad a la construcción de entre 20 y 25 torres que puedan ejecutarse sin interferir directamente con la circulación vehicular.

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La estrategia permitirá avanzar con parte de la infraestructura mientras se preparan las intervenciones que posteriormente podrían requerir ocupar espacios utilizados actualmente por los vehículos.

Conforme la obra avance, habrá trabajos en distintos puntos del recorrido de este transporte aéreo de pasajeros. Por ello, los responsables del proyecto recomiendan a los conductores estar atentos a los desvíos, rutas alternas y cambios de circulación que se habiliten.

Línea 2 podría estar lista en dos años

Las bases de licitación establecen un plazo de 36 meses para construir la Línea 2. Sin embargo, el concesionario tiene una proyección más corta y estima que los trabajos podrían finalizar en aproximadamente 24 meses.

El inicio de la construcción marca así el paso de la planificación a una etapa que será cada vez más visible para quienes utilizan diariamente la Roosevelt y las vías que conectan Mixco con el Trébol.