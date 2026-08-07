Desde occidente, sur y oriente: así son las rutas alternas que Emetra propone para adentrase a Ciudad de Guatemala

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala impulsan una serie de rutas alternas y modificaciones viales para distribuir el tránsito y ofrecer nuevas opciones de circulación en distintos puntos de la ciudad.

La estrategia contempla tres corredores principales: ingresos desde el occidente hacia la capital, conexiones desde el sur para evitar el nudo de El Trébol y recorridos desde el oriente hacia distintos sectores de la ciudad.

El director de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), Héctor Flores, explicó que estas medidas incluyen cambios en la circulación, nuevos semáforos, apertura de conexiones, señalización y carriles reversibles, además de ajustes según el comportamiento diario del tránsito.

El objetivo es que los conductores conozcan y utilicen estas alternativas para evitar concentrar el tráfico en los mismos puntos y reducir los tiempos de recorrido.

Tres nuevos carriles reversibles

Se habilitaron horarios específicos para agilizar el flujo vehicular en puntos críticos de la ciudad:

Periférico (zona 7): Funciona de 16 a 18 horas, desde el puente El Incienso hasta la colonia Niño Dormido, cerca del puente El Naranjo. Su objetivo es eliminar el embudo que se forma hacia el norte.

Funciona de desde el puente El Incienso hasta la colonia Niño Dormido, cerca del puente El Naranjo. Su objetivo es eliminar el embudo que se forma hacia el norte. Avenida La Castellana: Funciona de 16.15 a 17.45 horas y conecta el puente La Castellana con los puentes gemelos del Trébol. Solo se permite el paso de vehículos livianos y motocicletas para reducir la carga vehicular sobre el bulevar Liberación hacia el occidente.

Funciona de y conecta el puente La Castellana con los puentes gemelos del Trébol. Solo se permite el paso de vehículos livianos y motocicletas para reducir la carga vehicular sobre el Liberación hacia el occidente. Zoológico La Aurora: Funciona de 15.50 a 18 horas con dirección al Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta medida permite ahorrar entre 20 y 25 minutos en los desplazamientos hacia La Reformita (zona 12), la zona 21 y la zona 11.

Rutas alternas

Occidente hacia la Capital

Para los conductores que ingresan desde el occidente del país, se han habilitado dos rutas alternas.

Conectividad Sur (Evitando el "Nudo" de El Trébol)

El diseño para quienes vienen del área sur busca reducir drásticamente la saturación en El Trébol, un punto que suele absorber la mayoría del tráfico porque los conductores desconocen otras opciones.

Apertura de vías: Se "rompieron" camellones y se eliminaron obstáculos para habilitar cruces donde antes no existían.

Se "rompieron" camellones y se eliminaron obstáculos para habilitar cruces donde antes no existían. Rutas subutilizadas: Se promueve el uso de vías con mayor capacidad que actualmente están vacías.

Se promueve el uso de vías con mayor capacidad que actualmente están vacías. Conexión Zona 13: Un punto clave es la 3ª calle de la zona 13, donde se realizó un corte de vía y se instalaron semáforos. Esto permite que los vehículos que vienen del área de museos o la universidad bajen por la 3ª calle y utilicen el paso a desnivel de Tecún Umán para retornar hacia el Bulevard Liberación, evitando pasar por el nudo de El Trébol.

Oriente e Interconexión de zonas (9, 10, 13, 15 hacia 7, 8, 11, 12)

Este nodo facilita el traslado entre los extremos de la ciudad mediante rutas internas:

Desde carretera a El Salvador (Las Pinulas): Quienes entran por este sector y usan Diagonal 6 o Bulevard Los Próceres, ahora pueden realizar su recorrido a través de la parte interna de la zona 10 para continuar hacia su destino.

Quienes entran por este sector y usan Diagonal 6 o Bulevard Los Próceres, ahora pueden realizar su recorrido a través de la para continuar hacia su destino. Corredor 10ª Calle (Zona 10 a Zona 9): Se habilitó la 10ª calle como una ruta paralela al Bulevard Liberación. Esta vía atraviesa la Avenida Reforma, 7ª y 6ª avenida de la zona 9, conectando directamente con la Avenida Castellana . Es una vía de 3 carriles que actualmente está subutilizada y permite llegar rápidamente a la zona 8 y al occidente.

Se habilitó la como una ruta paralela al Bulevard Liberación. Esta vía atraviesa la Avenida Reforma, 7ª y 6ª avenida de la zona 9, conectando directamente con la . Es una vía de que actualmente está subutilizada y permite llegar rápidamente a la zona 8 y al occidente. Conexión Petapa / Zona 12 hacia Oriente: Se instaló un semáforo estratégico que permite a quienes vienen del área de la Petapa (14 avenida, zona 12) o salen del Bulevard Liberación, incorporarse hacia la zona 13 de forma directa para continuar su camino hacia el oriente de la ciudad.

Se instaló un semáforo estratégico que permite a quienes vienen del área de la o salen del Bulevard Liberación, incorporarse hacia la de forma directa para continuar su camino hacia el oriente de la ciudad. Sector La Montaña: Se habilitó un semáforo que permite la migración de tráfico desde este sector para salir hacia la zona 13 y el oriente.

Nueva señalización para orientar a los conductores

Para facilitar la circulación se implementó una señalización especial. A diferencia de las señales azules tradicionales, estas tienen fondo blanco con letras azules, lo que permite identificar rápidamente las rutas diseñadas para mitigar el impacto del tránsito.

¿Cuánto tiempo adicional debe prever?

Emetra monitoreó el impacto que los trabajos del AeroMetro en el bulevar Liberación tienen sobre el tránsito entre la calzada Roosevelt y El Trébol, e identificó los principales horarios de mayor afectación.

Por la mañana: los retrasos comienzan alrededor de las 6 horas, con siete minutos adicionales. El mayor impacto se registra a las 8 horas, cuando el tiempo de recorrido puede aumentar hasta 37 minutos.

Por la tarde: en el tramo entre El Trébol y la 39 avenida de la calzada Roosevelt, el recorrido aumenta aproximadamente 17 minutos a las 17 y 19 horas.

Lea también: Aerómetro: nuevas imágenes muestran el avance de las obras en zona 9; alcalde advierte más cambios en el tránsito