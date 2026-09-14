Estos son los tipos de seguro del AeroMetro durante su construcción y operación

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Estos son los tipos de seguro del AeroMetro durante su construcción y operación

El AeroMetro cuenta con diferentes seguros durante su construcción y cuando comience a prestar servicio, con coberturas para atender posibles daños a terceros, riesgos de la obra y situaciones que puedan afectar a los usuarios.

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La Municipalidad de Guatemala prevé que la Estación 4 del AeroMetro, entre Plaza España y El Trébol, esté lista en 90 días. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El AeroMetro avanza en su construcción y Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, explica qué seguros tendrá el sistema durante la obra y cuando inicie operaciones. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila

La construcción del AeroMetro comenzó a finales de 2025 y, según los desarrolladores, a agosto de 2026 registra un 41% de avance general.

El proyecto contempla dos líneas. La Línea 1 conectará Plaza España, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, con El Trébol, mientras que la Línea 2 llegará desde El Trébol hasta Molino de las Flores, en Mixco.

En conjunto, ambas líneas tendrán un recorrido de aproximadamente 8.9 kilómetros, 12 estaciones y un tiempo estimado de viaje de 28 minutos. La tarifa prevista será de Q10, si se utilizan las dos líneas.

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Render de la estación de El Trébol: Vista conceptual de la futura estación del AeroMetro en El Trébol, diseñada para integrarse con las principales calzadas y ordenar la conexión multimodal de transporte urbano y extraurbano. (Foto, cortesía: Municipalidad de Guatemala)

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El proyecto es de capital privado y fue otorgado en concesión por las municipalidades de Guatemala y Mixco a Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable.

A medida que avanza la construcción también han surgido dudas sobre la seguridad del sistema ante situaciones como sismos, interrupciones del suministro eléctrico o eventuales incidentes durante el servicio.

Una de las preguntas es qué tipo de seguros tendrá el AeroMetro para responder ante estos escenarios.

Captura de pantalla de un mensaje que circula en redes sociales, donde internautas preguntan si el AeroMetro contará con un seguro para cubrir posibles percances que sufran los pasajeros. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)
Captura de pantalla de un mensaje que circula en redes sociales, donde internautas preguntan si el AeroMetro contará con un seguro para cubrir posibles percances que sufran los pasajeros. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla)

¿Qué seguros tiene el AeroMetro durante la construcción?

Prensa Libre ha contactado a Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, y él ha explicado que durante la construcción el proyecto cuenta con dos tipos de seguros: uno de todo riesgo y otro de responsabilidad civil.

Eduardo Aguirre, CEO de CableVía. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

El seguro de responsabilidad civil contempla posibles daños que puedan ocasionarse a terceros durante los trabajos. Por ejemplo, si una herramienta utilizada en la construcción cayera y provocara daños en un edificio cercano, la póliza cubriría los costos correspondientes.

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La Municipalidad de Guatemala impulsa dos nuevas líneas del AeroMetro entre Obelisco-Condado Concepción y zona 5-El Paraíso, Zona 18, mientras avanza la ruta en construcción entre Plaza España y El Trébol. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

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Aguirre también señala que estas coberturas forman parte de la gestión de riesgos y responsabilidad del proyecto y no significan que los desarrolladores consideren que el sistema sea inseguro.

Los supervisores de la obra también indicaron que, hasta el momento, los trabajos han avanzado en las diferentes etapas y estaciones sin registrar incidentes graves.

¿Qué seguros tendrá el AeroMetro cuando empiece a funcionar?

Cuando el AeroMetro entre en operación también contará con dos seguros: uno de todo riesgo y otro de responsabilidad civil ampliado a los usuarios.

La segunda cobertura contempla situaciones en las que un pasajero pudiera resultar afectado por un incidente relacionado con la prestación del servicio o por un eventual descuido del personal.

Aguirre aclara que se trata de escenarios poco frecuentes, de acuerdo con la experiencia de Doppelmayr en otros sistemas de transporte por cable, pero señala que contar con el seguro permite tener contemplados distintos riesgos durante la operación.

En términos generales, por lo tanto, el AeroMetro tendrá dos tipos de seguros durante la construcción y mantendrá dos coberturas cuando comience a operar, aunque la responsabilidad civil incorporará a los usuarios como parte de la cobertura durante la prestación del servicio.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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