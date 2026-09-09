¿Por qué el diseño de la Torre 9 del AeroMetro tiene esa forma y se volvió viral? Esto explica la empresa encargada del proyecto

La Torre 9 del AeroMetro, ubicada entre el Boulevard Liberación y el Puente de la Castellana, ha llamado la atención por una característica que la diferencia de otras estructuras de la Línea 1. Su parte superior está desplazada respecto de la base. Su forma ha generado dudas en redes sociales sobre su capacidad para soportar el peso de las cabinas y sobre cómo respondería ante un sismo.

Ejemplo de una publicación en redes sociales en la que un internauta expresa dudas sobre el diseño y la estabilidad de la Torre 9 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: captura de Pantalla)

Ejemplo de una publicación en redes sociales en la que un internauta expresa dudas sobre el diseño y la estabilidad de la Torre 9 del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: captura de Pantalla)

Juan Carlos Gramajo, presidente de Argos Consultores, empresa guatemalteca encargada del diseño estructural de las torres del AeroMetro, explica a este medio que la configuración de la Torre 9 fue prevista desde el inicio del proyecto y que no corresponde a una modificación realizada durante la construcción.

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Además, señala que este tipo de solución estructural no es nueva en los sistemas de transporte por cable y que existen torres con características similares en otros países.

¿Por qué la Torre 9 no es completamente vertical?

Al hacerle esta pregunta, Gramajo explica que, la forma de la Torre 9, estación Tecún Umán, responde principalmente a la ubicación que debía tener el punto de apoyo del cable y al espacio disponible en la vía pública.

Gramajo explica que el teleférico debe mantener una trayectoria prácticamente recta entre sus puntos de apoyo, por lo que la parte superior de la Torre 9 debía ubicarse exactamente en el punto establecido para el recorrido, con una tolerancia de apenas 3 milímetros.

Esquema conceptual de Argos Consultores sobre la distribución de cargas y el sistema de cimentación de la Torre 9 del AeroMetro Línea 1. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

El problema era que, si esa estructura se hubiera proyectado verticalmente hacia abajo desde ese punto, habría ocupado parte de la calle.

“No podíamos proyectar esa torre verticalmente hacia abajo porque habría invadido la calle”, explicó el ingeniero.

La otra opción habría sido modificar los carriles para dejar espacio a la estructura, pero esto tampoco era viable debido a las condiciones de la vía. Por eso, desde el diseño se optó por desplazar la parte superior de la torre.

Al exponerle que en redes sociales se habla sobre un arreglo durante la ejecución del proyecto, Gramajo también aclaró que la estructura no fue modificada porque hubiera existido un error durante la construcción. “Se diseñó así desde el principio”, afirma.

La Torre 9 tendrá la mayor excentricidad, pero no es la única

De todas las torres de la Línea 1, la número 9 es la que presenta la mayor excentricidad, es decir, el mayor desplazamiento entre el eje de la parte superior y el de su base.

Aunque a simple vista puede parecer que la estructura queda fuera de su punto de apoyo, Gramajo explicó que esa condición fue considerada en los cálculos estructurales.

Según el ingeniero, la trayectoria de la carga vertical se mantiene dentro del ancho de la base del pedestal y el diseño también contempla los efectos adicionales que genera el desplazamiento de la estructura.

Debajo de la torre hay dos pilotes de 15 metros de profundidad, que funcionan como parte del sistema de cimentación y ayudan a evitar que la estructura pueda voltearse.

Diseño conceptual de la Torre 9 del AeroMetro Línea 1, elaborado por Argos Consultores. Según la empresa, durante la operación, los pilotes de la torre utilizarán alrededor del 25% de la capacidad de carga para la que fueron diseñados. (Foto, Prensa Libre: CableVía)

“Todo ha sido tomado en cuenta en el diseño”, asegura.

Gramajo agrega que la estructura también fue calculada para soportar las cargas que tendrá durante la operación del AeroMetro, incluso con las cabinas ocupadas.

Gramajo explica que, según los cálculos estructurales, la Torre 9 operará normalmente con alrededor del 25% de su capacidad de carga, esto significa que las cargas previstas durante la operación estarán por debajo de la capacidad máxima para las que fue diseñada.

En México hay un diseño similar

Por otro lado, Gramajo comenta que la configuración de la Torre 9 tampoco es una solución exclusiva del AeroMetro.

Gramajo menciona como referencia una torre de la Línea 3 de Cablebús en México, donde también fue necesario desplazar la estructura para resolver una condición particular del terreno. En ese caso, explica, que había una tumba en el lugar donde debía instalarse la torre y ninguno de los objetos podían trasladarse de posición.

La solución fue crear una torre asimétrica, lo que permitió mantener la trayectoria del sistema sin afectar ese punto.

Según Gramajo, esa línea ya se encuentra en operación —desde el 2024 según fuentes mexicanas— y la torre ha funcionado sin inconvenientes.

Ejemplo de una torre asimétrica del Cablebús de México, compartido por Cablevía. Según la empresa, los sistemas de teleférico requieren que los puntos de apoyo mantengan una precisión de hasta 3 milímetros. (Foto, Prensa Libre: CableVía)

El ingeniero reconoce que el AeroMetro será un sistema novedoso para Guatemala, pero señala que Doppelmayr, fabricante del equipo, ya ha trabajado con soluciones estructurales de este tipo en otros proyectos desde el año 1892.

Respecto a la experiencia de Argos Consultores, Gramajo cometa que, incluso ha brindado asesoría relacionada con este tipo de estructuras en proyectos internacionales solicitados por Doppelmayr, aunque no ha sido la empresa encargada del diseño estructural de esas líneas.

Otras torres también tendrán diferencias en su estructura

Por otro lado, la Torre 9 no será la única estructura del AeroMetro cuya parte superior tendrá una configuración diferente a la base.

Gramajo explica que algunas torres deben adaptarse al espacio disponible en las calles. Mientras la parte inferior tiene que respetar el área destinada a los vehículos, la parte superior necesita contar con suficiente espacio para instalar la estructura y los elementos que la sujetan.

Torre del AeroMetro ubicada sobre la calle Montúfar, cuyo diseño también se adapta al espacio disponible para permitir la libre circulación de vehículos. (Foto, Prensa Libre: Cortesía CableVía)

Un ejemplo puede observarse en las torres ubicadas sobre la calle Montúfar.

En la parte inferior, explica, la estructura debe mantenerse dentro del espacio disponible para no interferir con el tránsito, incluso considerando que los vehículos puedan pasar sin golpearla con los espejos.

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La diferencia es más evidente en la Torre 9 debido a que es la que presenta la mayor excentricidad. En otras estructuras de la Línea 1, el cambio puede ser menos perceptible al ojo humano.

¿Qué pasa con la Torre 9 si ocurre un sismo?

La seguridad ante los movimientos sísmicos es otra de las dudas que ha surgido alrededor de la estructura.

Gramajo explica que para el diseño se utilizaron normas europeas, debido a que los códigos guatemaltecos no contemplan específicamente este tipo de sistemas de transporte por cable.

El equipo del AeroMetro es fabricado por una empresa europea, con componentes vinculados principalmente con Austria y Suiza, por lo que se utilizaron normas de diseño compatibles con este tipo de infraestructura.

Para las condiciones sísmicas de Guatemala se consideraron parámetros que, según Gramajo, permiten mantener a la estructura dentro de un comportamiento 100% elástico.

En términos sencillos, esto significa que el diseño busca que, bajo las condiciones de carga consideradas, la estructura pueda responder a las fuerzas aplicadas sin presentar deformaciones.

También se evaluaron las fuerzas producidas por el viento. Gramajo explica que en los sistemas de transporte por cable este factor puede ser particularmente importante, ya que muchos teleféricos funcionan en zonas expuestas a fuertes ráfagas.

En el caso del AeroMetro, agrega, tanto las condiciones de viento como las sísmicas fueron consideradas en el diseño.

Por ahora, el mensaje del responsable del diseño estructural es que la apariencia de la Torre 9 no debe interpretarse como una señal de inestabilidad.

“Es un sistema seguro”, afirma Gramajo.

El ingeniero señala que el diseño de las torres toma en cuenta las condiciones particulares de cada punto del recorrido y que la Torre 9 fue concebida desde el inicio con esa configuración.

La estructura que ha generado comentarios por su apariencia, por lo tanto, responde a una solución de ingeniería para mantener la trayectoria del teleférico sin ocupar el espacio destinado a la circulación de vehículos.