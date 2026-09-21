Una máquina para contar dinero, radios, armas, municiones y droga: los indicios localizados en siete allanamientos

Justicia

Una máquina para contar dinero, radios, armas, municiones y droga: los indicios localizados en siete allanamientos

Siete allanamientos antinarcóticos en el departamento de Guatemala permitieron localizar droga, armas, municiones y un posible narcolaboratorio.

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Paquetes con supuesta cocaína fueron localizados por agentes de la SGAIA durante las diligencias antinarcóticas efectuadas en un inmueble de Santa Catarina Pinula. (Foto Prensa Libre: PNC)

Paquetes con supuesta cocaína fueron localizados por agentes de la SGAIA durante las diligencias antinarcóticas efectuadas en un inmueble de Santa Catarina Pinula. (Foto Prensa Libre: PNC)

Siete diligencias antinarcóticas efectuadas en el departamento de Guatemala permitieron localizar un posible narcolaboratorio y diversos indicios relacionados con una investigación por narcotráfico, entre estos paquetes con presunta cocaína, armas de fuego, municiones, vehículos y dinero en efectivo.

Detectives de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron varios paquetes de presunta cocaína en un inmueble de un condominio de Santa Catarina Pinula.

Los allanamientos se extendieron a un domicilio de San José Pinula, donde los agentes localizaron un narcolaboratorio, informó el Ministerio de Gobernación.

Los operativos forman parte de investigaciones relacionadas con actividades de narcotráfico y se desarrollaron con la participación de agentes antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público (MP).

La PNC informó en sus redes sociales que uno de los allanamientos se efectuó en el condominio Puerta Grande, Santa Catarina Pinula, donde las autoridades reportaron de manera preliminar la localización de varios paquetes con posible droga.

Durante las diligencias en municipios del departamento de Guatemala, las autoridades localizaron e incautaron diversos indicios, entre ellos una máquina contadora de dinero, tres radios transmisores, 854 municiones y dos cargadores para arma de fuego.

Según las autoridades, estos indicios serán documentados y analizados para fortalecer los procesos de investigación.

En la inspección de otro inmueble, las fuerzas de seguridad confiscaron varios paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo.

Los agentes continuaron con las inspecciones para establecer las actividades que se efectuaban en los lugares allanados y determinar posibles vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico.

Las diligencias permanecen en desarrollo, por lo que las autoridades aún no han revelado el balance final de lo incautado.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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