Subsidio a combustibles propuesto por el Ejecutivo seguirá trámite ordinario en el Congreso

La iniciativa de ley por medio de la que el Organismo Ejecutivo busca que se implemente un nuevo subsidio a los precios de los combustibles deberá continuar con su trámite normal en el Congreso, debido a que fue remitida a dos comisiones legislativas para su estudio y dictamen.

Esta propuesta, que destina un monto de Q3 mil 480 millones para la implementación de un apoyo económico de Q3.00 al galón de gasolina regular y de Q12.00 al galón de diésel, no obtuvo el apoyo requerido por el Ejecutivo para ser aprobada de urgencia nacional, luego de que diputados de varios bloques legislativos expresaran su desacuerdo con este nuevo apoyo económico, ya que consideran que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no aclaró debidamente la manera en que se gestionó la implementación del primer subsidio a los combustibles, que estuvo vigente del 28 de abril al 2 de julio del 2026.

Luego de ser leída en el pleno, la propuesta de ley para la implementación del subsidio a los combustibles fue remitida a la comisión de Finanzas Públicas y Moneda y a la de Energía y Minas para su estudio y dictamen, el cual deberá ser emitido de forma separada, según se indicó.

Fondo de compensación

El presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que la iniciativa de ley deberá seguir su trámite legal de estudio y análisis en dichas comisiones.

Posteriormente, deberán emitir el dictamen para seguir el trámite de las tres lecturas en el hemiciclo para su aprobación. Contreras también comentó que la Comisión de Energía y Minas trabaja en una propuesta de ley para la creación de un “fondo de compensación” que permita sostener los precios de los combustibles cuando estos vayan al alza.

“Estamos esperando qué nos van a proponer, creo que hay un tema que se está trabajando con Finanzas que intenta recaudar fondos, que es fondo de compensación, que creen que es lo más acertado y que también es un subsidio”, afirmó Contreras.

La creación de este fondo está establecida en la iniciativa de ley 6726, que propone la creación del Fondo de Compensación para la Gasolina Regular y el Combustible Diésel.

Esta propuesta plantea la creación de un fondo de Q1 mil 500 millones para este fin y los recursos serán destinados a un financiamiento de compensación y estabilización de los precios de los combustibles, ante los incrementos que puedan darse. Dicha propuesta está siendo analizada por las comisiones de Energía y Minas y de Finanzas Públicas.

Transportistas se pronuncian

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) presentó una carta abierta a los diputados del Congreso, en la que alerta sobre “una crisis económica crítica” debido al alza del diésel.

Según Gretexpa, ante este incremento se hacen insostenibles los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio y, a su vez, podría forzar un alza en las tarifas que impactaría directamente a los trabajadores, estudiantes y comerciantes.

La gremial también señala que, tras vencer el apoyo temporal anterior, las iniciativas para aprobar un nuevo subsidio o mecanismos de mitigación siguen estancadas en el Congreso por falta de consensos. Ante ello, advierten de que esta “inacción” no solo encarecerá el precio del pasaje, sino que también acelerará el alza de la canasta básica al encarecerse el traslado de mercancías.

Ante esto, exigen a los congresistas un debate inmediato en el que se incluyan con “urgencia” en el orden del día las iniciativas de ley para mitigar el costo del diésel; aprobar subsidios directos para los usuarios y no para los importadores, exenciones fiscales temporales o esquemas de compensación que eviten trasladar el aumento al usuario final; y, finalmente, la creación de una mesa de diálogo permanente entre la Comisión de Transporte del Congreso, el Ministerio de Comunicaciones y las gremiales de transporte para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Transportes también se pronunció sobre el alza de los combustibles. Según indica, el sector de transporte de carga atraviesa una crisis financiera insostenible debido al incremento desproporcionado y recurrente del diésel, que ha llevado al límite toda su estructura de costos.

Según indicó, los precios actuales rebasan la capacidad de las empresas, erosionando el capital de trabajo y llevando a miles de mipymes transportistas a una situación de insolvencia y posible quiebra. Esto conlleva el riesgo de una parálisis operativa, ya que absorber estos aumentos sin un reequilibrio financiero vuelve “inviable” el servicio, amenazando el abastecimiento de comestibles, materias primas e insumos esenciales para la economía nacional.

Ante esta situación, solicitan que se implementen de manera inmediata mesas de diálogo para mitigar el impacto económico y buscar mecanismos de estabilización que eviten una crisis de desabastecimiento y una mayor alza en la canasta básica.

Ley de Teletrabajo

Luego de que la Ley de Apoyo Temporal a los Combustibles fuera enviada a las comisiones de Finanzas y de Energía y Minas, varios bloques legislativos presentaron una moción privilegiada para aprobar de urgencia nacional la iniciativa 6556 para la creación de la Ley del Teletrabajo.

Según indicaron, la aprobación de dicha ley “es una medida de apoyo” para todos los guatemaltecos ante el incremento en los precios de los combustibles, disminuyendo así el impacto económico que genera esta situación, así como en el tránsito.

El diputado Elmer Palencia, del bloque Valor, afirmó que esta iniciativa está enfocada en el sector privado y su principal objetivo es reducir la alta carga vehicular que existe actualmente. Además, indicó que “busca mitigar en gran manera la alta demanda de combustible, específicamente ahora que los combustibles están muy elevados”.

Por su parte, el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, afirmó que es necesario que esta iniciativa de ley sea discutida de manera mucho más detenida, ya que cuenta con varios vacíos y no sería viable su aprobación de esta manera.

Finalmente, la propuesta de ley solamente alcanzó 97 votos a favor, por lo que continúa con su trámite normal de las tres lecturas para su aprobación.