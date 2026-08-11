Oficialismo inicia su tercera semana sin apoyo legislativo a favor del subsidio de los combustibles

El apoyo que diputados oficialistas tenían cuando comenzó la administración del presidente Bernardo Arévalo ha disminuido, y la iniciativa que busca un subsidio por el alto costo de los combustibles se quedó estancada.

Eso según analistas que identifican dos factores que han ido debilitando la alianza oficialista, con la que diputados afines al Gobierno consiguieron la presidencia de la Junta Directiva del Congreso los últimos tres años.

Ahora, impulsar una iniciativa por urgencia nacional parece una tarea compleja para los oficialistas, que pese a buscar el apoyo con la instancia de Jefes de Bloques del Legislativo, no han conseguido el respaldo para la iniciativa.

La propuesta que busca combatir el alto costo de los combustibles propone un nuevo subsidio hasta finales de año, destinando Q3 mil 480 millones, para Q12 por galón de diésel y Q3 por gasolina regular.

Pero la iniciativa que fue presentada a Dirección Legislativa el pasado 27 de julio comienza este 10 de agosto su tercera semana sin apoyo, con lo que la propuesta de ley queda a la deriva por falta de acuerdos.

La semana pasada delegados de los ministerios de Economía, Finanzas, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), junto al ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, llegaron al Congreso para explicar el nuevo subsidio.

Jefes de Bloque acordaron las agendas para las plenarias de esta semana. Fotografía: Congreso.

La comitiva del gobierno de Arévalo no logró convencer a los diputados, que lejos de respaldar la iniciativa se mostraron en contra de la propuesta por no haber certeza que el primer subsidio tuviera resultados positivos.

Como contrapropuesta, diputados recomendaron suspender temporalmente los impuestos para la compra de combustibles, pero el gobierno lo descartó por considerar que puede afectar la planificación estatal.

Siguen en diálogo

Durante la reunión de jefes de bloques de este 10 de agosto el subsidio fue abordado por algunos diputados, pero el asunto no pasó de comentarios reafirmando una crisis sin aterrizar en algo concreto.

Del lado oficialista, el diputado José Carlos Sanabria explicó que no se han rendido en la búsqueda de acuerdos, pero no sabe cuánto tiempo les pueda llevar conseguir el respaldo de las bancadas.

Victoria Palala y José Carlos Sanabria destacan como los operadores del Ejecutivo en el Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

“Nosotros, como oficialismo, hemos continuado las conversaciones. La propuesta de subsidio es una que se ha discutido, pero hay de dónde construir una agenda que permita otras medidas adicionales, como hablar de un fondo”, dijo Sanabria.

El diputado aseguro que de momento se encuentran estudiando otras sugerencias alrededor del tema, lo que podría integrar más de una sola alternativa en la iniciativa de ley.

“Estamos terminando de construir esa propuesta si será solo subsidio o bien otras medidas”, comentó, y según Sanabria, no está claro si estarían optando por presentar una nueva iniciativa o bien hacer cambios a la ya presentada. “La ruta no está definida, pero en este sentido, cuando exista un acuerdo amplio, se identifica la ruta legislativa”, recalcó.

Por el costo de los combustibles, transportistas, entre ellos taxistas, ya han organizado manifestaciones, además de que se ha registrado un impacto en el costo en productos de la canasta básica, de acuerdo con distintos bloques legislativos.

Sanabria enfatizó en que están conscientes de la emergencia, pero no sabe precisar cuánto tiempo puede llevar ese diálogo, “más que el oficialismo, los diferentes actores del Congreso estamos conscientes y esperamos que sea lo más pronto posible”.

Falta negociación

Para César Vega, analista de Acción Ciudadana, existe poca información por la manera en que fue utilizado un primer subsidio, lo que hace que muchos diputados y particulares no vean esta propuesta con buenos ojos.

Además del mal antecedente, la aparente falta de negociación es algo que le está jugando en contra los oficialistas, ya que pese al alto costo de los combustibles parecen no concretar los apoyos.

El presidente anunció la propuesta de subsidio el 24 de julio. Fotografía: EFE/ Mariano Macz.

“Es grave que –la iniciativa– no tenga movimientos en el Congreso, esto habla de lo poco hábil y poca capacidad que tiene el Gobierno. Esto no es nuevo, lo hemos visto desde siempre”, dijo Vega.

Volver a impulsar un subsidio parece no ser la mejor idea, según el analista, que considera que no se tuvo los mecanismos de control y fiscalización adecuados con el primer aporte.

“La propuesta del Ejecutivo pudo ser mejor, fue poco transparente darle dinero a los expendedores. A nosotros no nos queda claro el seguimiento que hizo el gobierno con el dinero del subsidio”, señaló.

Escenario electoral

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), la distancia que marcan diputados con el oficialismo es normal por las próximas elecciones generales del 2027.

El experto indicó que en los meses previos a las nuevas votaciones, los aliados tienden a desmarcarse del oficialismo para evitar cualquier relación con el gobierno de turno.

“La lectura es que el Congreso ya empezó a distanciarse de las alianzas oficialistas, ya tienen a la vista la posible discusión del presupuesto y vemos que en este tema toman distancia”, explicó.

Otro factor en contra es que la misma población no quiere un subsidio, siendo más receptivos con la suspensión temporal de algunos impuestos, lo que diputados que buscan reelección tienen presente.

“Creo que la oposición está midiendo quién se va a llevar el desgaste. En la primera aprobación el Congreso se pudo llevar un debilitamiento de la imagen, pero ellos van a trabajar a medida de que les genere una ventaja y no desgaste”, concluyó.