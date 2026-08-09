Gasolinas y el diésel bajan Q1 por galón este fin de semana

El precio por galón de las gasolinas superior, regular y diésel tuvo una rebaja este fin de semana.

Con ello, el precio de la gasolina superior, en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, quedó en Q39.89, según información del sector importador y de los expendios.

En tanto, la gasolina regular quedó en Q38.89 y el galón de diésel se situó en Q42.79.

Esta es la segunda baja que se reporta durante la primera semana de agosto.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 7 de agosto se había registrado otra disminución, en este caso de Q1.20 por galón en ambas gasolinas; sin embargo, en esa oportunidad el diésel no tuvo cambios.

Con el nuevo ajuste, la baja acumulada en una semana es de Q2.20 por galón en las gasolinas y de Q1 en el diésel, confirmó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg).

Refirió que la disminución de este domingo 9 de agosto fue de Q1 en los tres productos, pero explicó que aún no contaba con información sobre si los tres proveedores ya la aplicaban.

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Fausto Velásquez, gerente de Uno Guatemala, S. A., indicó que los precios de bomba que le reportaron son de Q39.89 por galón para la gasolina superior; Q38.89 para la regular; Q40.39 para la VPower; y Q42.79 para el diésel.

En tanto, en el área norte del país los precios son de Q39.09 para la superior; Q38.09 para la regular; Q40.39 para la VPower; y Q42.09 para el diésel. Estos corresponden a algunas estaciones de servicio de sectores como Puerto Barrios y otros puntos de esa región, debido a diferencias en fletes y otros costos.

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Velásquez indicó que, según los reportes recibidos, estos precios empezaron a observarse el sábado por la tarde en algunas gasolineras, por lo que esperan que hoy se generalicen.

Estos precios reflejan el comportamiento del mercado internacional y la competitividad local, agregó el ejecutivo.

Según el monitoreo del MEM efectuado el lunes 3 de agosto, en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, la gasolina superior estaba en Q42.08; la regular, en Q41.08; y el diésel, en Q43.80. El lunes 10 la entidad deberá efectuar un nuevo monitoreo.

Por el momento no se ha aprobado otro subsidio para los combustibles.

El Gobierno anunció el 24 de julio que propondría un nuevo subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 para la gasolina regular, para cubrir el período hasta fin de año.

La iniciativa de ley 6801, Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, fue presentada por diputados en el Congreso de la República el 27 de julio último, pero aún no ha sido aprobada por ese organismo.

El monto destinado a financiar la subvención estatal sería de Q3 mil 480 millones, para lo cual se plantea una readecuación presupuestaria interna por Q1 mil 754 millones, además de una ampliación presupuestaria por el mismo monto. Esto elevaría el techo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente a Q170 mil 469 millones.

Del 28 de abril al 2 de julio estuvo vigente un subsidio de Q5 por galón para las gasolinas superior y regular, y de Q8 para el diésel. Para ello se aprobaron Q2 mil millones.

Del primer subsidio se ejecutaron Q1 mil 932 millones. Los fondos se agotaron antes de lo previsto.