Precios de la gasolina en Guatemala cierran la semana con alzas y se intensifican los monitoreos

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Precios de la gasolina en Guatemala cierran la semana con alzas y se intensifican los monitoreos

Los precios de los combustibles en el país reflejan variaciones en las diferentes estaciones de servicio y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que intensificarán los monitoreos.

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De enero a la segunda semana de marzo se realizaron 258 monitoreos en 9 departamentos, dentro del Plan Centinela. (Foto Prensa Libre: Cortesía MEM).

El gremio de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) se pronunció por el alza de los precios de los combustibles y señaló que el incremento, en estas fechas, representa alrededor del 42.13%.

Dentro de este aspecto, la gremial indicó que han sido varias las propuestas presentadas en el Congreso para mitigar el alza de los precios de los combustibles, sobre todo el diésel.

"Se ha propuesto la Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Regular y Diésel, lo cual es bueno, pero no alivia de inmediato los inconvenientes económicos", afirma GRETEXPA.

Otras acciones mencionadas por la gremial son los amparos presentados ante posibles abusos en el alza del combustible y un subsidio de Q10 al diésel.

"Actualmente es insostenible el costo operativo dentro del transporte; paralelamente, los precios de otros insumos también han aumentado, entre ellos las grasas, los aceites y los repuestos", reiteró la entidad.

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Precios de la gasolina hoy en Guatemala

Durante un monitoreo realizado por Prensa Libre se observaron los siguientes precios en modalidad autoservicio:

  • Gasolina regular: Q36.29
  • Gasolina Superior: Q37.29
  • Diésel: Q39.29

Estos son los precios en modalidad servicio completo:

  • Gasolina regular: 37.49
  • Gasolina Superior: Q38.49
  • Diésel: Q41.79

Sin embargo, el ministerio de Energía y Minas compartió los siguientes precios de referencia al 19 de marzo:

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Programan reunión en el Congreso para discutir medidas

El diputado Luis Contreras informó que el próximo 25 de marzo se convocará a la instancia de Jefes de Bloque con la presencia de los ministros de Finanzas Públicas, Energía y Minas y Economía, así como el Superintendente de Administración Tributaria con el objetivo de analizar las acciones que han sido presentadas para mitigar las alzas de precios en los combustibles.

"El propósito de analizar las diferentes iniciativas de ley que han sido presentadas y que tienen por objetivo aliviar el bolsillo de los guatemaltecos ante el alza en los precios de los combustibles, y así alcanzar los consensos necesarios para generar una propuestas legislativa para apoyar directamente la economía familiar", refirió Contreras.

Intensificarán monitoreos

Durante la reunión extraordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Económico (Gabeco), que se llevó a cargo ayer, se abordó la situación actual del mercado, el aumento de precios del petróleo y el impacto en los combustibles, ante el reciente conflicto en el Medio Oriente.

En ese sentido, el viceministro y encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, informó sobre las acciones del Plan Centinela, el cual tiene como objetivo de proteger al consumidor en términos de gas licuado y combustible para transporte, tanto en términos de calidad como en que se despachen las cantidades correctas sin sufrir especulaciones en los precios.

El funcionario aclaró que en el país nunca ha existido un desabastecimiento de combustible, ya que se cuenta con una capacidad de reserva de 20 días en el país y los importadores tienen entre 10 y 15 días.

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"Para que no se alarmen, se ha intensificado el número de barcos que están llegando ahorita a las costas guatemaltecas con combustible, de modo tal que no hay riesgos inmediatos", afirmó Barrios.

Uno de los objetivos del plan es evitar la especulación, por lo tanto, indicó que el MEM se encuentra observando el comportamiento de los precios en vallas de las gasolineras, llegando a 258 inspecciones acumuladas al 18 de marzo. Y en los próximos días inspeccionarán estaciones de varios departamentos del país.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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