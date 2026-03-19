Alza en combustibles presiona la inflación en Guatemala y eleva las proyecciones hasta 4.60%

Las presiones en los precios internacionales de los combustibles comienzan a trasladarse a la economía guatemalteca y podrían impactar la inflación al cierre del año, según proyecciones del Banco de Guatemala (Banguat).

Durante una reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Económico, autoridades delBanguat, el Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analizaron el comportamiento del mercado de combustibles, así como las medidas para mitigar su impacto en Guatemala.

El Banguat advirtió que los precios de los combustibles mantendrán una tendencia al alza durante marzo y abril, lo que podría elevar la inflación en 1.1% por encima de lo previsto.

Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, explicó que el escenario inflacionario podría pasar de una proyección de 3.50% a niveles cercanos a 4.60%, dependiendo de la evolución del conflicto en Medio Oriente que incide en los precios del petróleo.

“El escenario base es de 3.56%, pero en un escenario alto podríamos acercarnos a 4.60%, aunque dentro del rango meta de 4% más menos un punto porcentual”, indicó.

El funcionario señaló que el encarecimiento del petróleo responde a factores externos que no pueden ser controlados por la política monetaria, aunque esta puede actuar para evitar efectos secundarios en otros precios.

En el mercado internacional, el precio del crudo podría alcanzar promedios cercanos a US$90 por barril en el corto plazo, con una posterior reducción gradual hacia niveles inferiores a US$60 por barril en el 2027, según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos y mencionados por las autoridades monetarias de Guatemala.

Impacto en consumo y producción

El aumento en los combustibles no solo presiona la inflación, sino que también podría trasladarse a otros sectores productivos, señalan las autoridades.

El Mineco informó que, a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), mantiene operativos de verificación para evitar abusos en los precios al consumidor.

Además, recomendó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación monitorear el costo de los fertilizantes, debido a su incidencia directa en la producción agrícola y la seguridad alimentaria.

Por su parte, el MEM anticipó un posible ajuste en las tarifas de energía eléctrica durante el segundo semestre del año, lo que añadiría presión a los costos de producción y al gasto de los hogares.

Medidas y seguimiento

Las autoridades también confirmaron que en un plazo de 20 días se reunirán con importadores y distribuidores de combustibles para evaluar el comportamiento del mercado.

Asimismo, el Ejecutivo dará seguimiento a la propuesta en el Congreso que plantea la exoneración de impuestos a los combustibles, aunque aún no presenta una iniciativa propia.

La vicepresidenta Karin Herrera informó que existen denuncias sobre posibles irregularidades en el mercado de combustibles, algunas ya trasladadas al Ministerio Público.

El MEM reiteró que no tiene facultades para establecer subsidios ni congelar precios, por lo que las acciones se centran en monitoreo y coordinación interinstitucional.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

