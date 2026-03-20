Superintendencia de Competencia aún no puede sancionar a empresas por alzas de precios en gasolinas

Javier Bauer, presidente de la Sicom, explicó que, debido a los plazos establecidos en la Ley de Competencia (Decreto 32-2024), esa entidad todavía no puede investigar ni sancionar casos de prácticas anticompetitivas.

La entrada en vigencia de la ley está dividida en dos fases: la primera, que rige desde enero del 2025, se refiere a la promoción de la competencia. La segunda, relacionada con la investigación y sanción, comenzará a aplicarse el 10 de diciembre del 2026. Además, no puede aplicarse de forma retroactiva a esa fecha.

Aunque sectores, diputados y autoridades han expresado que la Sicom debería investigar y sancionar a empresas de combustibles por las alzas actuales, esto no es posible, ya que la ley aún no ha cobrado plena vigencia.

En materia de prácticas anticompetitivas, las sanciones podrán imponerse hasta después de diciembre, pero primero deberá realizarse un proceso de investigación, seguido de una fase de defensa por parte de las empresas, tras la cual el directorio resolverá si procede la sanción, explicó Bauer. Aclaró que la norma no puede aplicarse con retroactividad.

Bauer añadió que, en casos de posible especulación y acaparamiento, esa es una función exclusiva de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), asignada por la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, reformada mediante el artículo 110 de la Ley de Competencia. En ese ámbito, la Superintendencia no tiene injerencia.

No obstante, señaló que dan seguimiento a la crisis internacional y que fueron convocados a participar en el Gabinete Económico del 19 de marzo. En esos espacios, la institución puede aportar perspectivas sobre asuntos económicos desde el enfoque de la competencia.

Actualmente, la ley solo permite a la Sicom recomendar la eliminación de barreras a la libre competencia mediante propuestas basadas en análisis, así como efectuar monitoreos de precios para fomentar la competencia.

Por ejemplo, el directorio aprobó un monitoreo de precios del sector de combustibles con el fin de detectar barreras que encarezcan los precios, como trámites excesivos, señaló Bauer.

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En tanto, el director suplente Luis Velásquez informó en redes sociales que se solicitó un monitoreo del mercado de combustibles para identificar condiciones y barreras a la competencia que permitan formular recomendaciones de política pública. Añadió que dicha solicitud fue aprobada por el directorio, en el marco de las funciones de abogacía de la Sicom.

Velásquez agregó que este monitoreo evaluará precios, volúmenes disponibles, niveles de inventario, frecuencia de abastecimiento y condiciones de competencia en el sector, y enfatizó que “será un monitoreo integral que no se limitará al consumidor final”.