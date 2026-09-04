Transportistas anuncian nueva manifestación, ahora en la capital, luego de cinco días de bloqueos en la provincia

Sin acuerdos y con una nueva manifestación anunciada en Ciudad de Guatemala para el próximo miércoles 9 de septiembre, las protestas y bloqueos del sector transporte cumplieron cinco días consecutivos en rechazo del incremento en los precios de los combustibles.

El Gobierno también enfrenta presión del sector empresarial, que urge a despejar las carreteras tras cierres que en algunos puntos se extendieron por más de 12 horas.

Las cámaras exigen que las fuerzas de seguridad actúen de inmediato para dar cumplimiento al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad ayer, el cual ordena liberar los tramos y garantizar el derecho a la libre locomoción.

¿Dónde y a qué hora serán las manifestaciones del 9 de septiembre en la capital?

La movilización programada para mediados de la próxima semana se desplazará a partir de las 8 horas desde dos puntos estratégicos, según Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa).

El primer contingente partirá de Centra Sur para avanzar por la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar y la 5.ª avenida; luego descenderá por la 7.ª avenida hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura.

El segundo grupo saldrá de la colonia Molino de las Flores, Mixco, para recorrer la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico hacia el centro capitalino, con circulación constante entre el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

"Vamos a esperar el día miércoles cuál va a ser la reacción y cuál va a ser la postura tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y en base a ello pues volveremos a sentarnos con las directivas de las gremiales para ver qué otras acciones se pueden tomar", explicó Vides.

¿Aumentará el precio del pasaje por el alza de los combustibles en Guatemala?

Aunque la dirigencia del gremio aseguró que busca desarrollar un movimiento pacífico y consciente del complicado tránsito urbano, Gamaliel Chin, presidente de la Gremial del Transporte Extraurbano de Pasajeros, advirtió de ajustes a las tarifas del servicio si la tendencia al alza continúa.

"Cuando hablamos de ajustes tarifarios quiero decirles que los centros urbanos pueden empezar a resentirse básicamente en ajustes de hasta Q1 y Q2 a la tarifa que actualmente se aplica. ¿Razones? Piso Q45 el galón y el siguiente escalón Q50 el galón", explicó.

"No es una sorpresa, ya no es algo que nos sorprenda porque hemos visto cómo el alza se ha venido generalizando tan rápidamente que hoy hablamos de una realidad nunca pensada y, lógicamente, tenemos que pensar también de esa manera nosotros para ejecutar las tarifas", afirmó Chin.

¿Qué piden los transportistas al Congreso y cuál es su postura sobre el subsidio?

Los representantes del transporte buscarán reunirse con diputados al Congreso de la República para plantear reformas legales y solicitar la reducción o eliminación de ciertas tasas e impuestos municipales.



Chin cuestionó la efectividad de los subsidios temporales. "Ya tuvimos el experimento de los Q2 mil millones y esos Q3 mil 400 millones más no van a ser una gran diferencia. Se van a diluir, no se va a sentir el efecto y nos van a señalar a nosotros nuevamente como consumidores que no hemos hecho lo pertinente para reducir los costos de nuestra operación", señaló.

El dirigente remarcó que la solución debe enfocarse en medidas fiscales directas sobre los tributos vigentes.

"El Estado debe hacer un verdadero sacrificio, aunque sea temporal, de reducción de verdaderos valores de impuestos, como puede ser importación, IVA y por supuesto el Impuesto a la Distribución de Petróleo. El diésel tiene una carga pequeña en IDP, pero si se le quita a los tres combustibles, lógicamente podremos aliviar entre todos a los guatemaltecos del consumo de gasolina", puntualizó.

Al ser consultado sobre las demandas del sector y las acciones ante los bloqueos, el Ejecutivo derivó la postura a un comunicado de la Policía Nacional Civil (PNC) donde apela al diálogo y a la habilitación de pasos intermitentes, asegurando que actuará "con la firmeza que la ley le faculta" ante posibles delitos.

En cuanto al plano económico, la Presidencia defendió su propuesta de apoyo temporal al afirmar que "atiende la situación de forma rápida, sostenible y eficiente", tras señalar que cualquier modificación tributaria depende del Congreso y pedir que las alternativas "se alejen de la improvisación y el populismo".

¿Qué rutas han sido bloqueadas durante la semana de protestas?

Durante la semana, las movilizaciones paralizaron tramos vitales para el sector agrícola, comercial y de pasajeros. Las protestas comenzaron el lunes 31 de agosto con 10 tramos cerrados en Occidente, Suchitepéquez y el acceso al Aeropuerto Mundo Maya, en Petén.

El martes 1 de septiembre fue la jornada más crítica, con 24 bloqueos concentrados en el Altiplano, la ruta interdepartamental entre San Marcos y Quetzaltenango, y pasos clave de Petén.

FOTOGALERÍA Bloqueos y protestas contra el alza a los combustibles marcan la jornada en Guatemala Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

Para el viernes 4 de septiembre la tensión llegó a la capital con un plantón temporal en la zona 9, mientras los cierres se trasladaron a Santa Rosa y Jalapa. Por la tarde, Provial reportaba que cinco de nueve carreteras afectadas continuaban bloqueadas.

Ante el impacto económico, la Cámara de Comercio recordó la vigencia del amparo de la Corte de Constitucionalidad para liberar el paso, mientras la Cámara del Agro alertó sobre pérdidas agrícolas y riesgo de desabastecimiento.

🚨Rechazamos los bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país. 🚨 pic.twitter.com/K4CiUueQ6N — Cámara del Agro (@CamagroGuate) August 31, 2026

¿Cómo ha avanzado la crisis del combustible y los subsidios en Guatemala?

El conflicto actual es resultado de un desgaste económico acumulado durante el año. Entre enero y junio, Guatemala registró seis meses consecutivos de incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel, impulsados por las variaciones del mercado petrolero internacional.

Para reducir el impacto en los consumidores, el Ejecutivo implementó esquemas de subsidios temporales canalizados mediante las empresas importadoras. Sin embargo, los apoyos finalizaron sin contener el alza de los precios a largo plazo.

Esta semana, un bloque de oposición intentó promover una nueva iniciativa en el Congreso de la República para reducir la carga tributaria mediante la suspensión temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo, pero los diputados desintegraron el quorum en el pleno y evitaron someter la propuesta a discusión de urgencia nacional.

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Con información de los periodistas Douglas Cuevas y Glenda Burrión.