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Bloqueos en Guatemala en Vivo: manifestaciones en la capital y Santa Rosa este 4 de septiembre por alto precio del combustible
Guatemala vive jornada de bloqueos este viernes 4 de septiembre en rechazo al alto costo del combustible.
Bloqueo en la 5 avenida y 2 calle zona 9. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)
La movilidad vehicular se ve afectada en un sector de la zona 9 de la capital y en tres tramos de Santa Rosa por bloqueos en rechazo al alza de los precios del combustible.
Desde el inicio de la semana, Guatemala se ha visto afectada por constantes bloqueos que dificultan la movilidad de miles de personas.
Este viernes 4 de septiembre, las manifestaciones continúan, por lo que persisten las dificultades para la movilidad vehicular.
Entre los bloqueos que reporta Provial se encuentra uno en la ruta a El Salvador.
El precio de los combustibles ha registrado alzas en los últimos meses en Guatemala debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
Rutas bloqueadas
La capital
- Bloqueo en la 5 avenida y 2 calle zona 9
La ruta a El Salvador
- Km 46 en El Cerinal, Santa Rosa
RD-SRO-03
- Km 60.5 desvío a Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
- Km 68 Amberes, Santa Rosa
RN-19
- Km 166 en El Progreso, Jutiapa
Retiran bloqueo en alrededores de La Terminal
La comuna capitalina informa que manifestantes en contra del alza del precio de los combustibles habilitan la conexión entre la calzada Atanasio Tzul y la Torre del Reformador.
Retiran bloqueo y se liberan la vía.#TráficoGT #TráficoGT https://t.co/7nAbwnb6KM pic.twitter.com/Xi6o2TzA3e— MuniGuate (@muniguate) September 4, 2026
El paso está interrumpido entre Barberena y Cuilapa
Personas caminan hacia su destino ante los obstáculos colocados en la vía durante una manifestación en el tramo entre los referidos municipios.
Manifestación impide el paso en Santa Cruz Naranjo
En Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, se registra un bloqueo en el cruce de Brito, lo que impide el paso de vehículos.
Bloqueo cerca de La Terminal, en la capital
Manifestantes en la cercanías de La Terminal zona 4, iniciaron el bloqueo vehicular en la conexión de la calzada Atanasio Tzul para la Torre del Reformador.
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