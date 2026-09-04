Bloqueos en Guatemala en Vivo: manifestaciones en la capital y Santa Rosa este 4 de septiembre por alto precio del combustible

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Bloqueos en Guatemala en Vivo: manifestaciones en la capital y Santa Rosa este 4 de septiembre por alto precio del combustible

Guatemala vive jornada de bloqueos este viernes 4 de septiembre en rechazo al alto costo del combustible.

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BLOQUEO EN LA ZONA 9

Bloqueo en la 5 avenida y 2 calle zona 9. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)

La movilidad vehicular se ve afectada en un sector de la zona 9 de la capital y en tres tramos de Santa Rosa por bloqueos en rechazo al alza de los precios del combustible.

Desde el inicio de la semana, Guatemala se ha visto afectada por constantes bloqueos que dificultan la movilidad de miles de personas.

Este viernes 4 de septiembre, las manifestaciones continúan, por lo que persisten las dificultades para la movilidad vehicular.

Entre los bloqueos que reporta Provial se encuentra uno en la ruta a El Salvador.

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El precio de los combustibles ha registrado alzas en los últimos meses en Guatemala debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Rutas bloqueadas

La capital

  • Bloqueo en la 5 avenida y 2 calle zona 9

La ruta a El Salvador

  • Km 46 en El Cerinal, Santa Rosa

RD-SRO-03

  • Km 60.5 desvío a Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
  • Km 68 Amberes, Santa Rosa

RN-19

  • Km 166 en El Progreso, Jutiapa
04 de septiembre 2026, 07:45h

Retiran bloqueo en alrededores de La Terminal

La comuna capitalina informa que manifestantes en contra del alza del precio de los combustibles habilitan la conexión entre la calzada Atanasio Tzul y la Torre del Reformador.

04 de septiembre 2026, 07:25h

El paso está interrumpido entre Barberena y Cuilapa

Personas caminan hacia su destino ante los obstáculos colocados en la vía durante una manifestación en el tramo entre los referidos municipios.

04 de septiembre 2026, 07:10h

Manifestación impide el paso en Santa Cruz Naranjo

En Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, se registra un bloqueo en el cruce de Brito, lo que impide el paso de vehículos.

04 de septiembre 2026, 06:55h

Bloqueo cerca de La Terminal, en la capital

Manifestantes en la cercanías de La Terminal zona 4, iniciaron el bloqueo vehicular en la conexión de la calzada Atanasio Tzul para la Torre del Reformador.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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