Bloqueos en Guatemala en Vivo: manifestaciones en la capital y Santa Rosa este 4 de septiembre por alto precio del combustible

La movilidad vehicular se ve afectada en un sector de la zona 9 de la capital y en tres tramos de Santa Rosa por bloqueos en rechazo al alza de los precios del combustible.

Desde el inicio de la semana, Guatemala se ha visto afectada por constantes bloqueos que dificultan la movilidad de miles de personas.

Este viernes 4 de septiembre, las manifestaciones continúan, por lo que persisten las dificultades para la movilidad vehicular.

Entre los bloqueos que reporta Provial se encuentra uno en la ruta a El Salvador.

El precio de los combustibles ha registrado alzas en los últimos meses en Guatemala debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Rutas bloqueadas

La capital

Bloqueo en la 5 avenida y 2 calle zona 9

La ruta a El Salvador

Km 46 en El Cerinal, Santa Rosa

RD-SRO-03

Km 60.5 desvío a Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa

Km 68 Amberes, Santa Rosa

RN-19

Km 166 en El Progreso, Jutiapa

04 de septiembre 2026, 07:45h Retiran bloqueo en alrededores de La Terminal

La comuna capitalina informa que manifestantes en contra del alza del precio de los combustibles habilitan la conexión entre la calzada Atanasio Tzul y la Torre del Reformador.

04 de septiembre 2026, 07:25h El paso está interrumpido entre Barberena y Cuilapa



Personas caminan hacia su destino ante los obstáculos colocados en la vía durante una manifestación en el tramo entre los referidos municipios.

04 de septiembre 2026, 07:10h Manifestación impide el paso en Santa Cruz Naranjo



En Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, se registra un bloqueo en el cruce de Brito, lo que impide el paso de vehículos.

04 de septiembre 2026, 06:55h Bloqueo cerca de La Terminal, en la capital

Manifestantes en la cercanías de La Terminal zona 4, iniciaron el bloqueo vehicular en la conexión de la calzada Atanasio Tzul para la Torre del Reformador.

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