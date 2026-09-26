Licitación PET 4: El MEM adiciona 13 obras al Plan de Expansión de Transmisión de electricidad

Las autoridades avanzan en los preparativos para lanzar la cuarta licitación del Plan de Expansión de Transmisión de electricidad (PET 4). Para ello, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) adicionó al plan 13 proyectos cuya necesidad se detectó luego de estudios técnicos para la licitación PEG 5, con la que este año se contrataron mil 258 megavatios para generación de energía.

Mediante el acuerdo ministerial 408-2026/SG, publicado el viernes 25 de septiembre en el diario oficial, el MEM modificó el plan establecido para el período 2026-2050 y refirió que, como resultado de los estudios técnicos realizados con ocasión de la licitación PEG 5, se determinó la necesidad de incorporar más proyectos.

En el artículo 1 se enlistan 13 proyectos, que incluyen ocho con capacidad de 230 kilovoltios: dos líneas del Pacífico; otras en el oriente, como Panaluya-Vado Hondo y la que va de La Vega II a Jalpatagua; así como en el sur, las líneas para conectar ingenios azucareros y cogeneradores de energía que van de Siquinalá a Pantaleón, a Madre Tierra, a La Unión y a Magdalena.

En el área de Occidente se se incluye la ampliación de la subestación eléctrica de Uspantán para transformación de energía y tres líneas de 69 kV, que conectarán Nebaj y Cotzal, de ahí a Uspantán y luego a Buena Vista.

Según informó durante la semana el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, lo que procede es que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) determine qué obras se licitarán y que se continúe el proceso con el MEM, que sería el encargado de preparar y lanzar el evento.

El funcionario dijo que esperan que el proceso se lleve a cabo en las próximas semanas para que se pueda adjudicar en el 2027.

Agregó que, luego de la experiencia de la PET 3, en la que solo hubo un oferente y se declaró desierta, se revisaron las bases y prevé que la nueva licitación atraiga a más inversores.

Red en emergencia

Según los plan de expansión, se requieren más de US$8 mil millones para la expansión de la generación y la transmisión eléctrica hacia el 2050.

Se detectó que el país necesitará más de 7 mil megavatios de generación y más de 5 mil kilómetros de líneas de transmisión durante el período del 2026 al 2050, según la actualización de los planes aprobados por el MEM a inicios de este año.

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En reiteradas oportunidades, la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE) ha expuesto la necesidad urgente de acelerar la expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica para responder al crecimiento de la demanda de este suministro en el país.

La organización indicó recientemente que para el 2045, en alrededor de 20 años, el país necesitará duplicar su red de transmisión eléctrica, lo que implicará desarrollar alrededor de 5 mil kilómetros adicionales y más de 200 subestaciones.

Esta expansión requerirá inversiones de entre US$2 mil 500 millones y US$3 mil millones, añadió la entidad.

Según directivos de esa asociación, el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), operador del sistema eléctrico nacional, ha identificado que el país requiere construir, en el corto plazo, más de mil kilómetros de líneas de transmisión de 230 kilovoltios (kV) y 13 nuevas subestaciones para garantizar una operación confiable y segura del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Además, se requerirán ampliaciones para conectar nuevos proyectos de generación de electricidad, incluidos los adjudicados en la quinta licitación de contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG 5).

En la PET 3 no se concretó la participación de posibles oferentes, porque consideraban que las bases de licitación y las cláusulas del contrato no creaban las condiciones para ejecutar los proyectos y las inversiones. El sector ha indicado recientemente que espera que las bases de licitación se revisen con base en la experiencia del evento anterior y que se busque atraer a más oferentes.