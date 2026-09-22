Ager advierte riesgo de escasez de energía desde el 2027 si Guatemala no suma nueva generación

Guatemala podría comenzar a enfrentar momentos puntuales de escasez de energía a partir del 2027 si el crecimiento de la demanda eléctrica no es acompañado por nuevas plantas de generación, según proyecciones de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).

El escenario adquiere relevancia después de que la sequía redujo alrededor de 25% la generación hidroeléctrica durante el 2026, según informó, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Ager, mientras el consumo eléctrico mantiene una tendencia creciente.

Los estudios de la asociación proyectan que, de no incorporarse suficiente generación, el margen entre la oferta y la demanda se irá reduciendo y los episodios puntuales de escasez podrían intensificarse después del 2027. Entre el 2028 y el 2032, bajo ese escenario, el precio de la energía en el mercado mayorista podría superar los US$130 por megavatio hora (MWh).

Los datos fueron presentados este 22 de septiembre durante la segunda edición de la Rueda de Negocios de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), actividad que reunió a empresas generadoras, inversionistas y proveedores especializados del sector eléctrico.

Ager calcula que no haber invertido oportunamente en nueva generación podría representar un costo acumulado de US$2 mil 876 millones para el sistema eléctrico guatemalteco. Para evitar ese escenario, estima que el país necesita incorporar 4 mil 312 MW de nueva capacidad de generación hacia el 2040, mediante distintas tecnologías y con énfasis en fuentes renovables.

Sequía reduce generación hidroeléctrica

La situación del 2026 ofrece una muestra de la vulnerabilidad del sistema ante las condiciones climáticas.

Perdomo explicó que la generación hidroeléctrica se ha reducido, en promedio, alrededor de 25% durante el año, aunque el comportamiento varía entre regiones. Algunos asociados de Ager han reportado niveles inferiores al 50% de sus proyecciones de generación.

Las lluvias previstas para septiembre y octubre podrían permitir una recuperación parcial, pero la ejecutiva advirtió que el prolongado período seco también podría afectar el próximo ciclo.

“Lo que necesitamos como país es prepararnos con otras fuentes de generación de energía”, afirmó Perdomo, quien mencionó entre las alternativas la solar, la eólica y la geotérmica. Sobre esta última, señaló que Guatemala tendría un potencial de mil megavatios y destacó que se trata de una fuente firme, disponible durante las 24 horas y que no depende de las variaciones climáticas.

El @MEMguatemala recibió un informe del Administrador del Mercado Mayorista, ente que opera el sistema de electricidad, acerca de la situación crítica ante el déficit de lluvia. Barrios dijo que consultaron al AMM si amerita actualmente declarar emergencia @prensa_libre Foto: MEM pic.twitter.com/63RZcrzx2H — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 22, 2026

Renovables aportan 58.68% de la generación

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, señaló que entre enero y julio del 2026 aproximadamente 58.68% de la generación eléctrica provino de recursos renovables, frente a alrededor de 41% de otras fuentes.

El funcionario recordó que la política energética estableció como meta de largo plazo alcanzar una participación de 80% de generación mediante recursos renovables, objetivo que todavía plantea un desafío para el país.

Barrios afirmó que los cambios en los patrones de lluvia, las sequías y las temperaturas extremas tienen efectos directos sobre la disponibilidad de recursos hídricos y, por consiguiente, sobre el sistema eléctrico, debido al peso que mantiene la generación hidroeléctrica.

Para el ministro, la respuesta no pasa únicamente por instalar nuevas plantas. También requiere diversificar las tecnologías de generación, fortalecer y modernizar las redes de transmisión, avanzar en alternativas de almacenamiento y mejorar la eficiencia en el consumo.

Hidroeléctricas concentran la mayor capacidad renovable

Guatemala contaba, hasta julio del 2026, con más de 170 plantas de generación renovable, que en conjunto representan una potencia efectiva de 2 mil 201.7 MW, según datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) divulgados por Ager.

La hidroeléctrica continúa siendo la principal tecnología renovable, con 1 mil 519.2 MW distribuidos en 102 plantas. Le sigue la energía fotovoltaica, con 540 MW en 61 plantas; la eólica, con 109.8 MW en tres parques, y la geotérmica, con 32.7 MW en dos plantas.

Esa composición también explica la importancia que adquieren las variaciones de lluvia para el suministro.

Durante el 2026 se han incorporado, además, nuevas plantas que representan 234.28 MW de potencia, con una participación relevante de proyectos fotovoltaicos, según los datos expuestos por Barrios.

Transmisión, otro desafío para las inversiones

Perdomo aseguró que existe interés por invertir en el sector energético guatemalteco, pero identificó varios obstáculos que pueden retrasar los proyectos.

Entre estos mencionó los trámites y las licencias municipales, debido a que los procedimientos pueden variar entre municipios, lo que, según la ejecutiva, reduce la predictibilidad para los inversionistas.

También señaló deficiencias en infraestructura vial y portuaria, pero colocó entre las principales necesidades la ampliación de las líneas de transmisión, indispensables para conectar las nuevas plantas que entren en operación.

“Necesitamos, sobre todo y principalmente, crecer las líneas de transmisión”, afirmó Perdomo, al indicar que varias plantas que se pretende construir, incluidas algunas ya adjudicadas mediante licitaciones, necesitarán conectarse cuando comiencen a generar.

Posible emergencia permitiría disponer de todas las plantas

Ante la posibilidad mencionada por el Ministerio de Energía y Minas de recurrir a un estado de emergencia en el sistema eléctrico debido al déficit de lluvias, Perdomo explicó que este mecanismo permitiría requerir la disponibilidad de todas las plantas para generar cuando sean convocadas y facilitar las importaciones de electricidad.

La directora ejecutiva de Ager recordó que el sistema ya estuvo bajo una condición similar en el 2024 y señaló que, de ser necesaria nuevamente, la medida estaría orientada a asegurar el suministro.

“Lo que va a permitir es que todas las plantas que están apagadas se tengan que encender”, explicó Perdomo. La ejecutiva indicó que la posibilidad se visualiza para el próximo año y no como una medida inmediata.

Más de 200 negociaciones para nuevos proyectos

La necesidad de acelerar las inversiones fue uno de los asuntos que rodeó la segunda Rueda de Negocios de Ager, celebrada este 22 de septiembre, en la que se generaron más de 200 negociaciones entre proveedores especializados, empresas generadoras e inversionistas.

La actividad reunió a 20 proveedores especializados con más de 40 empresas generadoras e inversionistas para explorar proyectos y servicios relacionados con ingeniería, tecnología, financiamiento, seguros y equipos.

Para Barrios, el desafío de largo plazo consiste en contar con un sistema eléctrico capaz de acompañar el crecimiento económico, responder al aumento de la demanda y adaptarse a las condiciones climáticas sin comprometer la seguridad del suministro.

El funcionario sostuvo que alcanzar ese objetivo requerirá nuevas inversiones, tecnologías, infraestructura y una planificación energética que permita preparar al país para las condiciones de las próximas décadas.