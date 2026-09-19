Combustibles en Guatemala: el diésel casi duplica su precio y las gasolinas suben más de 60%

El diésel ha subido Q24.24 por galón, equivalente a 96.5%, durante el 2026, al pasar de Q25.12 por galón, registrado en enero, a Q49.36 el 16 de septiembre, según datos del monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre los precios promedio en la modalidad de autoservicio en la capital.

En el caso de la gasolina superior, el alza es de Q17.15 (62.3%) en el mismo período, al pasar de Q27.51 por galón en enero a Q44.66 el 16 de septiembre.

La gasolina regular registra un incremento de Q16.05 (60.5%) en el mismo período, al pasar de Q26.53 por galón en enero a Q42.58 el 16 de septiembre.

Las alzas más recientes se reportaron entre el 7 y el 16 de septiembre, cuando el diésel subió Q3 por galón.

Las gasolinas aumentaron Q1.60 por galón en el caso de la superior y Q1.65 en la regular.

En servicio completo, la tendencia fue similar, pero en este caso el diésel llegó a Q50.36 en promedio, la gasolina superior a Q45.68 y la regular a Q43.57.

Precios promedio semanales por galón de combustible del 10 de agosto al 16 de septiembre del 2026, en modalidad autoservicio en la capital. (Foto, Prensa Libre: Monitoreo del MEM).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) argumentó que los conflictos geopolíticos, las tensiones en el estrecho de Ormuz, las variaciones en la oferta global y el alza en los fletes ejercen presión sobre el precio de los combustibles, ya que Guatemala importa el 100% de su consumo.

El MEM citó que, con base en el Informe del Mercado Petrolero de septiembre del 2026, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte sobre una presión especialmente fuerte en los productos refinados. En el informe se señala que las interrupciones en Medio Oriente y los problemas en las refinerías rusas han reducido la disponibilidad de productos refinados, mientras los inventarios mundiales continúan disminuyendo. Uno de los productos más afectados es el diésel.

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Factores como los mencionados pueden explicar por qué el comportamiento del diésel puede diferir del precio del petróleo crudo, ya que la menor disponibilidad de productos refinados, "las restricciones a las exportaciones y la reducción de operaciones en varias refinerías rusas han estrechado el mercado mundial de diésel", añade la cartera al mencionar el análisis de la AIE.