Precio del combustible: transportistas advierten alza en las tarifas si sus propuestas no reciben respuesta

Representantes de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) y de la Asociación Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex) advirtieron, en conferencia de prensa este viernes 18 de septiembre, de un alza en el costo del pasaje ante el elevado precio del combustible.

Reiteraron la propuesta que han presentado a los jefes de bancada del Congreso respecto de medidas que, de ser aprobadas, contribuirían a disminuir el precio del galón de carburante.

Indicaron que “no es momento de ondear banderas políticas” ni de colores institucionales, pues es momento de “trabajar por Guatemala”.

Hicieron un llamado a la unidad ante la crisis económica por el alto precio del combustible, que no afecta solo al transporte, sino también a más sectores de la sociedad.

Indicaron que hay un compás de espera hasta el próximo martes 22 de septiembre, cuando el Congreso conocerá las objeciones que un diputado interpuso a la iniciativa de precios de referencia.

Gamaliel Chin, presidente de Gretrucex, afirmó que, debido al alto costo del combustible, trabajan con resultados en “números rojos”, lo que significa que lo que generan sirve únicamente para pagar el combustible.

Advirtió que, si no hay una respuesta inmediata que reúna las condiciones para mantener las operaciones, tendrán que aumentar las tarifas del pasaje.

Dijo que esperan que el Congreso atienda y entienda que trabajan para el pueblo y que los diputados deben conocer a profundidad las necesidades del transporte, las cuales no son “caprichos ni imposiciones”.

Agregó que, como guatemaltecos y empresarios, se desligan de cualquier bloqueo de carreteras.

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Con información de Ángel Oliva