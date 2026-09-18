MP pide extinguir cuentas bancarias, inmuebles y vehículos vinculados con Roxana Baldetti

El Ministerio Público (MP) presentó 290 medios de prueba con los que busca que 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, pasen a favor del Estado.

A través de videoconferencia, Baldetti compareció ante el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo del juez Delmar González.

En esta instancia, el MP busca que varios bienes vinculados con la exvicepresidenta pasen a favor del Estado. De acuerdo con la información, se trata de 11 bienes vinculados con Baldetti.

La Fiscalía busca que el juzgador declare la extinción de dominio de dos vehículos, dos inmuebles y cuentas bancarias. Las cuentas en quetzales equivalen a Q6 millones 100 mil 531, mientras que las cuentas en dólares equivalen a US$80 mil 824.

De los inmuebles vinculados con Baldetti, uno se encuentra en el Puerto de San José, Escuintla, y otro está ubicado en la zona 5 capitalina. En el caso de los vehículos, se trata de una camioneta y una lancha, la cual tiene un valor estimado de Q245 mil.

La investigación señala que estos bienes vinculados con la exvicepresidenta habrían sido adquiridos de manera anómala mediante la constitución de empresas de cartón ubicadas en San Miguel Petapa y la calzada Atanasio Tzul, zona 12 de la capital. Según la investigación, las empresas fueron constituidas en esas direcciones, pero no presentaban movimientos de operaciones ni tenían personal que laborara en ellas.

Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado 290 medios de prueba, los cuales han sido expuestos al juez Delmar González. El juzgador decidió aplazar la continuación de la audiencia para el próximo 22 de septiembre, cuando el Ministerio Público terminará de presentar los medios de prueba. En una audiencia posterior será el turno de la Procuraduría General de la Nación y del abogado defensor que representa a la exvicepresidenta, para que presenten sus argumentos.

La última ocasión en que Roxana Baldetti acudió a la Torre de Tribunales fue el 20 de mayo del 2025. En esa fecha, durante una audiencia a puerta cerrada, el juez Delmar González amplió el plazo de investigación para que el Ministerio Público recabara los indicios relacionados con la extinción de los bienes.