Transportistas piden al Congreso aprobar paquete extraordinario para reducir el precio del combustible

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) emitió este jueves 17 de septiembre un comunicado para hacer un llamado “urgente a las fuerzas políticas del Congreso” para que aprueben un paquete extraordinario de medidas de alivio fiscal y compensación financiera ante el alto costo del combustible.

Argumentó que la petición responde a la sostenida escalada de los precios internacionales del petróleo y su impacto directo en el costo de vida y en el transporte comercial.

En ese sentido, representantes de los sectores de transporte y productivo del país, en la propuesta formal entregada a los jefes de bancada del Organismo Legislativo, instan a los diputados a socializar, discutir e integrar de manera inmediata una ley basada en tres ejes técnicos.

Uno de los ejes es la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) en las gasolinas súper y regular. Afirman que esto sería un alivio fiscal inmediato, por un mínimo de seis meses, enfocado en trasladar un descuento directo en la bomba al consumidor final y al comercio liviano.

El segundo consiste en un esquema mixto y un techo máximo de Q35 por galón de diésel, pues, según Gretexpa, la exención temporal, por un mínimo de seis meses, del 10% del IVA y de la totalidad del IDP al diésel, acompañada de la activación de un fondo de compensación temporal focalizado, garantizaría que el precio al consumidor no supere los Q35 por galón, lo que protegería la cadena de suministros y el transporte de pasajeros y de carga.

Además, estas acciones contribuirían directamente a bajar los precios de la canasta básica familiar, con la salvedad de que la fuente de financiamiento serían los saldos de caja con que cuenta el Estado.

El tercer eje propuesto sería la aprobación de la Ley del Fondo de Compensación para los Carburantes, que crearía una norma permanente y anticíclica que dote al Estado de herramientas transparentes y fiscalizables para intervenir de manera oportuna ante futuras crisis de precios internacionales.

Para leer más: Aumento al pasaje: PDH advierte alzas de Q2 a Q5 y transportistas las atribuyen al combustible

“El incremento desmedido en los insumos operativos amenaza la sostenibilidad de miles de empresas, de igual manera el inminente incremento en la tarifa del transporte de pasajeros y el precio de los productos de la canasta básica afectará aún más la economía familiar. El Estado cuenta con las herramientas legales y presupuestarias para intervenir de manera responsable sin comprometer la salud fiscal del país”, afirmó Gretexpa.

La propuesta, según esta gremial, destaca que la medida incluye mecanismos estrictos de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para garantizar que la exención fiscal llegue íntegramente a la población y no quede retenida en márgenes intermediarios.

Gretexpa pide a la instancia de jefes de bloque incorporar esta propuesta en la agenda legislativa como de urgencia nacional.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.