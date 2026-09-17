Justicia

Juez otorga arresto domiciliario a Andrés Alcázar Crespo, procesado por el secuestro del odontólogo Julio Martínez

Andrés Alcázar Crespo, procesado por el secuestro del odontólogo Julio Martínez, obtuvo arresto domiciliario con control telemático y otras medidas sustitutivas.

Andrés Alcázar Crespo está ligado a proceso penal por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. Un juez le otorgó arresto domiciliario con control telemático. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, otorgó este jueves 17 de septiembre arresto domiciliario con control telemático a Andrés Alcázar Crespo, vinculado con el plagio o secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025.

Orozco le otorgó arresto domiciliario con control telemático, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de presentarse durante los primeros cinco días de cada mes para el registro biométrico en la sede del Ministerio Público (MP) y el pago de una caución económica de Q10 mil.

El juez accedió a la petición planteada por la defensa de Alcázar Crespo, quien podrá movilizarse en los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, así como en la capital. La audiencia de etapa intermedia está programada para el 29 de septiembre. Alcázar Crespo fue ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro en grado de complicidad.

Los abogados de la víctima indican que apelarán la resolución.

Andrés Alcázar Crespo, de 19 años, fue capturado mediante una orden de aprehensión emitida el 2 de julio pasado y ejecutada siete días después.

El secuestro

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. Según la investigación del MP, fue seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial en la ruta a El Salvador y posteriormente fue interceptado después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo.

Durante nueve días, los secuestradores negociaron con la familia y exigieron Q5 millones por su liberación. El 5 de junio del 2025, un familiar entregó Q763 mil en una gasolinera de la avenida Hincapié, zona 13.

El dinero fue recibido por un hombre que utilizaba un casco de motocicleta para evitar ser identificado por las cámaras de vigilancia. Desde entonces, no se volvió a tener comunicación con el odontólogo y su paradero continúa sin establecerse.

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima desde hacía más de 12 años.

Según el MP, esa relación le permitió conocer las rutinas y los movimientos del odontólogo para planificar el secuestro. Además, Girón Castañeda figura como sindicado en otras investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado relacionadas con presuntos delitos de robo y hurto de vehículos.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.