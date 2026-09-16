Directiva del Congreso intentaría pausar interpelación para tramitar objeción que frena el subsidio a combustibles

Mientras continúa el alza de los combustibles en Guatemala, la población se queda en medio de la división del Congreso y la falta de dirección del presidente Bernardo Arévalo para atender este asunto, según analistas consultados, que reprueban el trabajo de los dos poderes del Estado para resolver esta crisis.

La última decisión de los diputados fue un segundo subsidio a los combustibles, pero esta decreto 21-2026 no ha sido enviado al presidente Arévalo por objeciones presentadas por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos.

Este jueves 17 de septiembre algunos ven una ventana abierta para el trámite, en la sesión convocada para la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Directivos del Congreso analizan la posibilidad de pausar el juicio político para tramitar las objeciones, que en caso lleguen a ser rechazadas le dan vía libre al Congreso para mandar el decreto al Ejecutivo para su sanción.

Para que el decreto pueda convertirse en apoyo económico para subsidiar los combustibles todavía quedaría pendiente, además de la sanción presidencial, que el Ministerio de Energía y Minas elabore un reglamento para aplicar el subsidio y su forma de liquidarlo a los distribuidores.

La estrategia

La objeción de Rodríguez ingresó originalmente con un error de forma, al citar el número de decreto erróneo, lo que hizo que la oposición subsanara el mismo día esa equivocación con un documento que todavía ingresó a tiempo.

Para alterar la sesión de interpelación los diputados necesitarían 81 votos, según una fuente parlamentaria que explicó el procedimiento apegado a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; de esta forma se podría suspender temporalmente la interpelación y conocer las objeciones.

Diputados distritales están detrás de esta alternativa, quienes a su vez han sido presionados por algunas comunidades que no están satisfechos con la forma en que el Congreso abordó la crisis de los combustibles.

Allan Rodríguez de Vamos logró detener el segundo subsidio con sus objeciones. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

El Legislativo aprobó el pasado 8 de septiembre este nuevo subsidio y fijó precios de referencia al galón de diésel y gasolina regular por Q39, mientras que la gasolina superior deberá tener un precio máximo de Q41. Para mantener esos precios el pleno también autorizó al Ejecutivo un fondo de Q2 mil 500 millones que según el decreto podría cubrir el sobrecosto hasta el 31 de diciembre.

Ese nuevo subsidio a los combustibles fue parte del detonante de los bloqueos de la semana pasada, ya que transportistas y líderes indígenas anunciaron que no estaban de acuerdo en que la nueva solución fuera otro subsidio.

La administración de Arévalo ya coordinó un primer subsidio que, a decir de diputados no fue transparente, además que no permitió mantener estables los combustibles.

Congreso fragmentado

Para Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), y Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo, los diputados fallaron en responder a la crisis del combustible.

Los dos analistas reconocen que la emergencia es mundial, por lo que no puede ser atribuida a un gobierno, pero han observado como algunos diputados buscan engrandecer su nombre, y el de sus bancadas, con la emergencia, posiblemente pensando en las elecciones del 2027.

“El Congreso muestra el rostro que le pertenece, demostrando que está altamente fragmentado y politizado por intereses de diversa naturaleza, que no necesariamente responde al interés por construir el bien común”, explicó Hidalgo.

En la Dirección Legislativa se presentaron al menos siete iniciativas de ley que buscan dar alternativas al costo de los combustibles, pero algunas de las propuestas, a decir de Hidalgo, pueden no ser las más técnicas.

El pleno del Congreso está convocado este 17 de septiembre para conocer interpelaciones. Fotografía: Congreso.

“Al momento de tener tanta fragmentación se manifiesta el deseo de muchos liderazgos políticos por prevalecer, por ganar imagen por unas propuestas por otras que quizá son más profundas o fundamentadas”, indica.

Solórzano también identifica que los diputados están más interesados en llamar la atención con fines políticos que en promover soluciones reales, lo que deja en una situación vulnerable la economía de miles de familias.

“Guatemala ha tenido un Congreso que no se ha enfocado en representar los intereses del pueblo, sino en sus agendas propias; eso hace que las propuestas no sean las más idóneas, sino las que más réditos electorales les dan”, señaló.

Presidencia sin coordinación

Ambos analistas consultados también coinciden que en todo momento se debe respetar la independencia de poderes, pero el Organismo Ejecutivo, más que respetar esa soberanía legislativa, ha mostrado pasividad ante la crisis.

“Si bien no depende directamente del Ejecutivo aprobar decretos, sí puede actuar a la medida de sus competencias. Los dos organismos han resultado inoperantes”, puntualizó Solórzano.

El presidente Bernardo Arévalo e integrantes del Gabinete de Gobierno y otros funcionarios, participaron en los actos oficiales por los 205 años de Independencia de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La presidencia anunció el subsidio aprobado, pero no promovió su aprobación, dejando la tarea en una bancada oficialista fragmentada, que tuvo que buscar el apoyo en otros grupos igual de divididos.

“El Ejecutivo está muy aislado, tiene una bancada debilitada que funciona de forma esporádica y limitada, esto hace que se refleje en la extremada limitación del Ejecutivo”, señaló Hidalgo.

La próxima sesión

Los diputados están convocados para sesión de pleno este jueves 17 de septiembre, pero la agenda se centra exclusivamente en conocer las interpelaciones a los ministros de Estado.

El orden del día contempla seguir con la interpelación al ministro de Desarrollo Social y continuar con el juicio político a los ministros de Salud, Gobernación y una vez más al ministro de Salud.

Esta semana los diputados no sesionaron el martes por motivo del asueto de los 205 años de independencia de Guatemala, lo que impidió tramitar en la sesión habitual de los martes el documento que, por ahora, bloquea enviar el nuevo subsidio al Ejecutivo para su posible sanción.