Arévalo señala a políticos y narcotráfico de financiar bloqueos por precio de combustibles

El presidente Bernardo Arévalo afirmó este domingo 13 de septiembre que políticos locales se habrían asociado con integrantes del narcotráfico y otros grupos criminales para financiar a personas que participaron en los bloqueos registrados la semana recién pasada en rechazo a los precios de los combustibles.

Durante una cadena nacional, el mandatario mencionó casos en Río Hondo, Zacapa; Cuyotenango, Suchitepéquez, y Villa Nueva, al referirse a las protestas y bloqueos que derivaron en incidentes durante los operativos de desalojo efectuados por las fuerzas de seguridad.

Arévalo aseguró que el Gobierno investiga lo ocurrido y anunció que presentará denuncias ante el Ministerio Público (MP) contra quienes, según las pesquisas, hayan participado en acciones delictivas.

“Por ejemplo, en Río Hondo, Zacapa, políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos. O Cuyotenango o Villanueva, donde actores políticos espurios, pandilleros en unos casos y crimen organizado en otros se han asociado para montar los bloqueos”, afirmó Arévalo.

El gobernante sostuvo que detrás de algunas de esas acciones confluyen intereses políticos y criminales que, a su criterio, buscan generar inestabilidad.

“Los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen en estos casos para intentar desestabilizar al país”, agregó.

El presidente no identificó durante el mensaje a los políticos que, según sus declaraciones, estarían relacionados con el financiamiento de las protestas ni detalló qué elementos sustentan los señalamientos.

Anuncia denuncias

Arévalo informó que el Ejecutivo emprendió averiguaciones sobre esos hechos y que los resultados serán trasladados al MP cuando se determine la posible comisión de delitos.

“Desde el Gobierno hemos emprendido las averiguaciones correspondientes y denunciaremos ante el Ministerio Público a quienes incurran en estas acciones delictivas”, aseguró.

Los señalamientos del mandatario se producen después de varios días de protestas contra los precios de los combustibles, durante los cuales hubo bloqueos en distintos puntos del país y operativos de las fuerzas de seguridad para liberar las carreteras.

Arévalo diferenció el malestar de la población por el costo de los combustibles de las acciones que, según afirmó, fueron promovidas por grupos con intereses políticos o criminales.

“Este malestar es real, pueblo de Guatemala, y como su presidente me dirijo a ustedes con plena conciencia de la gravedad de la situación que como sociedad estamos enfrentando”, expresó.

El gobernante afirmó que el Ejecutivo ha buscado alternativas para reducir el impacto de los precios de los combustibles y mencionó la aprobación en el Congreso de la República de la Ley para Precios Máximos al Consumidor.

Según Arévalo, el Gobierno dispondrá recursos para establecer un precio máximo de Q39 para el galón de diésel y gasolina regular, y de Q41 para el de gasolina superior, de acuerdo con lo aprobado por el Legislativo.

“Estos precios son comparables o incluso menores que en los países vecinos”, dijo.

El presidente aseguró que el mecanismo busca dar estabilidad a los consumidores ante posibles incrementos de los precios internacionales.

“Pero sobre todo, con esta medida se dará estabilidad al consumidor y al mercado, ya que aunque suba el precio internacional, el mecanismo permitirá que los consumidores no paguen más allá de esta suma”, afirmó.

Preparan otras medidas

Arévalo anunció que el Ejecutivo trabajará con el Congreso durante las próximas semanas en medidas complementarias, entre ellas un fondo de compensación para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales de los combustibles.

El mandatario afirmó que la ley aprobada debe entrar en vigor con urgencia para que los nuevos precios puedan aplicarse y aseguró que el Ejecutivo está preparado para implementarla.

También señaló, sin identificarlo por nombre, a un diputado que, según dijo, ha obstaculizado la entrada en vigor de la legislación.

“Esta semana también vimos que hay políticos que quieren aprovecharse del dolor de las familias, como un diputado que ha obstaculizado la entrada en vigencia de la ley ya aprobada, retrasando la reducción de precios y obligando a que miles de guatemaltecos sigamos pagando altos montos”, manifestó.

Ordena garantizar la libre locomoción

Ante la posibilidad de nuevos bloqueos, Arévalo informó que instruyó a la Policía Nacional Civil (PNC) para mantener el orden y garantizar la libre locomoción, con apoyo del Ejército de Guatemala.

El mandatario afirmó que las operaciones deberán efectuarse dentro del marco constitucional y democrático y señaló que las fuerzas de seguridad permanecerán en apresto para intervenir ante nuevos intentos de impedir la circulación.

“Nuestro Gobierno garantizará la libre locomoción y los servicios esenciales y tendrá tolerancia cero a quienes busquen vulnerar los derechos de los ciudadanos y la productividad del país”, indicó.

Arévalo también instruyó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para asegurar el restablecimiento del transporte de combustibles hacia las gasolineras afectadas por los bloqueos.

Según el presidente, cerca de 400 vehículos continuaron el sábado con el abastecimiento de unas mil 200 gasolineras después de los operativos de las fuerzas de seguridad.

“Hoy, el suministro del combustible está garantizado para que las familias, negocios y vida productiva sigan adelante”, aseguró.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.