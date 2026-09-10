Diputados reconocen que el subsidio al combustible es temporal y contemplan un fondo para emergencias

El Congreso emitió el decreto 21-2026 que fija precios al galón de los combustibles con un subsidio de Q2 mil 500 millones, pero esa medida es temporal y corre el riesgo de que termine antes de tiempo por falta de fondos.

Eso, según diputados que reconocen que la iniciativa aprobada para fijar a Q39 el galón de diésel y gasolina regular y a Q41 la gasolina superior, no es la mejor en términos técnicos, por lo que advierten que es necesario hacer una nueva ley que permita soluciones a largo plazo.

Entre las opciones, que parecen hacer más eco entre las bancadas, se encuentra un fondo de compensación que se prevé tenga hasta Q3 mil millones para regular el costo de la gasolina regular, superior y el diésel.

Esta propuesta fue presentada el 11 de marzo de este año, fue enviada a las comisiones de Finanzas, y Energía y Minas desde el 17 de marzo, pero a la fecha siguen sin tener un dictamen.

Los ponentes son diputados de distintas bancadas, que proponen comenzar el fondo de compensación con Q1 mil 500 millones, sería obtenido mediante una ampliación presupuestaria, utilizando como fuente de financiamiento saldos de caja.

La propuesta contempla que el limite de dicho fondo será de Q3 mil millones, cantidad que podría variar, según el dictamen que emitan las comisiones a cargo del análisis de la iniciativa.

Busca mesa de diálogo

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, comentó que apoyaron la medida oficial para fijar el precio a los combustibles hasta fin de año, pero considera que es una propuesta que tiene vacíos.

“Es una propuesta no perfecta, carece de muchos factores, incluso para gran parte de la población no será aceptada, pero es lo que logró consensos”, dijo Palencia.

Elmer Palencia junto algunos diputados de Valor en la aprobación del nuevo subsidio. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

También consideró que como alternativa se encuentra la propuesta del fondo de compensación, que a su criterio puede dar una solución real al costo de los combustibles, para evitar otra crisis.

“No podemos permitir un ciclo de crisis. Se habla de que el subsidio termina en diciembre, pero puede terminar antes. Antes de esto hay que trabajar en esta propuesta que es estabilizar realmente los costos de los combustibles. Yo hago el llamado a los diputados para sentarnos en una mesa de discusión, para trabajar en este fondo que puede quedar de manera permanente”, indicó.

Cuestiona subsidio

Para el diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), el nuevo decreto tiene los mismos vicios que el anterior, poca transparencia y la posible mal utilización de los recursos públicos.

“A final de cuentas uno que ve el oficialismo presenta una réplica de la iniciativa de abril, no cambia ningún mecanismo, el subsidio no llega al consumidor, llega con los importadores y no se garantiza una fiscalización”, señaló.

Orlando Blanco y su bancada no apoyo el nuevo subsidio. Fotografía: Johan Ordoñez/AFP.

Pero pese a esas dudas, el oficialismo consiguió más de 107 votos para conseguir la aprobación de urgencia nacional, es decir, en una sola sesión sin necesidad de dictamen.

Según Blanco, esto obedece a posibles negociaciones legislativas que tienen que ver con el proyecto de presupuesto nacional del 2027, que ya fue presentado por el Organismo Ejecutivo.

“Como ingresó el presupuesto, y la tendencia de los últimos dos años es una negociación en torno a cuántos recursos le tocan a cada diputado, esto habilita que 145 diputados de distintas bancadas, excepto nosotros, votó una propuesta que no va a solucionar nada”, dijo Blanco.

Defiende subsidio

El diputado José Carlos Sanabria, de los operadores del oficialismo, también reconoció que la medida aprobada no da una solución a largo plazo, pero descarta que el apoyo para la ley se dio mediante negociaciones alrededor del presupuesto o a la futura Junta Directiva del Congreso.

“Discutimos y analizamos la medida, sobre eso se alcanzó el acuerdo, no hubo nada adicional (…) fue un proceso de diálogo, conversamos con los distintos bloques y tuvimos reuniones para poner las alternativas, discutimos sobre el impacto de cada una, logrando así el acuerdo que se materializo”, explicó.

José Carlos Sanabria y Victoria Palala, durante la sesión para el nuevo subsidio. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

Sanabria también admitió que había algunos errores en la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, principalmente por aquel artículo que buscaba que el ministerio de Energía y Minas pudiera comprar vehículos y contratar más personal.

“Nosotros firmamos para enmendar una situación que no tenía sustento; esto venía en la propuesta del Ejecutivo, cuando lo vimos, lo enmendamos”, indicó el líder del oficialismo.

Coincidió en que el Congreso debe buscar solucionar para evitar nuevos altercados sociales en relación con el precio de los combustibles, destacando que la propuesta del fondo parece ser la que tiene más apoyo.

“Ahorita se discuten varias alternativas, entre ellas un fondo de compensación que tiene una visión más institucional para atender las crisis que se den, y esto se trabaja y estamos consciente que la medida aprobada es de corto plazo que tiene que ser acompañada de otras”, concluyó.