Congreso aprueba precios de Q39 al diésel y gasolina regular, y Q41 a la gasolina superior

La presión de varios sectores, incluidos líderes indígenas hacía el Congreso, hizo que los diputados llegaran a un acuerdo para aprobar una iniciativa de ley que fija precios topes a los combustibles, tanto al diésel como a la gasolina regular y superior.

Eso según una iniciativa acordada por diputados tras escuchar las demandas de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de Sololá y representantes de los transportistas.

La propuesta que fue presentada ante el pleno y fue aprobada de urgencia nacional con 130 votos a favor, convirtiéndose en el decreto 21-2026.

Los grupos inconformes dieron de plazo hasta hoy para que los diputados resuelvan el alto costo de los combustibles, que ha dejado un aumento en productos de la canasta básica y los distintos servicios de transporte.

La nueva ley contiene 14 artículos y fija el costo del galón de diésel y gasolina regular a Q39, mientras que el costo para el galón de la gasolina superior será de Q41. La principal diferencia con lo que había pedido el Ejecutivo es que ahora se incluye la compensación económica a la gasolina y no solo al diésel.

Para lograr un precio fijo, el gobierno debe hacer una readecuación presupuestaria que le permita construir un fondo de Q2 mil 500 millones, recursos que permitirían compensar a los importadores cuando los precios rebasen el umbral establecido, un mecanismo compensatorio que se extendería hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los fondos.

Líderes indígenas observan la sesión desde uno de los palcos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

La propuesta contempla una serie de reacomodos financieros, incluida una reducción de Q507 millones 640 mil 626 del presupuesto de egresos de este año, según el documento que ha circulado durante la plenaria.

Entre algunos de los reajustes destaca el Ministerio de Gobernación, que vería una reducción de su presupuesto de Q353 millones 596 mil; el Ministerio de Economía aportaría al fondo Q432 mil 54 y desde las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro se buscaría una reducción de Q142 millones 661 mil 872 y de la Superintendencia de Telecomunicaciones Q10 millones 950 mil 700.

Critican a Ejecutivo y oficialismo

Durante el análisis de la iniciativa la mayoría de los diputados expuso que la propuesta del Ejecutivo, que fue traslada por diputados oficialistas, llegó tarde al Congreso y mal redactada.

La iniciativa ingresó a Dirección Legislativa, según datos de diputados, al filo de las 18 horas, cuando los oficialistas mocionaron para que la propuesta se apruebe de urgencia nacional en una sola sesión.

El diputado Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo que “no se vale aprovechar la crisis para hacer negocio”, advirtiendo que la iniciativa tiene los mismos vacíos que el primer subsidio autorizado en abril.

Luis Contreras, presidente del Congreso, y Victoria Palala, operadora del Ejecutivo. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

“Es abrirle nuevamente la puerta al ladrón que ya nos saqueó una vez, la iniciativa quiere proteger a estos especulares e importadores que ya saquearon al Estado, que con esta iniciativa de ley lo van a volver a hacer”, indicó.

Los datos de esta bancada señalan que las empresas que distribuyen combustibles se quedaron con sumas que van de los Q420 millones a Q640 millones.

Pero pese a que la propuesta busca subsana combustibles, algunos diputados advirtieron que hay un artículo que busca que autorizarle al ministerio de Energía y Minas la contratación de personal 022, vehículos y más.

La mayoría de diputados criticaron al Ejecutivo por impulsar la iniciativa "demasiado tarde". Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

Byron Rodríguez, diputado de Todos, dijo que esta consciente de la necesidad de una ley para mitigar el alza de los combustibles, pero rechaza votar por ese artículo que no ayudará a mitigar la situación.

“No vamos a votar el artículo que establece la contratación de más personal, vehículos, artículos de oficina, y otros rubros, porque los ministerios a cargo ya cuentan con un presupuesto alto para enfrentar el último cuatrimestre del año”, señaló el diputado.

Este texto que levantó dudas entre los diputados se encontraba en uno de los párrafos del artículo nueve de la iniciativa, que mediante una moción finalmente, fue retirado.

La oposición también criticó el tiempo con el que los oficialistas presentaron la iniciativa, quienes incluso tacharon de “improvisada” la propuesta que ley para fijar los precios topes.

“El Organismo Ejecutivo espera que el Congreso le resuelva. La iniciativa entra a las 17:36 horas, es decir, el presidente y el bloque oficial nos pide que analicemos una propuesta que le quita a la inversión, le están quitando recursos a Gobernación cuando tenemos una crisis en materia de seguridad”, explicó Mynor de la Rosa, diputado de Vamos.

“Tenemos una oportunidad”

Del lado oficial quien defendió la propuesta fue el diputado José Carlos Sanabria, quien explicó que su propuesta no es improvisada, y que, por el contrario, responde a una crisis nacional.

“Tanto el presidente Bernardo Arévalo, su gobierno, como la bancada, ha estado comprometida trabajando fuertemente para que las familias tengan herramientas para enfrentar la crisis de los combustibles”, dijo Sanabria.

Los oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Palala durante la búsqueda de acuerdos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

En relación con los comentarios negativos, dijo que son “sin fundamentos”, pero durante su intervención no explicó porque el oficialismo busca dotarle de más personal y vehículos al ministerio de Energía y Minas.

“Cuando nos dicen que improvisamos y no hemos hecho nada, eso es mentira, en este mismo pleno ya aprobamos un apoyo que fue efectivo que alivió la crisis que estamos enfrentando”, dijo en alusión al subsidio aprobado en abril, que a decir de algunas bancadas, no fue transparente.