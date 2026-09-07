Frente advertencias de bloqueos, el Congreso no consigue acuerdos para solucionar el alza de los combustibles

El Congreso y el Ejecutivo no consiguen acuerdos para solucionar el alza de los combustibles, mientras líderes indígenas y transportistas advierten con bloquear, incluso, el aeropuerto internacional La Aurora, si no hay una respuesta a más tardar el próximo miércoles.

El anuncio del bloqueo en la terminal aérea se planteó en la reunión de jefes de bloques, en donde los diputados también escucharon las quejas de la Alcaldía Indígena de Sololá y a representantes de la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unsitragua).

La reunión también contó con la representación del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el ministro de Energía y Minas, quienes expusieron a los jefes de bloques sus argumentos para encontrar una solución a la escalada de precios a los carburantes.

La mayoría de los diputados señaló deficiencias en la ponencia del ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios; algunos criticaron de que la exposición no se apoyara en una presentación para comprender la propuesta de solución que plantea la Presidencia.

Los representantes de las Alcaldías Indígenas de Sololá y de la Unitrasgua, plantearon a los congresistas que se debe suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los combustibles.

Los dos grupos salieron de la sala de sesiones con la promesa de tomar medidas de hecho, que incluyen la paralización del Aeropuerto Internacional La Aurora, si este martes no alcanzan acuerdos y aprueban medidas para detener la escalada de precios.

Sin convencer

El pasado 3 de agosto, el ministro de Energía y Minas llegó con los diputados jefes de bloques sin una presentación que respaldara la primera iniciativa del oficialismo, la que busca un subsidio para los combustibles.

Este lunes 7 de septiembre el ministro Erwin Barios regresó al Congreso y, de nuevo, se presentó sin un documento o presentación que respaldara la segunda alternativa del presidente, de fijar precios tope al diésel.

“Todo el detalle de la implementación, me disculpo, no lo traigo”, dijo el ministro Barrios, al ser cuestionado por diputados que no le entendieron la exposición, quien trató de explicar la iniciativa que minutos antes anunció el presidente Arévalo en una rueda de prensa, una propuesta que hasta ayer por la tarde no había sido presentada por escrito a la Dirección Legislativa.

Junto al ministro y el titular de la SAT los diputados oficialistas José Carlos Sanabria y Victoria Palala. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Fue tan solo tras una serie de preguntas de distintos diputados que el funcionario profundizó un poco más en la propuesta: “hemos hecho un escenario de conservar los precios actuales, y si se usa Q2 mil 500 millones, alcanza para cuatro meses”, dijo el ministro.

Por su parte Werner Ovalle, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), explicó que la alternativa más inmediata para reducir el costo de los combustibles es liquidar a los importadores. Es decir, el aporte de compensación siguiera pagándose a cualquiera de los cinco importadores.

El titular de la SAT si acudió con presentación para exponer su análisis, a diferencia del ministro del MEM. Fotografía: Congreso.

El Ejecutivo insiste en subsidiar directamente a los importadores, una propuesta que algunos sectores sociales y diputados cuestionan por desconfianza en la administración de los recursos; sin embargo, el Gobierno la defiende porque según ellos representa un nivel de complejidad bajo en su implementación, a comparación de un aporte directo a conductores o a las gasolineras, alternativas que podrían tardar una semana en estar listas. El fondo de compensación necesitaría un reglamento, el cual podría extender a unas seis semanas el tiempo de respuesta.

Los diputados finalmente reconocieron la presentación y datos entregados por la SAT, pero continuaron planteando sus dudas debido a que el último subsidio otorgado al gobierno generó desconfianza y poca transparencia, según los argumentos de algunos congresistas.

Nueva reunión

Pese a que la discusión se extendió por varios minutos no se llegó a una solución, aunque por momentos estuvo acalorado el debate, incluso, provocó un intercambio de palabras entre los diputados Nery Ramos y Allan Rodríguez.

Ambos diputados cruzaron señalamientos por presuntamente utilizar la crisis de los combustibles con intenciones políticas de fondo, con el único fin de conseguir atención con fines electorales.

Según los datos compartidos por la Junta Directiva del Congreso, se tienen a la fecha seis iniciativas de ley diferentes que proponen alternativas para mitigar el costo de la gasolina regular, la gasolina superior y el diésel.

“Si el subsidio no le genera confianza a la población tenemos que ver cómo llegamos a las soluciones; con la suspensión de impuestos, las gran dificultad que vemos es que nos va llevaría más tiempo la implementación”, dijo la diputada Sonia Gutiérrez, jefa del bloque Winaq.

Otros diputados como Jairo Flores, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), y Alexándra Ajcip, de Comunidad Elefante, sugirieron instalar una mesa entre los bloques para alcanzar los acuerdos de una forma más ágil.

La reunión del martes entre los Jefes de Bloque será privada. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Varios diputados se sumaron a la necesidad de encontrar soluciones, pero ninguna de las intervenciones aterrizó sobre alguna de las propuestas, aunque los diputados sí estuvieron de acuerdo en modificarlas o bien construir una nueva a partir de las mejores opciones.

Finalmente, el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, convocó nuevamente a los jefes de bloques para este martes 8 de septiembre a las 9 horas, para tratar de conseguir una solución antes de la plenaria, convocada a las 14 horas.

“Queremos trabajar con los jefes de bloques, que tengan tranquilidad, ustedes van a saber qué se soluciona”, dijo Contreras, que aclaró que la reunión de este martes no estará abierta a la cobertura de los medios de comunicación.