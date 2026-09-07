Bernardo Arévalo presenta iniciativa para fijar en Q39 el precio del galón de diésel en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo presentó este lunes 7 de septiembre, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, una nueva iniciativa de apoyo temporal al consumidor de diésel.

Añadió que la crisis de los combustibles impacta desde hace meses en la economía y tiene su origen en situaciones bélicas.

Dijo que cada medida que toman frente “al costo de la vida” es una inversión que se traduce en mayor crecimiento económico.

Recordó que hace unas semanas presentaron ante el Congreso una propuesta de apoyo temporal que priorizaba el diésel y la gasolina regular mediante un subsidio.

Añadió que este lunes presenta una nueva iniciativa que busca crear un apoyo temporal al consumidor y que, por ahora, estaría enfocada en el diésel, que, según Arévalo, tiene un impacto “muy grande” en el precio del transporte y la canasta básica.

La propuesta contempla establecer un precio máximo al consumidor y utilizar recursos de emergencia que se han identificado para cubrir la diferencia cuando el precio internacional empuje al mercado por encima de ese nivel.

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Es decir, según el mandatario, el precio máximo al consumidor por galón de diésel sería de Q39 en toda la República.

La propuesta busca que el beneficiario final sea el consumidor, que sabrá que el precio no superará los Q39 por galón. Si el precio es mayor, la diferencia sería cubierta con los recursos que se han identificado en el Ministerio de Finanzas.

La iniciativa de apoyo temporal duraría lo que resta del 2026. Para el próximo año habría otro mecanismo, se indicó.

Cuando a Arévalo se le consultó por qué solo el diésel, respondió que se necesita una medida que tenga el mayor impacto posible en la canasta básica, porque involucra el traslado de mercancías y productos.

Añadió que la iniciativa es para el diésel porque tendría tres veces más impacto que si se dirige a la gasolina. La propuesta será presentada al Congreso este 7 o el martes 8 de septiembre.

En Guatemala, en los últimos meses, el precio del carburante ha estado al alza, lo que ha provocado bloqueos de carreteras en rechazo al alto costo del galón.

Transportistas y otros sectores han manifestado que ha aumentado el costo de sus operaciones debido al aumento del precio.

Para esta semana hay manifestaciones anunciadas en la capital y este lunes 7 de septiembre se registran bloqueos en al menos nueve tramos.

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