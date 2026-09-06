Manifestaciones y protestas: PMT prevé más tránsito en la capital esta semana por movilizaciones anunciadas

Para la presente semana se prevén complicaciones en el tránsito de la ciudad como consecuencia de las movilizaciones que varios sectores de la sociedad han anunciado debido a la constante alza en el precio de los combustibles.

Para el martes 8 de septiembre, la Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron que realizarán una marcha pacífica en la capital, como consecuencia del alza en el precio de los combustibles y el encarecimiento de los productos de la canasta básica.

Según indicó la dirigencia indígena, solamente se estará llevando a cabo una marcha pacífica y no se ha autorizado ningún bloqueo en vías municipales o departamentales.

Aunado a las acciones anunciadas por los 48 Cantones, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) también anunció una movilización para el miércoles 9 como medida de protesta ante el incremento en el precio de los combustibles, principalmente el diésel.

La dirigencia de Gretexpa indicó que las movilizaciones se realizarán en Centra Sur, en inmediaciones de la Central de Mayoreo (Cenma), y avanzarán por la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar y la 5.ª avenida de la zona 1, para encaminarse luego por la 7.ª avenida hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura.

También en la colonia Molino de las Flores, Mixco, los transportistas recorrerán la calzada Roosevelt y el Anillo Periférico con rumbo hacia la zona 1, para llegar al Palacio Nacional de la Cultura y al Congreso de la República, en donde realizarán las protestas.

Cambios en la dinámica del tránsito

De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad, la operatividad cambiará durante estos días, debido a que los usuarios tendrán cambios en su movilidad de forma personal, pudiendo salir mucho más temprano de lo habitual y, con ello, el congestionamiento sería prematuro en los diferentes ejes vehiculares.

“Incluso la variación del congestionamiento podría ser de casi una hora de anticipación. En su respectivo orden, podríamos tener más impacto de la ruta interamericana, Mixco hacia ciudad Guatemala, en el tramo vehicular de la ruta del pacífico hacia la Calzada Aguilar, Batres. Luego el tránsito de la ruta del Atlántico para la zona 18 y zona 6. Por último, la ruta CA-1 Oriente para zonas 10 y 15”, afirma Montejo.

También indicó que, como consecuencia de las movilizaciones anunciadas por los transportistas, se espera que haya una mayor carga vehicular en los diferentes puntos anunciados.

“Se espera que algunos brotes de protesta social pudieran abarcar ejes vehiculares como colonia Betania, Periférico. Probablemente, colonia Atlántida, hacia Calzada La Paz, calle Martí o templo la parroquia en la zona 6, avenida Petapa con el Trébol, entre otros, que hemos leído en redes sociales. El punto de encuentro será el centro histórico, de acuerdo con lo informado por los dirigentes en diferentes plataformas de comunicación”, afirmó el portavoz de la PMT.

Rutas alternas

Ante estas situaciones que se esperan para la presente semana, Montejo recomienda tomar vías alternas para evitar congestionamientos y problemas con el tránsito.

“Se sugiere utilizar áreas como la Avenida Elena y avenida del Cementerio en la zona 3, Boulevard la Asunción y la parte alta de la zona 1, la primera calle entre zona 1, zona 2 y zona 6. Puente Olímpico en la zona 5 hacia avenida Bolívar, además de sectores como Calzada la Paz, bulevar austríaco, bulevar Lourdes, Vista Hermosa 4. El Pulté, bulevar Vista Hermosa” indicó.

En cuanto al desarrollo de estas movilizaciones, Amílcar Montejo también indicó que por el momento “no hay ninguna notificación por medio de algún documento oficial, es probable que entren en las próximas horas. Toda la información ha sido recogida de las redes sociales”, concluyó.