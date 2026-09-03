Transportistas anuncian nueva protesta por costo de combustibles y definen recorridos

Transportistas extraurbanos anunciaron este jueves 3 de septiembre una nueva manifestación para el próximo 9 de septiembre, con la cual buscan exigir acciones de las autoridades ante el costo de los combustibles y los problemas de inseguridad que, aseguran, afectan al sector.

La Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex) y la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) notificaron este 3 de septiembre a la Gobernación Departamental de Guatemala sobre la protesta y detallaron los trayectos por los cuales se desplazarán las unidades.

Según el aviso dirigido al gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Roberto Benard Alvarado, la movilización comenzará a las 8 horas y se desarrollará como una “manifestación pacífica en circulación”.

Los transportistas aseguran que no bloquearán calzadas, calles ni avenidas durante los recorridos y solicitaron a las autoridades que coordinen el ordenamiento vial y la seguridad.

Dos recorridos hacia el Centro Histórico

Para la manifestación ya fueron definidos dos puntos de salida y los trayectos que seguirán los transportistas hasta llegar al Centro Histórico de la capital.

El primer grupo partirá del bulevar Centra Sur y recorrerá la calzada Aguilar Batres y la avenida Bolívar. Después continuará por la 5ª avenida y la 15 calle hasta la 7ª avenida, para pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura.

El recorrido continuará por la 5ª avenida y la 5ª calle, para después tomar la 8ª avenida hacia el sur hasta llegar al Congreso de la República.

De acuerdo con el documento, las unidades permanecerán estacionadas en ese sector hasta las 18 horas, mientras los transportistas esperan ser atendidos por las autoridades correspondientes.

El segundo contingente partirá de la calzada Roosevelt, en el sector de Molino de las Flores. Desde ese punto, los vehículos recorrerán la calzada Roosevelt, el Periférico y la 9ª calle hasta llegar a la 7ª avenida y pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Según el aviso, las unidades de este segundo recorrido también serán estacionadas y permanecerán en el lugar hasta las 18 horas, a la espera de que representantes del sector sean recibidos por las autoridades.

Las gremiales no precisaron en el documento cuántas unidades participarán en la movilización ni el número estimado de transportistas que se sumarán a los dos recorridos.

Reclaman por costo de combustibles

Uno de los principales motivos expuestos por los transportistas es el costo de los combustibles y sus efectos en la operación del servicio.

En el documento, las gremiales señalan lo que consideran falta de respuesta de las autoridades ante el problema y cuestionan al presidente de la República y a los diputados al Congreso por no avanzar en soluciones.

Los transportistas reclaman, específicamente, seguimiento a una iniciativa de ley enviada al Organismo Legislativo, aunque en el aviso remitido a Gobernación no se identifica el número de la propuesta ni se detallan sus disposiciones.

Las organizaciones sostienen que los incrementos en los precios de los combustibles afectan al sector y demandan medidas que permitan afrontar sus consecuencias económicas.

Inseguridad preocupa al sector

La segunda causa de la protesta expuesta por Gretrucex y Gretexpa es la inseguridad que afecta al transporte extraurbano.

Las organizaciones mencionan extorsiones y muertes violentas de pilotos y ayudantes como parte de los problemas que enfrentan quienes trabajan en el servicio.

Según las gremiales, esa situación pone en riesgo a conductores, ayudantes, personal operativo y usuarios del transporte.

Además de notificar sobre la manifestación, los representantes de Gretrucex y Gretexpa formularon tres peticiones a la Gobernación Departamental de Guatemala.

La primera consiste en que la institución tenga por presentado y recibido el aviso. También solicitan coordinación con las autoridades municipales para brindar seguridad y ordenamiento vial durante el desplazamiento de las unidades.

Las gremiales piden, además, que se solicite acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) durante la protesta.

Los transportistas afirman que la movilización será pacífica y que no efectuarán bloqueos durante los trayectos anunciados.

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